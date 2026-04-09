Thông tin mới vụ 86 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Sáng 9/4, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Ea Đrăng (Đắk Lắk), đơn vị đã có báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với chủ cửa hàng bánh mì Q.H., mức 80 triệu đồng.

Đồng thời, xã Ea Đrăng đề xuất đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm của cửa hàng này trong thời gian 3 tháng và cơ sở này phải chi trả các chi phí khám, điều trị cho người bị ngộ độc thực phẩm.

Có 86 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại cùng cửa hàng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo thông tin từ Sở Y tế Đắk Lắk, có 86 người phải nhập viện sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng Q.H..

Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cho thấy, 5/10 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella, 2 mẫu thực phẩm (rau và dăm bông) nhiễm Salmonella spp và 1 mẫu rau nhiễm vi khuẩn Escherichia coli. Nguyên nhân gây ngộ độc được xác định là do bánh mì tại tiệm Q.H. bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh.

Trước đó, ngày 27/3, cửa hàng bánh mì Q.H. đã bán khoảng 300 ổ bánh mì. Đến tối cùng ngày, những trường hợp đầu tiên bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tiệm này đã nhập viện. Đến ngày 1/4, ghi nhận tổng cộng 86 người ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì Q.H.