Đã có hơn 80 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Sáng 31/3, BS Nguyễn Khắc Hiếu, Giám đốc Trung tâm Y tế Ea H'leo (tỉnh Đắk Lắk), cho biết đơn vị đã có báo cáo nhanh gửi Sở Y tế về các ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân nhập viện đều cho biết bị đau bụng, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng Q.H. (xã Ea Đrăng, Đắk Lắk).

Số bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc sau ăn bánh mì tăng lên hơn 80 người (Ảnh: Anh Nguyễn).

Theo BS Hiếu, tính đến 6h cùng ngày, Trung tâm ghi nhận tổng cộng 77 ca nhập viện. Trong đó, 60 ca đang được điều trị, 10 ca xuất viện, 7 ca chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

"Chúng tôi đang tích cực chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định", BS Hiếu cho hay.

Cùng thời điểm, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) có thông báo về việc đơn vị đang điều trị cho 6 bệnh nhân sau khi ăn bánh mì ở cửa hàng Q.H., với các biểu hiện như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.

Các bệnh nhân được chẩn đoán viêm dạ dày ruột cấp, nhiễm trùng đường ruột, viêm ruột và theo dõi ngộ độc thực phẩm. Đến nay, sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định, đang được theo dõi.

Các bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại các bệnh viện (Ảnh: Anh Nguyễn).

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã lấy các mẫu thực phẩm liên quan gồm bánh mì, thịt nguội, thịt heo nướng, rau, nước chan, ớt sa tế tại cửa hàng bánh mì Q.H. để kiểm nghiệm.

UBND xã Ea Đrăng đã thành lập đoàn kiểm tra, tạm đình chỉ hoạt động cơ sở bánh mì Q.H. và chờ kết quả kiểm nghiệm để có căn cứ xử lý.

Như Dân trí đưa tin, chiều 28/3, Trung tâm Y tế Ea H'leo tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện liên quan đến ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Sau đó, Trung tâm này liên tục tiếp nhận thêm hàng chục ca bệnh có các triệu chứng tương tự.