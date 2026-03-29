Sau khi ăn bánh mì, 32 người nhập viện cấp cứu

Ngày 29/3, thông tin từ Trung tâm Y tế Ea H'leo (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị đã tiếp nhận và đang điều trị hàng chục bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Khoảng 16h ngày 28/3, Trung tâm Y tế Ea H'leo tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói nghi do ngộ độc thực phẩm. Sau đó, Trung tâm này liên tục tiếp nhận thêm hàng chục trường hợp khác có các triệu chứng tương tự.

Tổng cộng 32 người nhập viện và khai nhận sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng Q.H. (xã Ea Đrăng, Đắk Lắk) đều bị đau bụng dữ dội. Trung tâm Y tế Ea H'leo đã có báo cáo vụ việc gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.

"Đến nay, các bệnh nhân có tình trạng sức khỏe tạm ổn, đang được theo dõi, chưa có trường hợp nào xuất viện. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu liên quan để làm rõ nguyên nhân", lãnh đạo Trung tâm Y tế Ea H'leo cho hay.

UBND xã Ea Đrăng đã thành lập đoàn kiểm tra, tạm dừng hoạt động kinh doanh cơ sở bánh mì Q.H., chờ kết quả xét nghiệm để có căn cứ xử lý theo quy định.