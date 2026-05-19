Ngày 19/5, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, trước thềm đại lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, các bác sĩ nơi này đã tiến hành những ca ghép mô - tạng khẩn cấp, cứu sống nhiều trường hợp bệnh nhân nguy kịch.

12 ca mổ ghép tạng liên tiếp trong đại lễ

Ngày 19/4, Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người của Bệnh viện Chợ Rẫy nhận được thông tin nữ bệnh nhân N.T.N.D. (sinh năm 1971, ngụ tỉnh Đồng Tháp) bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông.

Khi biết bệnh nhân không còn khả năng cứu chữa, trong thời khắc đau buồn, gia đình đã chủ động liên hệ bác sĩ để bày tỏ mong muốn hiến tạng của người phụ nữ.

Nhận thông tin, Bệnh viện Chợ Rẫy đã hội chẩn đa chuyên khoa liên viện (gồm các khoa Hồi sức cấp cứu, Hồi sức Ngoại thần kinh, Nội thần kinh…) để đánh giá khả năng hiến tạng của bệnh nhân.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, ê-kíp chuyên môn của Bệnh viện Chợ Rẫy nhanh chóng đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang (nơi bệnh nhân điều trị) để trực tiếp đánh giá, gặp gỡ gia đình, giải thích tình trạng bệnh và thảo luận về việc hiến tạng.

Do điều kiện thực tế tại chỗ chưa đáp ứng được các yêu cầu chuyên sâu của hiến mô - tạng, người phụ nữ được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục thực hiện quy trình này. Và sau cùng, quả tim, phần gan, 2 thận và một giác mạc của bệnh nhân đã được ghép thành công cho 6 người bệnh chỉ trong vòng 24 giờ.

Đặc biệt, lá gan hiến được chia đôi để đồng thời ghép cho các trường hợp có chỉ định khẩn cấp tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Đến đêm 22/4, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục tiếp nhận thêm 1 trường hợp hiến tạng khác. Đó là nam bệnh nhân B.M.T. (sinh năm 1985, ngụ tỉnh Thanh Hóa), điều trị tại khoa Hồi sức Ngoại thần kinh do chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông.

Theo chia sẻ từ gia đình, vợ chồng người bệnh từng có mong muốn hiến mô - tạng sau khi qua đời để cứu người. Vì vậy, khi tình trạng chết não được xác định, họ đã đồng thuận thực hiện tâm nguyện ấy cho bệnh nhân. Càng xúc động hơn khi trong thời khắc đau lòng nhất, vợ bệnh nhân cũng quyết định đăng ký hiến tạng của chính mình.

Từ trường hợp này, các ê-kíp đã tiếp nhận tim, gan, hai thận và giác mạc, để ghép thành công cho 6 người bệnh.

“Em sẽ chăm sóc sức khỏe bản thân thật tốt để giữ gìn trái tim người hiến tặng cho em. Xin cúi đầu tri ân người hiến và gia đình đã đem đến cho em cơ hội được sống tiếp trong cuộc đời này", chàng trai 18 tuổi tên N.G.V. - người nhận phần tạng tim quý báu - xúc động chia sẻ trước khi xuất viện.

Những quyết định giữa ranh giới sống còn

TS.BS Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người của Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ, trong số các ca ghép vừa qua, có đến 3 trường hợp cần ghép khẩn cấp. Đó là những tình huống mà nếu không có nguồn tạng hiến kịp thời, người bệnh gần như không còn cơ hội sống.

Điển hình như ca ghép gan ngày 19/4. Lá gan hiến đã được chia đôi, để phần gan bên phải ghép cho nam bệnh nhân K.C.T. (sinh năm 1987, ngụ Cần Thơ) ở Bệnh viện Chợ Rẫy, trong khi phần gan trái được chuyển ghép cho một bệnh nhi nguy kịch khác.

Theo các chuyên gia, nếu thực hiện việc ghép gan nguyên khối sẽ an toàn hơn. Nhưng trong trường hợp này, các ê-kíp cần phải tính toán để gan đủ thể tích cho cả trẻ em lẫn người lớn (với chiều cao 1m66, nặng 75kg).

Đặc biệt, bệnh nhi lại trong tình trạng nguy kịch, khiến áp lực về "thời gian vàng" càng trở nên khắt khe hơn, đòi hỏi sự phối hợp cực kỳ chặt chẽ và thuần thục giữa các y bác sĩ 2 bệnh viện.

Nếu ca ghép gan ngày 19/4 là bài toán khó về chuyên môn và điều phối liên viện, thì 2 trường hợp ghép gan và ghép tim khẩn cấp vào ngày 22/4 lại là cuộc chạy đua đúng nghĩa trước "lằn ranh sinh tử".

Người nhận gan là ông N.T.M. (sinh năm 1974, ngụ TP.HCM), bị suy gan cấp do viêm gan B bùng phát sau khi tự ý ngưng thuốc điều trị - một tình trạng có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được ghép gan khẩn cấp.

Trong khi đó, bệnh nhân được ghép tim là chàng trai tên N.G.V. (18 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng), mắc bệnh suy tim cấp trên nền bệnh tim giãn nở, có thể mất mạng bất cứ lúc nào nếu không được ghép tim kịp thời.

Đúng vào thời điểm nguy cấp, nguồn mô - tạng hiến từ trường hợp chết não xuất hiện. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, việc đảm bảo cho chi phí điều trị cũng là một trong những rào cản rất lớn đối với bệnh nhân ghép tạng, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

TS.BS Dư Thị Ngọc Thu nói thêm, trong những ca ghép tạng vừa qua, có 4 bệnh nhân đều thuộc hoàn cảnh khó khăn, nhất là 2 người bệnh trẻ tuổi nhận tim hiến. Nhờ vào sự hỗ trợ của bảo hiểm y tế cùng sự chung tay của các mạnh thường quân, các bệnh nhân đều được ghép tim kịp thời và sức khỏe hiện phục hồi ổn định.

Kỳ vọng phát triển mạng lưới kết nối hiến - ghép tạng

BSCK2 Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy bày tỏ, điều đặc biệt trong chuỗi sự kiện hiến - ghép tạng liên tiếp lần này không chỉ nằm ở số lượng ca ghép được thực hiện thành công, mà còn ở yếu tố "đúng thời điểm".

"Trong nhiều trường hợp cấp cứu về gan, tim hay phổi, nếu không có nguồn tạng hiến thay thế kịp thời, nguy cơ tử vong của người bệnh rất cao. Những ca ghép vừa qua cho thấy giá trị to lớn của nghĩa cử hiến tạng cũng như sự phối hợp khẩn cấp, chặt chẽ giữa Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, các bệnh viện và cộng đồng.

Bởi bên cạnh năng lực chuyên môn, một trong những yếu tố mang tính quyết định chính là khả năng phát hiện sớm các trường hợp có tiềm năng hiến tạng tại các khoa lâm sàng, cũng như sự tự nguyện hiến tạng của người bệnh và gia đình ở giai đoạn cực kỳ căng thẳng, đau buồn", bác sĩ Việt nói.

Từ thực tế trên, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy kỳ vọng có thể xây dựng mạng lưới kết nối, vận động hiến - ghép tạng tại khắp các bệnh viện khu vực phía Nam và Tây Nguyên.

Điều này nhằm gia tăng khả năng phát hiện cũng như phối hợp hỗ trợ trong chẩn đoán, điều trị, hồi sức bảo quản mô - tạng hiến, để kịp ghép cho những bệnh nhân nguy kịch.

Đồng thời, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng hướng đến việc đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật ghép tạng cho những bệnh viện trải đều ở các khu vực, góp phần hạn chế nguy cơ không thể lấy mô - tạng hiến, do khoảng cách địa lý và thời gian vận chuyển kéo dài có thể ảnh hưởng đến chất lượng tạng cũng như cơ hội thành công của ca ghép.

"Khi đó, những trường hợp nguy kịch ở bất kỳ bệnh viện nào cũng đều có thể nhanh chóng được kết nối với nguồn tạng phù hợp, góp phần mang lại nhiều cơ hội sống cho bệnh nhân nguy kịch", BSCK2 Phạm Thanh Việt nhấn mạnh.