Số bệnh nhân nhập viện sau khi ăn bánh mì tăng lên 61 người

Ngày 30/3, thông tin từ Trung tâm Y tế Ea H'leo (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị đã tiếp nhận tổng cộng 61 người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Các bệnh nhân nhập viện đều cho biết bị đau bụng dữ dội, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng Q.H. (xã Ea Đrăng, Đắk Lắk).

Có 61 người đã nhập viện sau khi ăn bánh mì (Ảnh minh họa: Trung Thi).

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế Ea H'leo, đến nay, có 4 người được xuất viện, 6 người chuyển viện và 51 người đang điều trị tại đơn vị.

Sau khi ghi nhận các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xuất hiện trên địa bàn, Trung tâm Y tế Ea H'leo đã báo cáo Sở Y tế Đắk Lắk. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân, mẫu thức ăn tại cửa hàng bánh mì Q.H. để làm rõ.

UBND xã Ea Đrăng đã kiểm tra thực tế tại cơ sở bánh mì Q.H., yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh, chờ kết quả kiểm nghiệm để có căn cứ xử lý.

Như Dân trí đưa tin, chiều 28/3, Trung tâm Y tế Ea H'leo tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói nghi liên quan đến ngộ độc thực phẩm. Sau đó, Trung tâm này liên tục tiếp nhận thêm hàng chục ca bệnh có các triệu chứng tương tự.

Theo một nguồn tin, trong ngày 28/3, cơ sở Q.H. bán khoảng 200 ổ bánh mì.