Thói quen của nhiều người Việt "bào mòn" cột sống cổ

Ngồi trước màn hình suốt nhiều giờ, cúi đầu nhìn điện thoại, lái xe đường dài… những thói quen rất quen thuộc đang âm thầm “bào mòn” cột sống cổ.

Không ít người chỉ coi cơn đau cổ vai gáy là mỏi cơ thông thường, uống thuốc giảm đau rồi bỏ qua. Nhưng theo các bác sĩ, đau cổ kéo dài, đau lan ra vai, cánh tay, kèm tê bì, nhức đầu, chóng mặt có thể là dấu hiệu tổn thương cột sống cổ, nếu chậm trễ sẽ để lại hệ quả lâu dài.

Từ cơn đau âm ỉ đến mất ngủ vì đau cổ

Anh H.Q.M. (39 tuổi, nhân viên IT tại Hà Nội) từng nghĩ những cơn đau cổ vai gáy của mình chỉ là “đặc sản” của dân văn phòng. Ban đầu, anh chỉ thấy đau âm ỉ vùng gáy, căng cứng vai, quay đầu khó.

Sau vài tháng, cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn, nhất là về đêm, đau lan xuống bả vai và cánh tay phải, có lúc tê buốt đến mức không thể ngủ.

“Tôi uống thuốc giảm đau, dán cao suốt nhưng chỉ đỡ tạm. Đến khi cầm ly nước cũng thấy tê tay, tôi mới đi khám”, anh M. chia sẻ.

Tại bệnh viện, kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy anh bị thoái hóa cột sống cổ kèm thoát vị đĩa đệm nhẹ, gây chèn ép rễ thần kinh, chính là nguyên nhân khiến cơn đau kéo dài và ngày càng dữ dội.

Vì sao cột sống cổ dễ tổn thương?

Theo các bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp, cột sống cổ gồm 7 đốt, vừa có nhiệm vụ nâng đỡ đầu, vừa bảo đảm sự linh hoạt cho vùng cổ. Đây cũng là đoạn cột sống chịu áp lực lớn khi con người cúi đầu, duy trì tư thế sai hoặc ngồi bất động trong thời gian dài.

Khi tư thế không đúng, đĩa đệm giữa các đốt sống bị nén lệch. Về lâu dài, tình trạng này có thể dẫn tới thoái hóa, phình hoặc thoát vị đĩa đệm. Các cấu trúc thần kinh và mạch máu vùng cổ bị chèn ép sẽ gây ra các cơn đau nhói, đau lan xuống vai và cánh tay, thậm chí gây chóng mặt, hoa mắt và rối loạn giấc ngủ.

Ở người chơi thể thao, những động tác xoay cổ mạnh, tập luyện sai kỹ thuật hoặc chấn thương trong quá trình vận động cũng có thể làm tổn thương đĩa đệm và hệ thống dây chằng cột sống cổ.

Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh nên đi khám sớm khi xuất hiện những biểu hiện sau: đau cổ vai gáy kéo dài và tái phát nhiều lần; cơn đau tăng lên khi quay cổ, cúi hoặc ngửa đầu; đau lan xuống vai, cánh tay kèm theo tê bì hoặc yếu tay; đau nhiều về đêm gây mất ngủ; kèm theo các triệu chứng như nhức đầu, chóng mặt hoặc ù tai.

Việc trì hoãn thăm khám không chỉ khiến tình trạng đau kéo dài mà còn làm gia tăng nguy cơ tổn thương thần kinh và suy giảm khả năng vận động.

Chẩn đoán chính xác là chìa khóa điều trị hiệu quả

Trong thực hành lâm sàng, bác sĩ sẽ thăm khám, đánh giá tư thế, tầm vận động cổ kết hợp các phương tiện chẩn đoán hình ảnh như X-quang, siêu âm, MRI để xác định chính xác vị trí và mức độ tổn thương.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, người bệnh đau cột sống cổ được tiếp cận quy trình chẩn đoán đồng bộ, giúp phân biệt rõ đau do căng cơ, thoái hóa, thoát vị hay viêm quanh khớp, từ đó xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa.

Với các trường hợp đau cổ vai gáy mức độ vừa và nặng, điều trị không chỉ dừng lại ở thuốc giảm đau. Các bác sĩ cho biết, nếu tổn thương đã gây chèn ép thần kinh, cần phối hợp nhiều phương pháp để kiểm soát cơn đau và phục hồi chức năng.

Tại Hồng Ngọc, người bệnh có thể được áp dụng các kỹ thuật điều trị hiện đại như:

Vật lý trị liệu chuyên sâu: kéo giãn cột sống, xung điện, sóng ngắn, nhiệt trị liệu giúp giảm co cứng cơ, tăng tuần hoàn.

Tiêm điều trị dưới hướng dẫn siêu âm: đưa thuốc chống viêm trực tiếp vào vị trí tổn thương, giúp giảm đau nhanh, hạn chế tác dụng phụ toàn thân.

Phục hồi chức năng cá thể hóa: hướng dẫn bài tập, chỉnh tư thế sinh hoạt để phòng tái phát.

Theo các bác sĩ, việc can thiệp sớm không chỉ giúp giảm đau rõ rệt mà còn ngăn chặn tiến triển của thoái hóa và thoát vị, bảo tồn khả năng vận động lâu dài.

Đau cổ vai gáy không chỉ làm giảm chất lượng sống mà còn ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, giấc ngủ và tinh thần. Nhiều người chỉ tìm đến bệnh viện khi cơn đau đã trở nên dữ dội, trong khi nếu được chẩn đoán và điều trị sớm, phần lớn trường hợp có thể kiểm soát tốt mà không cần can thiệp phẫu thuật.