Trào lưu bẻ khớp "răng rắc" chữa đau lưng: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ

Ngồi gù lưng trước màn hình, ôm điện thoại hàng giờ, nhiều người trẻ bị đau âm ỉ vùng lưng trên, mỏi vai gáy kéo dài mà nghĩ chỉ do mỏi cơ.

Trong khi đó, các chuyên gia cảnh báo đây có thể là dấu hiệu cột sống ngực, cơ quanh cột sống bị quá tải, nếu không điều chỉnh sớm rất dễ thành đau mạn tính.

Tư thế xấu, điện thoại và “lưng gù văn phòng”

Chị T.L.A., 32 tuổi, nhân viên thiết kế, gần một năm nay thường xuyên thấy căng tức dọc hai bên cột sống ngực, vùng giữa lưng đến quanh bả vai. Cơn đau tăng lên rõ rệt vào cuối ngày, nhất là những hôm phải ngồi chỉnh sửa file liên tục, kèm cảm giác nặng ở cổ và vai.

“Lúc đầu tôi nghĩ là do ngồi lâu, đau cơ bình thường nên chỉ dán cao, xoa dầu. Nhưng về sau đau lan sang cả vùng cổ, thỉnh thoảng nhói ở giữa lưng khi ngồi thẳng quá lâu, nằm cũng khó tìm tư thế dễ chịu”, chị kể.

Theo một thống kê, có đến khoảng 80% nhân viên văn phòng từng ít nhất một lần cảm thấy đau vùng cổ vai gáy, chủ yếu do ngồi lâu, ít vận động và tư thế làm việc không đúng. Những thói quen này không chỉ ảnh hưởng vùng cổ mà còn gây căng cơ, quá tải dây chằng ở cả khu vực lưng trên và quanh bả vai.

Theo hệ thống y tế Bupa (Anh), đau lưng trên thường liên quan đến căng cơ, dây chằng, yếu cơ lưng do ít vận động, ngồi máy tính lâu, mang vác nặng hoặc lặp đi lặp lại một tư thế trong thời gian dài.

Nhiều bệnh nhân mô tả cơn đau như cảm giác nhức mỏi, nặng, đôi khi nhói ở một điểm giữa lưng hoặc quanh xương bả vai, kèm cứng khớp, khó xoay người.

Cleveland Clinic cho biết, phần lớn trường hợp đau lưng trên là do nguyên nhân cơ xương khớp như căng cơ, sai tư thế, thoái hóa khớp nhỏ vùng cột sống ngực. Tuy nhiên, nếu để kéo dài mà không điều trị, cơn đau có thể làm hạn chế vận động, ảnh hưởng công việc và chất lượng sống.

Các chuyên gia cũng cảnh báo không nên chủ quan khi đau lưng trên kèm các dấu hiệu bất thường khác. Bupa khuyến cáo cần đi khám sớm nếu đau không giảm sau nhiều tuần, đau liên tục tăng dần, cứng lưng rõ vào buổi sáng, hoặc xuất hiện tê bì, yếu tay chân, rối loạn đại tiểu tiện.

Trong một số trường hợp hiếm, đau vùng lưng trên còn có thể là đau lan từ bệnh lý tim mạch, phổi, dạ dày hoặc túi mật, cần được bác sĩ loại trừ.

Nhiều nghiên cứu gần đây chỉ ra tư thế đầu cúi về trước, lưng gù do dùng máy tính, điện thoại kéo dài tạo thêm lực lên các đốt sống cổ và ngực.

Một bài phân tích trên Healthline cho thấy tư thế đầu cúi, vai rụt về trước làm tăng căng thẳng lên cơ cổ, cơ lưng trên và các khớp nhỏ quanh cột sống, lâu ngày dễ gây đau mạn tính.

Với dân văn phòng, thói quen “chịu đựng” bằng cách uống thuốc giảm đau, dán cao, đấm lưng rồi lại ngồi đúng ghế cũ, tư thế cũ, chỉ giúp đỡ tạm thời. Cơ, dây chằng và các khớp vùng lưng trên vẫn phải chịu lực sai ngày này qua ngày khác, khiến cơn đau dễ chuyển thành mạn tính.

Giảm đau mà không lạm dụng thuốc

Trong bối cảnh nhiều người trẻ tìm đến các dịch vụ “bẻ, nắn” lan truyền trên mạng, các bác sĩ cơ xương khớp nhấn mạnh việc nắn chỉnh cột sống, khớp phải được thực hiện bởi chuyên gia được đào tạo bài bản, có chỉ định rõ ràng, nếu không có thể gây trật khớp, tổn thương thần kinh, thậm chí đột quỵ.

BS.CKI Đinh Văn Hào can thiệp nắn chỉnh xương cho người bệnh (Ảnh: BVCC).

Theo BSCKI Đinh Văn Hào, Trưởng Khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, cho biết với những trường hợp rối loạn chức năng vùng cổ vai, lưng trên do sai lệch nhẹ trục khớp và tăng trương lực cơ, phác đồ điều trị ưu tiên là phục hồi chức năng chuyên sâu kết hợp các kỹ thuật trị liệu bằng tay như MET và MWM, thay vì lạm dụng thuốc giảm đau.

Các kỹ thuật này giúp điều chỉnh lại trục khớp nhỏ quanh cột sống, giải phóng điểm kẹt chức năng, đồng thời làm giãn các dải cơ đang co cứng, từ đó giảm đau và cải thiện biên độ vận động.

Bệnh nhân được thăm khám chi tiết, xác định rõ vùng mất cân bằng, sau đó bác sĩ thực hiện nắn chỉnh nhẹ nhàng, kiểm soát, không “bẻ, giật” đột ngột như nhiều clip quảng cáo trên mạng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, liệu trình thường không chỉ dừng ở vài động tác nắn chỉnh.

Người bệnh đau lưng trên, mỏi quanh bả vai sẽ được xây dựng phác đồ phục hồi chức năng riêng, kết hợp nắn chỉnh, bài tập tăng sức mạnh cơ lưng - cơ vai, giãn cơ ngực trước, hướng dẫn điều chỉnh tư thế làm việc và sinh hoạt.

Mục tiêu không chỉ là hết đau tức thời, mà là khôi phục cân bằng cơ quanh cột sống, giúp cột sống ngực làm đúng “vai trò” chịu lực, giảm nguy cơ tái phát.