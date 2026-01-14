Trong một tuần, 6 ca cấp cứu nghiêm trọng vì pháo nổ

Ngày 14/1, Bệnh viện Việt Đức thông tin về các trường hợp tai nạn do pháo nổ liên tiếp trong tuần đầu tiên của năm mới.

Cụ thể, ngay trong ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhân nhỏ tuổi (15 tuổi, Thái Nguyên) trong tình trạng đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng do tai nạn pháo nổ.

Nhiều ca tai nạn liên quan pháo nổ ngay trong đầu năm 2026 (Ảnh: My My).

Khi nhập viện, bệnh nhân bị dập nát bàn tay 2 bên, bỏng vùng mặt và cẳng chân, thành trước ngực, đe dọa tính mạng và sẽ để lại di chứng nặng nề cho bệnh nhân.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương đánh giá tổn thương, kích hoạt quy trình cấp cứu đa chuyên khoa, huy động các kíp hồi sức, chấn thương chỉnh hình, bỏng và mắt để xử trí đồng thời, chạy đua giành giật sự sống cho người bệnh.

Một trường hợp khác, nam bệnh nhân N.H.T. (31 tuổi, Hưng Yên) được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng đa chấn thương phức tạp: vết thương sọ não hở, máu tụ màng cứng, chấn thương hàm mặt nặng với gãy xương hàm, gò má, gãy mũi, đồng thời tổn thương cả hai mắt.

Trong khi đó, trường hợp bệnh nhân T.V.P. (61 tuổi, Hưng Yên) nhập viện trong tình trạng chấn thương, vết thương hàm mặt phức tạp, chấn thương mắt, bỏng toàn bộ da vùng cổ mặt.

PGS.TS Lưu Quang Thùy, Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Việt Đức cho biết: “Tai nạn do pháo nổ thường gây tổn thương rất nặng và diễn biến nhanh. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc, suy hô hấp, mất máu nhiều, bắt buộc phải hồi sức và gây mê cấp cứu ngay.

Việc phẫu thuật không chỉ nhằm cứu sống người bệnh mà còn là cuộc chạy đua để hạn chế di chứng. Thực tế, dù được cứu sống, không ít trường hợp vẫn phải mang di chứng suốt đời".

Các ca tai nạn liên quan pháo nổ rất nghiêm trọng. Nhiều trường hợp nguy kịch, giữ được tính mạng nhưng di chứng để lại suốt đời (Ảnh: My My).

TS.BS Nguyễn Hoàng Quân - Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Việt Đức cho biết, các ca tai nạn pháo nổ phần lớn liên quan đến việc tự chế pháo.

Trên mạng xã hội vẫn lan truyền nhiều nội dung hướng dẫn tự chế pháo với vật liệu dễ mua, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

"Năm nào cũng vậy, vào thời điểm giáp Tết, các ca tai nạn liên quan đến pháo nổ đều tăng lên. Riêng trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay, Bệnh viện Hữu nghị đã tiếp nhận gần chục trường hợp cấp cứu do pháo nổ, có những ngày tiếp nhận nhiều ca trong cùng một đêm", TS Quân thông tin.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên và các bậc phụ huynh, tuyệt đối không chế tạo, mua bán, tàng trữ hay sử dụng pháo nổ không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa tính mạng, mà còn là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định hiện hành.