Thanh tra đột kích 2 cơ sở điều trị siêu giảm béo "thần kỳ" ở TPHCM

Ngày 29/3, Sở Y tế TPHCM cho biết đã chỉ đạo Thanh tra Sở tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất 2 cơ sở có liên quan đến công nghệ "siêu giảm béo" mà báo chí phản ánh, để làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tại địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Vũ Lâm Minh (số 54B+54C Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận), Đoàn kiểm tra xác định nơi này có giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh do ông Diệp Thế Vũ làm người đứng đầu chi nhánh; có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh phòng khám chuyên khoa da liễu, do bác sĩ Nguyễn Thị Lệ My chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật.

Danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được phê duyệt tại đây là: điều trị chứng rậm lông, trứng cá, chụp và phân tích da, điều trị bớt tăng sắc tố, xóa xăm. Thanh tra Sở Y tế phát hiện tại các phòng chăm sóc da có các thiết bị, máy chăm sóc da nhưng cơ sở chưa cung cấp hồ sơ, chứng từ nguồn gốc xuất xứ của các máy.

Thanh tra Sở Y tế TPHCM đột kích một cơ sở điều trị "siêu giảm béo" ngày 28/3 (Ảnh: SYT).

Theo đại diện công ty, dịch vụ giảm béo được thực hiện cho khách hàng có sử dụng máy hỗ trợ là máy làm săn chắc da LeShape và máy massage G5. 2 máy này lần lượt có trong biên bản thẩm định cấp giấy phép hoạt động của phòng khám chuyên khoa da liễu và phòng khám phục hồi chức năng (nay đã ngưng hoạt động).

Trước đó, Đoàn kiểm tra trên website thì ghi nhận cơ sở có trang web americareclinic.com quảng cáo các dịch vụ khám chữa bệnh như: "Công nghệ giảm mỡ Leshape thật sự có tốt không?; khách hàng chỉ cần 1-2 lần điều trị; điều trị giảm béo bụng bằng công nghệ Leshape". Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, Đoàn ghi nhận trang web không hoạt động nữa.

Tại địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Y khoa Quốc tế Korea (số 149B Trương Định, phường 9, quận 3), Thanh tra Sở xác định có giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh do bà Trần Thị Hạnh làm người đứng đầu. Cơ sở này cũng có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế TPHCM cấp ngày 31/1, do bác sĩ Nguyễn Văn Tiến chịu trách nhiệm chuyên môn.

Hình ảnh một quảng cáo giảm béo nam giới đăng trên web vienthammykorea.com (Ảnh chụp màn hình).

Dù vậy, nơi này chỉ được phê duyệt 76 kỹ thuật thuộc chuyên khoa thẩm mỹ, không có kỹ thuật giảm béo. Thanh tra cũng phát hiện tại phòng Laser có 1 máy laser, nằm trong biên bản thẩm định cấp giấy phép hoạt động phòng khám thẩm mỹ.

Về quảng cáo, trước khi tiến hành kiểm tra, Đoàn có kiểm tra ghi nhận cơ sở có trang web: vienthammykorea.com quảng cáo các dịch vụ liên quan lĩnh vực khám chữa bệnh như: "liệu pháp giảm mỡ độc quyền, giảm béo Maxthin Nanomax Di, giảm béo nam giới Korea Men Shape". Trong quảng cáo có ghi chú: "thông báo về chuyển địa điểm mới tại Trương Định, phường 9, quận 3".

Đến thời điểm kiểm tra, Đoàn ghi nhận trang web không còn thể hiện có đăng tải quảng cáo ở địa chỉ trên.

Thanh tra Sở Y tế đề nghị Phòng Y tế quận 3 và quận Phú Nhuận giám sát việc hoạt động của 2 cơ sở trên. Thanh tra khẳng định, sẽ làm rõ và xử lý nghiêm các phòng khám triển khai các kỹ thuật giảm béo chưa được thẩm định cho phép thực hiện.