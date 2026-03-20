Tỷ lệ lưu hành virus dại cao, bệnh vẫn diễn biến phức tạp

Chiều 20/3 tại Hà Nội diễn ra hội nghị tập huấn "Từng bước chuyển đổi Sinh kế Bền vững: Từ buôn bán, giết mổ chó mèo sang các ngành nghề phát triển bền vững, an toàn và văn minh".

Ông Ngô Đình Loát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 10 trường hợp nghi mắc/tử vong do bệnh dại tại 10 tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, trên địa bàn TP Hà Nội đã ghi nhận các ổ dịch dại trên động vật tại 3 thôn thuộc 2 xã (Hòa Lạc, Hạ Bằng).

Theo ông, nguy cơ bệnh dại vẫn còn tiềm ẩn rất lớn. Vì thế, TP không khuyến khích người dân nuôi chó mèo, đặc biệt để làm thực phẩm.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống bệnh dại, kiểm soát chặt công tác vận chuyển, giết mổ chó mèo, các quy định liên quan đến điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, điều kiện kinh doanh…

Ông Cấn Xuân Minh, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, cho biết thêm, trong các bệnh truyền nhiễm, bệnh dại vẫn là nguyên nhân gây tử vong lớn cho con người. Năm 2025, cả nước có 76 người tử vong do bệnh dại, trong đó miền Bắc chiếm tỷ lệ cao nhất. Đáng chú ý, tỷ lệ lưu hành virus dại tại khu vực này vẫn ở mức cao.

Về tình hình dịch bệnh trên động vật, trong năm 2025 cả nước ghi nhận 25 tỉnh có dịch. Tuy nhiên, chỉ trong 3 tháng đầu năm nay đã có 14 tỉnh có dịch. Riêng tại Hà Nội, trong năm 2025 chỉ ghi nhận 4 ổ dịch bệnh trên động vật, thế nhưng 3 tháng đầu năm nay đã ghi nhận 2 ổ dịch.

Điểm khác biệt là những năm trước, các ổ dịch được phát hiện và xử lý kịp thời, mỗi ổ dịch thường chỉ xử lý 1 con chó, thế nhưng năm nay đã có đến 28 con chó, mèo phải tiêu hủy. Chó thả rông tại vùng nông thôn là một trong những nguyên nhân làm lây lan bệnh dại.

Những con số này phản ánh tình hình dịch bệnh còn phức tạp, đòi hỏi các biện pháp can thiệp đồng bộ và quyết liệt hơn. Buôn bán thịt chó, mèo gây ra những rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng và phúc lợi động vật.

Hội nghị là hoạt động trọng tâm của dự án "Thí điểm mô hình phòng chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững - từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó mèo tại một số phường ở Hà Nội" được UBND TP phê duyệt ngày 24/7/2025.

Dự án hướng tới mục tiêu góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia không có ca tử vong do bệnh dại ở người vào năm 2030. Đồng thời nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh và dần áp dụng các tiêu chuẩn phúc lợi động vật phù hợp với thông lệ quốc tế.