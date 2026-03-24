Tử vong do bệnh dại chủ yếu ở người trẻ, cảnh báo nguy cơ từ chó mèo nuôi

Đa số người tử vong vì bệnh dại là người trẻ

Ngày 24/3, tại Hà Nội diễn ra hội nghị tập huấn lần thứ 2 cho cán bộ và nhân viên thú y với chủ đề: “Giải pháp tăng cường phòng, chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững, từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó, mèo - Hướng tới đô thị an toàn và văn minh”.

TS.BS Đào Hữu Thân, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội, cho biết, trung bình trong giai đoạn 2022-2025, mỗi năm nước ta ghi nhận 77 ca tử vong vì bệnh dại, chưa giảm so với trước đây. Trong khi đó, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 không còn ca tử vong vì bệnh dại.

TS.BS Đào Hữu Thân, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (Ảnh: SBCC).

3 năm gần đây, Hà Nội không ghi nhận ca tử vong do bệnh dại. Tuy nhiên, vẫn ghi nhận lác đác ổ dại trên đàn chó. Có trường hợp 1 con chó cắn 6 người, chỉ cần bỏ sót một người không đi tiêm phòng thì sẽ rất nguy hiểm. Vì thế, TP vẫn đối mặt với nguy cơ có ca tử vong do bệnh dại.

“Đa số người chết vì bệnh dại là người trẻ. Những trường hợp tử vong này rất đáng tiếc, gây ám ảnh với những người làm ngành y như chúng tôi. Tôi từng gặp cháu nhỏ chết vì bệnh dại mà bản thân không biết làm thế nào, trẻ chết vì một căn bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa”, BS Thân nói.

Theo ông, bệnh dại thường không có mùa, lưu hành quanh năm, có trường hợp tử vong mà không xác định được thời điểm bị chó cắn. Đây cũng là bệnh gây chết nhiều nhất trong số các bệnh truyền nhiễm.

Với các bệnh truyền nhiễm khác, người bệnh đến viện thì vẫn còn cơ hội, còn nước còn tát. Tuy nhiên, riêng với bệnh dại một khi đã có dấu hiệu bệnh (sợ nước, sợ gió…) thì không thuốc nào chữa được. Thậm chí để chẩn đoán, bác sĩ có thể không cần làm xét nghiệm vì triệu chứng lâm sàng rất điển hình.

Chó nhà cắn vẫn có thể gây bệnh dại

Trong các năm 2006-2023, Hà Nội ghi nhận 63 ca tử vong, trong đó 78% là do chó cắn, 16% bị lây nhiễm trong quá trình mổ chó, tiếp theo đó 6% là do tiếp xúc với nước bọt của chó. Bệnh nhân không đi tiêm hoặc tiêm muộn do chủ quan, chưa hiểu rõ mức độ nguy hiểm của bệnh dại, nghĩ chó nhà cắn bình thường, có 3 người đến thầy lang điều trị.

“Có gia đình mua chó cảnh ở chợ về nuôi, một thời gian sau con chó tự dưng cắn 3 người trong nhà. Sau đó, chúng tôi báo xuống phường cưỡng chế bắt đi tiêm phòng vaccine miễn phí do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Sau đó, con chó này bị bệnh dại thật”, BS Thân chia sẻ.

Vì thế, ông đặc biệt nhấn mạnh chó nhà tự nhiên cắn chủ cũng cần đề phòng, coi như chó chạy rông để có biện pháp xử lý.

Ngoài bệnh dại, tiếp xúc với chó mèo hoặc tiêu thụ thịt chó mèo còn tiềm ẩn nguy cơ mắc nhiễm giun sán…

Ông Cấn Xuân Minh, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, cho biết thêm, dù là thủ đô nhưng tổng đàn chó, mèo của TP rất lớn, luôn luôn duy trì ở mức khoảng 100.000 con. Hà Nội là địa phương có nguy cơ bệnh dại cao.

Gần như 100% các hộ kinh doanh giết mổ chưa có ý thức điều trị dự phòng bệnh dại. Chó mèo cũng chưa được đưa vào đối tượng kiểm soát giết mổ, nên nguy cơ ô nhiễm môi trường rất lớn. Với nhiều người, việc sử dụng thịt chó mèo vẫn là văn hoá, thói quen, có địa phương thịt chó vẫn là món chính trong bữa cỗ. Vì thế, khó chuyển đổi sinh kế.