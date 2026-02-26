Nhiều ổ dịch bệnh dại xuất hiện, bác sĩ lưu ý cách xử lý khi bị chó cắn

Chiều 25/2, Trung tâm Y tế khu vực Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng cho biết tính đến ngày 24/2, trên địa bàn đã ghi nhận 3 ổ dịch dại trên chó tại xã Sơn Cẩm Hà và Thạnh Bình.

Trước đó, ngày 10/2, một người ở thôn Phú Vinh (xã Sơn Cẩm Hà) bị chó cắn và đã được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với virus dại.

Trung tâm Y tế khu vực Tiên Phước tiêu hủy động vật dương tính virus dại (Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Tiên Phước).

Tiếp đó, ngày 23/2 xuất hiện 2 ổ dịch tại thôn 5 và 6, xã Thạnh Bình. Các mẫu bệnh phẩm đều có kết quả dương tính với virus dại.

Theo Trung tâm Y tế khu vực Tiên Phước, tính đến ngày 24/2, đã có 6 người bị chó dại cắn tại các xã Sơn Cẩm Hà và Thạnh Bình.

Trung tâm Y tế khu vực Tiên Phước đã phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Đà Nẵng, chính quyền địa phương các xã và cơ quan thú y để khoanh vùng, xử lý ổ dịch, tăng cường giám sát, đảm bảo đủ vaccine phục vụ người dân.

Trung tâm Y tế khu vực Tiên Phước thông tin thêm, chỉ riêng trong tháng 1, toàn địa bàn đã có 38 người bị chó cắn, mèo cắn. Tất cả những trường hợp này đều đã được tiêm phòng dại. Đáng chú ý, nhóm tuổi trên 50 chiếm tỷ lệ cao.

Trước thông tin về bệnh dại có nguy cơ lan rộng, Trung tâm Y tế khu vực Tiên Phước khuyến cáo người dân khi bị chó, mèo cắn, cào, liếm vào vết thương hở nên rửa ngay vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy tối thiểu 15 phút.

Khi bị chó, mèo cắn nên sát trùng bằng dung dịch sát khuẩn, đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng. Tuyệt đối không đắp lá, dùng thuốc nam, mẹo dân gian và chủ quan theo dõi tại nhà.

Đặc biệt, người nuôi chó, mèo cần tiêm phòng dại định kỳ cho vật nuôi, không thả rông, chấp hành quy định quản lý vật nuôi của chính quyền địa phương.