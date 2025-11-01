Sự thật tóc bạc cảnh báo nguy cơ ung thư da?

Nhiều người tìm mọi cách để che đi tóc bạc, xem nó là dấu hiệu tiêu cực của lão hóa. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Cell Biology đã thay đổi cách nhìn này.

Căng thẳng có thể ảnh hưởng xấu tới DNA, gây ra lão hóa, thậm chí là ung thư. (Ảnh minh họa: Adobe Stock).

Màu sắc tự nhiên của tóc được quyết định bởi melanin, một sắc tố được sản xuất bởi các tế bào chuyên biệt gọi là tế bào hắc tố. Khi tóc chúng ta bạc đi, đó là do sự suy giảm dần dần của các tế bào hắc tố trong nang tóc.

Tế bào gốc đặc biệt ở chỗ chúng có thể tự tái tạo và phát triển thành nhiều loại tế bào và mô khác nhau trong cơ thể. Tế bào gốc melanocyte (McSC) được tìm thấy trong nang tóc và có thể biệt hóa thành melanocyte.

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học từ Đại học Tokyo đã khám phá cách tế bào gốc melanocyte (McSCs) trong nang tóc phản ứng với tổn thương DNA.

Theo đó, khi cơ thể căng thẳng, McSC phản ứng theo 2 cách: biệt hóa khiến tóc bạc đi hoặc tiếp tục phân chia có thể dẫn đến sự phát triển khối u. Vì vậy, khi tóc bạn chuyển sang màu bạc, đó có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đã tránh được ung thư hắc tố.

Theo Giáo sư Emi Nishimura, đồng tác giả nghiên cứu này cho thấy tóc bạc và ung thư hắc tố có sự liên quan nhất định. Nghiên cứu nhấn mạnh, sự biệt hóa do căng thẳng dẫn đến tóc bạc có thể bảo vệ cơ thể khỏi các tế bào bất thường. Điều này cho thấy, tóc bạc không chỉ là dấu hiệu của tuổi tác mà còn là một phản ứng sinh học tích cực của cơ thể.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng lưu ý, cần nghiên cứu thêm để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các loại ung thư da và tóc bạc.

Ung thư hắc tố được coi là loại ung thư da nguy hiểm nhất do khả năng di căn sang các bộ phận khác của cơ thể rất cao nếu không được phát hiện và điều trị sớm.

Nguy cơ mắc ung thư hắc tố tăng theo tuổi tác. Độ tuổi trung bình của người Mỹ được chẩn đoán mắc bệnh là 66. Tuy nhiên, căn bệnh này cũng được phát hiện ở không ít người dưới 30 tuổi, đặc biệt là phụ nữ trẻ.

Bệnh cũng có nhiều nguy cơ ở những người có nhiều nốt ruồi, có tiền sử bản thân hoặc gia đình mắc ung thư hắc tố, từng bị bỏng nắng, đặc biệt là khi còn nhỏ. Những người dành nhiều thời gian ở ngoài trời cũng có thể có nguy cơ cao hơn do tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời.