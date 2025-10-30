3 nhầm lẫn về triệu chứng giữa bệnh phổ biến và ung thư

Đó là hồi chuông cảnh tỉnh cho thói quen “chỉ đi khám khi cơ thể lên tiếng”. Nhiều bệnh lý nguy hiểm khởi phát âm thầm, trong khi thói quen tưởng vô hại lại khiến bệnh tiến triển nhanh. Dưới đây là 3 nhầm lẫn phổ biến và lời khuyên từ chuyên gia để bạn không bỏ lỡ “thời điểm vàng” bảo vệ sức khỏe.

Nhầm lẫn viêm gan và ung thư gan

Vàng da, nước tiểu sẫm màu, đau vùng hạ sườn phải không chỉ là triệu chứng thoáng qua mà có thể là dấu hiệu gan nỗ lực gửi tín hiệu cảnh báo.

Các thói quen như thường xuyên uống rượu bia, hút thuốc khiến gan “gồng mình” lọc độc. Điều đáng lo là gan không có dây thần kinh cảm giác, nên ung thư giai đoạn đầu hầu như không biểu hiện rõ, dễ nhầm lẫn.

Các thói quen thường xuyên như uống rượu bia, hút thuốc khiến gan “gồng mình” lọc độc (Ảnh: Shutterstock).

Theo BS.Nguyễn Quang Mạnh, 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nội tổng Quát, Giám đốc Y Khoa DIAG: “Nhiều bệnh nhân chủ quan, nghĩ rằng mình hiểu bệnh. Tôi từng gặp người bị viêm gan B, tự ý ngưng thuốc vì thấy khỏe hơn. Vài tháng sau, vàng da tái phát nhưng nghĩ chỉ là bệnh trở lại, khi đi khám thì đã chuyển sang ung thư gan. Một lần chủ quan nhưng đánh đổi quá nhiều”.

Hiểu lầm mệt mỏi kéo dài từ cường độ làm việc cao

Việc đi sớm về khuya, ăn muộn liên tục, ít rau quả làm nhiều người nhầm lẫn với kiệt quệ do công việc. Cho đến khi mệt mỏi kèm sụt cân nhanh, chóng mặt hay khó tập trung, đó có thể là sự lên tiếng của bệnh nghiêm trọng như ung thư phổi, dạ dày hoặc thực quản..

Cường độ làm việc cao, ăn muộn, sụt cân kéo dài đôi khi không phải là căng thẳng do công việc (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cứ ba ca tử vong vì ung thư, có một ca xuất phát từ những nguyên nhân có thể phòng tránh được, như thừa cân, ăn ít rau quả hoặc thiếu vận động.

BS.Nguyễn Quang Mạnh chia sẻ: “Mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu cảnh báo của nhiều bệnh lý, trong đó có ung thư. Sự mệt mỏi này là hội chứng phức tạp, gây ra bởi phản ứng của hệ miễn dịch đối với khối u, sự thay đổi trong chuyển hóa năng lượng cơ thể và nhiều yếu tố khác”.

Khối u tuyến vú: Phân biệt “u lành” và “u dữ” qua biểu hiện

Riêng với nữ giới, dấu hiệu thường bị bỏ qua là sự xuất hiện của khối cứng nhỏ ở ngực. Cảm giác “không đau thì không sao” là quan niệm sai lầm, bởi ung thư vú giai đoạn đầu thường không đau, dễ nhầm bệnh lành tính. Theo dữ liệu ung thư toàn cầu năm 2020, tỷ lệ sống sau 5 năm nếu phát hiện sớm đạt hơn 90%, nhưng giảm chỉ còn 20-30% khi phát hiện muộn.

BS.Nguyễn Quang Mạnh chia sẻ: “Phụ nữ nên xây dựng thói quen ‘tự nhận thức về tuyến vú’ của mình - tức là hiểu rõ cảm giác, hình dáng bình thường của vú. Khi phát hiện thay đổi nào bất thường như xuất hiện khối u mới, thay đổi hình dạng da, tiết dịch lạ..., cần gặp bác sĩ thăm khám ngay”.

BS Nguyễn Quang Mạnh, Giám đốc Y Khoa DIAG (Ảnh: DIAG).

Từ cảnh báo đến hành động: Khi nào nên tầm soát toàn diện?

Theo các chuyên gia ung thư, thời điểm tốt để tầm soát là khi chưa có triệu chứng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng khi cơ thể chưa có vấn đề thì không cần kiểm tra, trong khi xét nghiệm riêng lẻ lại khó lựa chọn và chi phí cao.

Để gỡ bỏ các nút thắt đó, Phòng khám Đa khoa - Trung tâm Xét nghiệm và Chẩn đoán Y khoa (DIAG) kết hợp Công ty TNHH Gene Solutions Lab (Gene Solutions) ra mắt Gói tầm soát ung thư và sức khỏe chuyên sâu với thông điệp “Sớm tầm soát toàn diện, sống thập phần an tâm”.

Gói tầm soát ung thư và sức khỏe chuyên sâu của DIAG và Gene Solutions (Ảnh: DIAG).

Gói tầm soát ung thư và sức khỏe chuyên sâu bao gồm:

Tầm soát ung thư ctDNA (SPOT-MAS) ứng dụng công nghệ giải trình tự gen hiện đại kết hợp AI để phân tích ctDNA do tế bào ung thư phóng thích vào máu giúp phát hiện sớm 10 loại ung thư phổ biến (bao gồm vú, phổi, dạ dày, gan - đường mật, đại - trực tràng, đầu - cổ, nội mạc tử cung, buồng trứng, tuyến tụy, thực quản), sở hữu khả năng phát hiện gấp nhiều lần so với dấu ấn sinh hóa máu truyền thống.

Xét nghiệm tổng quát Diamond 38 chỉ số (về tim, gan, thận, tuyến giáp, tiểu đường…) là nền tảng ban đầu giúp đánh giá, phát hiện sớm các yếu tố bất thường của cơ thể chẳng hạn như yếu tố nguy cơ tim mạch, chức năng tuyến giáp, nguy cơ tiểu đường và viêm gan virus B, C,...

Lễ ký kết hợp tác chiến lược, ra mắt Gói tầm soát ung thư và sức khỏe chuyên sâu giữa DIAG và Gene Solutions (Ảnh: DIAG).

Khách hàng có thể lấy mẫu xét nghiệm trực tiếp tại Hệ thống Trung Tâm Y Khoa DIAG, với hơn 40 cơ sở y tế để hỗ trợ lấy mẫu nhanh chóng, thuận tiện cùng phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022.

Phòng xét nghiệm DIAG với hơn 40 cơ sở y tế để lấy mẫu nhanh chóng, thuận tiện (ALT) (Ảnh: DIAG).

Tầm soát ung thư ctDNA (SPOT-MAS) là dịch vụ đến từ Gene Solutions, ủy quyền cho DIAG để giới thiệu và mang đến cho khách hàng. Với dịch vụ này, Gene Solutions sẽ xét nghiệm máu để giải trình tự gen bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ 2 (SPOT-MAS 10), thuộc Danh mục kỹ thuật được Sở Y tế TPHCM phê duyệt theo Quyết định 1147/QĐ-SYT.

Bên cạnh đó, dịch vụ Xét nghiệm tổng quát Diamond 38 chỉ số sức khỏe của DIAG thuộc Danh mục kỹ thuật được Sở Y tế TPHCM phê duyệt theo Quyết định 532/QĐ-SYT.

Đây là cơ hội để mỗi người chủ động tầm soát sớm, tránh bỏ lỡ thời điểm phát hiện nguy cơ tổn hại sức khỏe. Độc giả quan tâm có thể liên hệ DIAG để được tư vấn và hỗ trợ.