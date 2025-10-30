“Phép màu” hồi sinh gia đình có hai người bệnh ung thư xương

Ánh sáng của bình yên và hạnh phúc được các bác sĩ Vinmec mang tới cho gia đình, khi ca đại phẫu thành công, cậu bé sẽ lại được chạy nhảy như bao bạn bè cùng trang lứa.

7 ngày sau ca đại phẫu vì căn bệnh ung thư xương quái ác, nhờ khung hỗ trợ, Tiến Minh (10 tuổi, ở Vĩnh Long) đã có thể đi dọc hành lang khu điều trị nội trú của Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - BV ĐKQT Vinmec Times City (Hà Nội).

Từ Vĩnh Long ra thăm con, từng bước đi vẫn rất khó khăn với vết sẹo dài trên chân, anh Huy (cha Tiến Minh) cố nén nước mắt. Chị Vân Anh, vợ anh, cũng đã tìm lại được nụ cười trên môi. Với chị, đây là phép màu kỳ diệu sau loạt biến cố khắc nghiệt: chỉ trong vài tháng, chồng và con đều phát hiện mắc ung thư xương.

Một nhà hai bệnh nhân ung thư

Biến cố ập đến với gia đình chị Vân Anh vào đầu năm 2025 khi anh Huy (35 tuổi) nhận chẩn đoán mắc ung thư xương. Hai tuần sau ca phẫu thuật, vết mổ còn chưa cắt chỉ, anh cùng vợ tiếp tục nhận tin dữ con trai cũng mắc bệnh giống cha.

Bác sĩ chẩn đoán Minh mắc ung thư xương giai đoạn 2B sau những biểu hiện: sưng đau ở khớp gối trái, không thể gập gối khi ngồi. Đây là căn bệnh ác tính hiếm gặp ở trẻ em, tiến triển nhanh và nguy cơ cắt cụt chi rất cao.

“Thời điểm đó, tôi gần như suy sụp. Nhưng rồi lại nghĩ nếu mình gục ngã, ai lo cho con đây. Với sự đồng lòng của cả gia đình, tôi gắng gượng dậy đưa con lên TPHCM tìm phương án điều trị”, chị Vân Anh nhớ lại.

Sau 4 chu kỳ hóa trị, khối u phần nào được kiểm soát, nhưng Minh vẫn phụ thuộc vào xe lăn. Thậm chí, gia đình em còn phải đối diện với thực tế nghiệt ngã: khả năng giữ lại đôi chân cho cậu bé gần như bằng không.

Trong những đêm dài lo âu, trăn trở, tìm kiếm mọi thông tin nhằm cứu đôi chân của con, vợ chồng anh Huy, chị Vân Anh đã thấy được tia hy vọng. Với cha mẹ bé Minh, điều đó như ánh sáng cuối đường hầm, khi cả hai vợ chồng đọc được thông tin về Vinmec, về những ca bệnh tương tự như con mình đã được các bác sĩ phẫu thuật thành công tại đây.

Khớp nhân tạo “lớn lên cùng bệnh nhi”

Sau khi khám và hội chẩn tại Hội đồng U xương đa chuyên khoa (MTB Sarcoma), đứng đầu là GS.TS Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, các bác sĩ quyết định phương án điều trị cho bé Minh: cắt rộng khối ung thư xương, tạo hình khuyết hổng bằng khớp nhân tạo tăng trưởng được thiết kế 3D cá thể hóa.

Đây là kỹ thuật tiên tiến hiện nay có tại Trung tâm Sarcoma Vinmec. Điểm đặc biệt là khớp nhân tạo được thiết kế riêng biệt cho từng bệnh nhi, mô phỏng chính xác cấu trúc xương thật nhờ công nghệ in 3D, giúp phục hồi tối đa chức năng vận động sau mổ.

Bệnh nhân nhỏ tuổi, xương vẫn đang phát triển. Nếu sử dụng khớp nhân tạo thông thường, vài năm sau sẽ xảy ra tình trạng lệch chiều dài hai chân, dẫn đến vẹo khung chậu, cột sống, ảnh hưởng dáng đi và thể lực. Loại khớp đặc biệt mà Vinmec sử dụng có khả năng “lớn lên cùng cơ thể”, tức có thể kéo giãn theo sự phát triển tự nhiên của xương lành.

“Điều quan trọng nhất là vừa loại bỏ triệt để khối u, vừa bảo tồn được chi, chức năng vận động cho bé. Để làm được, chúng tôi phải phối hợp đa chuyên khoa gồm chấn thương chỉnh hình, ung bướu, chẩn đoán hình ảnh, phục hồi chức năng”, ThS.BSCKII Nguyễn Trần Quang Sáng, Trưởng khoa phẫu thuật u xương và phần mềm, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Y học Thể thao Vinmec, cho biết.

ThS.BSCKII Nguyễn Trần Quang Sáng thăm khám sức khỏe cho bệnh nhi trước ca mổ (Ảnh: BVCC).

Ca mổ thuận lợi là yếu tố quan trọng giúp các bác sĩ thành công trong quá trình phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, hỗ trợ Tiến Minh sớm bình phục.

“Sau mổ khoảng 14-15 tiếng, chúng tôi đã bắt đầu lên kế hoạch phục hồi chức năng sớm cho bé. Đối với bệnh nhân ung thư xương, phác đồ không thể áp dụng máy móc, mà phải cá thể hóa tùy thuộc vào mức độ tổn thương xương, phần mềm xâm lấn, khả năng thích ứng của khớp nhân tạo, sức chịu đựng của cơ”, BS.CKII Nguyễn Văn Vĩ, Trưởng khoa Phục hồi chức năng và Y học Thể thao Vinmec, chia sẻ.

BS.CKII Nguyễn Văn Vĩ, Trưởng khoa Phục hồi chức năng và Y học Thể thao Vinmec (Ảnh: BVCC).

Hàng ngày, Minh được kỹ thuật viên sử dụng các thiết bị y tế hiện đại như máy tập thụ động chi dưới để tập luyện. Thiết bị giúp vận động nhẹ nhàng các khớp mà không cần dùng sức, ngăn cứng khớp, giảm đau, hạn chế phù nề và duy trì độ linh hoạt của cơ - khớp ngay từ giai đoạn đầu sau mổ. Ngoài ra, Minh còn được đội ngũ kỹ thuật viên tận tâm, kiên nhẫn hướng dẫn tập luyện hàng ngày.

Ba ngày sau ca đại phẫu, cậu bé đã có thể đứng dậy bước đi nhờ sự hỗ trợ của khung tập. Bước sang ngày thứ 7, quãng đường di chuyển của em đã dài hơn, cơn đau cũng giảm dần. Giờ đây, cả gia đình Minh đều háo hức khi được trở về Vĩnh Long. Một tương lai rất gần, cậu bé Minh sẽ lại chạy nhảy đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa.

Cái nắm tay đầy hơi ấm của gia đình Minh sau ca đại phẫu (Ảnh: BVCC).

Hành trình chiến thắng căn bệnh ung thư xương của Tiến Minh không chỉ thắp lên ánh sáng của tình yêu và nghị lực, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của y học hiện đại. Phía sau “phép màu” ấy là tâm huyết của đội ngũ y bác sĩ Vinmec - những người không chỉ chữa lành bằng chuyên môn, mà còn bằng trái tim, với khát vọng mang đến cho người bệnh cơ hội được sống trọn vẹn cả thể chất lẫn tinh thần.