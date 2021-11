Sáng 27/11, Cần Thơ ghi nhận cả ngàn F0, các tỉnh miền Tây ca mắc tăng

Dân trí Trong ngày Cần Thơ ghi nhận thêm hơn một nghìn ca Covid-19. Các tỉnh lân cận như Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vĩnh Long...đều ghi nhận ca mắc và ca cộng đồng cao.

Hà Nội: 10 ngày liên tiếp ghi nhận ca mắc tăng cao

Trong ngày 26/11, trên địa bàn Hà Nội phát hiện thêm 264 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 130 ca cộng đồng.

Như vậy 10 ngày liên tiếp Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới rất cao, trung bình mỗi ngày hàng trăm ca cộng đồng.

Hà Nam ghi nhận 10 F0

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, trong ngày 26/11, trên địa bàn tỉnh Hà Nam ghi nhận 10 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong 10 trường hợp ghi nhận, có 3 trường hợp ở huyện Bình Lục, 2 trường hợp ở thành phố Phủ Lý, 2 trường hợp ở huyện Lý Nhân và 3 trường hợp tại thị xã Duy Tiên. Tất cả các trường hợp đều liên quan đến những ca bệnh cũ, được theo dõi sức khỏe, phát hiện khi đã được cách ly phòng dịch và trong khu vực đã được phong tỏa.

Nam Định ghi nhận 38 F0

Theo thông tin từ Sở Y tế Nam Định, trong ngày 26/11 trên địa bàn tỉnh Định phát hiện 38 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong số 38 ca bệnh có 14 ca tại huyện Hải Hậu, 2 ca tại thành phố Nam Định, 2 ca tại huyện Giao Thủy, 5 ca tại huyện Trực Ninh, 3 ca tại huyện Vụ Bản, 9 ca tại huyện Xuân Trường, 3 ca tại huyện Nam Trực

Thái Bình ghi nhận thêm 26 F0

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, ngày 26/11 tỉnh Thái Bình ghi nhận 26 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới. Cụ thể, tỉnh Thái Bình xét nghiệm test nhanh 519 mẫu, xét nghiệm RT- PCR 1.407 mẫu, ghi nhận 25 ca mắc SARS-CoV-2 mới tại 7 huyện, thành phố, trong đó có 3 ca cộng đồng, 22 ca trong khu cách ly.

Thanh Hóa: 55 ca mắc mới

Trong 24h qua, Thanh Hóa ghi nhận 55 ca mắc Covid-19, trong đó có 15 trường hợp phát sinh trong tỉnh, 40 trường hợp trở về từ các tỉnh, thành phố khác đang được cách ly theo quy định.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hóa đã ghi nhận 2.198 bệnh nhân Covid-19, đã có 1.514 người được điều trị khỏi được ra viện; 12 bệnh nhân tử vong.

Nghệ An: Thêm 124 F0, 19 ca cộng đồng

Nghệ An ghi nhận 124 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 19 ca cộng đồng tại TP Vinh (11 ca), Nghi Lộc (4 ca), Quỳnh Lưu (2 ca), Đô Lương và Nghĩa Đàn (mỗi huyện một ca). Trong ngày có 68 bệnh nhân được ra viện, không ghi nhận ca tử vong, hiện tỉnh Nghệ An đang điều trị cho 1.035 bệnh nhân Covid-19.

Bắt đầu từ ngày 27/11, tỉnh Nghệ An triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi. Toàn tỉnh Nghệ An có hơn 310.000 trẻ trong nhóm tuổi này, hiện Bộ Y tế đã phân bổ cho Nghệ An gần 100.000 liều vaccine để tiêm cho trẻ.

Hà Tĩnh: Ca mắc trong cộng đồng tăng trở lại

Ngày 26/11, Hà Tĩnh ghi nhận 26 ca mắc Covid-19; trong đó có 10 ca cộng đồng, các trường hợp còn lại đã được cách ly.

Tính từ ngày 4/11 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 431 ca mắc Covid-19, trong đó có 78 ca trong khu vực phong tỏa và 131 ca trong cộng đồng…

Quảng Bình ghi nhận 26 ca mắc mới

Thông tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, trong ngày 26/11, địa phương này ghi nhận 26 ca mắc mới. Trong ngày cũng có thêm 29 trường hợp khỏi bệnh và xuất viện.

Tính đến ngày 26/11, Quảng Bình đã ghi nhận 2.543 ca mắc Covid-19, trong đó 2.197 người đã khỏi bệnh và xuất viện, hiện còn 340 trường hợp đang tiếp tục điều trị.

Tỉnh Quảng Bình cũng đã tổ chức tiêm trên 697 nghìn mũi vaccine phòng Covid-19 và có hơn 185 nghìn người đã tiêm đủ 2 mũi.

Quảng Trị: Ghi nhận 59 ca mắc Covid-19

Ngày 26/11, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 59 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; trong đó 17 trường hợp trong khu phong tỏa, 17 trường hợp trong khu cách ly, 6 trường hợp giám sát cộng đồng, còn lại là đối tượng cách ly tại nhà.

Đến nay, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 919 trường hợp mắc Covid-19, 295 người đang điều trị. Trong ngày, địa phương có thêm 20 trường hợp khỏi bệnh và xuất viện.

Cần Thơ tiếp tục ghi nhận cả ngàn F0, hàng loạt tỉnh miền Tây ca mắc tăng

Ngày 26/11, Cần Thơ ghi nhận 1.067 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới. Trong đó 94 ca xét nghiệm cộng đồng, 185 xét nghiệm tại cơ sở y tế, 46 ca trong khu cách ly, 53 ca trong khu phong tỏa và 689 ca cách ly tại nhà.

Số ca mắc Covid-19 ở Cần Thơ từ ngày 8/7 đến nay là 22.398 ca, đã điều trị khỏi 10.917 người. Trong ngày địa phương này có 2 ca tử vong nâng số ca tử vong lên 170. Hiện Cần Thơ đang có 7.767 F0 triệu chứng nhẹ cách ly, điều trị tại nhà và 7.723 F1 đang cách ly y tế tại nhà.

Đồng Tháp ghi nhận 601 ca mắc Covid-19 mới, trong đó, 225 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn là 19.675 ca. Số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị 6.410. Trong ngày tử vong 3 ca nâng số ca tử vong lên 257 ca.

Sóc Trăng có 588 ca mắc Covid-19, trong đó số ca nhiễm qua truy vết, sàng lọc trong đó có 388 ca cộng đồng. Tính từ ngày 27/4 đến nay, toàn tỉnh Sóc Trăng đã có 14.942 ca mắc Covid-19, đã chữa khỏi 9.944 ca, số trường hợp tử vong trong ngày 4 ca, nâng tổng số lên 95 ca.

Bạc Liêu có 566 ca có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó 232 ca cộng đồng và có 163 ca dưới 18 tuổi. Tổng số ca mắc cộng dồn 11.812, tổng số ca đã điều trị khỏi 7045. Số ca tử vong trong ngày 3, nâng tổng số tử vong lên 104 trường hợp.

Vĩnh Long có 536 ca Covid-19 mới, trong đó 327 trường hợp cộng đồng, 181 trường hợp là F1 thành F0 và 18 ca sàng lọc tại cơ sở y tế và 10 trường hợp tại khu phong tỏa.

Kiên Giang phát hiện 427 F0, trong đó 138 ca cộng đồng, 232 ca trong khu phong tỏa, 57 ca trong khu cách ly. Tổng số ca mắc cộng dồn 18.407, ca điều trị khỏi 14.967; Số ca tử vong 31.

Bến Tre ghi nhận thêm 427 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có đến 413 ca cộng đồng và 14 ca trong khu cách ly, phong tỏa. Tổng số ca mắc cộng dồn 6.326, ca điều trị khỏi 3.085; Số ca tử vong 61.

An Giang ghi nhận 324 trường hợp mắc Covid-19 (3 trường hợp ngoài tỉnh). Đáng chú ý, huyện Tịnh Biên có tới 102 trường hợp phát hiện trong cộng đồng.

Cà Mau ghi nhận thêm 374 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 8 trường hợp từ vùng dịch, 157 trường hợp trong khu cách ly; 27 ca trong khu phong tỏa và 182 trường hợp cộng đồng.

Trà Vinh phát hiện 309 F0 mới, trong đó 265 ca cộng đồng. Đến nay, tỉnh này đã ghi nhận 7.012 ca mắc Covid-19 (có 42 ca nhập cảnh), đã điều trị khỏi 2.899 trường hợp. Số ca tử vong 41.

Tiền Giang phát hiện 123 F0, trong đó 28 ca cộng đồng và 93 trong khu cách ly và 2 ca trong khu phong tỏa. Hiện địa phương này đã ghi nhận 24.362 F0, đã điều trị khỏi 18.987 ca. Trong ngày tử vong 7 ca nâng số tử vong cộng dồn lên 512 ca.

