Ngày 6/2, BSCK2 Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu một bệnh viện ở TPHCM, cho biết mới đây ông cùng các cộng sự đã tiếp nhận cấp cứu một trường hợp sinh rớt tại nhà.

Theo thông tin ban đầu, ngày 5/2, nhân viên tổng đài cấp cứu 115 nhận được cuộc gọi của người thân chị Đ.T.T.D. (28 tuổi, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM), báo rằng bệnh nhân đã sinh rớt một bé trai tại nhà trọ 30 phút trước đó.

Nhận cuộc gọi, các bác sĩ nhanh chóng đến hiện trường trong khoảng 17 phút. Qua thăm khám, nữ bệnh nhân được ghi nhận tỉnh, tiếp xúc được, cho biết không đi khám thai định kỳ vì hoàn cảnh khó khăn. Đây là lần sinh con thứ 4 của sản phụ, thai sinh non trước 1 tháng (thai khoảng 36 tuần tuổi).

Bé trai hồng hào, tỉnh, thở êm, cân nặng 3.000 gram, còn nguyên dây rốn. Các nhân viên y tế đã tiến hành cắt dây rốn cho em bé, chăm sóc tích cực, sau đó đưa mẹ con sản phụ về bệnh viện tiếp tục theo dõi.

Hiện tại, sức khỏe chị D. cùng con trai ổn định.

Sản phụ sinh rớt tại nhà trọ ở TPHCM (Ảnh: BS).

Theo bác sĩ Tuệ, sinh rớt hiếm khi là ngẫu nhiên, mà phần lớn xuất phát từ việc không khám thai đầy đủ, thiếu kiến thức nhận biết chuyển dạ, điều kiện sống thấp, lao động nặng nhọc và khó tiếp cận cơ sở y tế kịp thời.

"Mỗi ca sanh rớt đều tiềm ẩn nguy cơ lớn cho cả mẹ và bé, như băng huyết, nhiễm trùng, suy hô hấp sơ sinh - những rủi ro hoàn toàn có thể ảnh hưởng sức khỏe hay tính mạng", bác sĩ Tuệ phân tích.

Vào tháng 11, tổng đài Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM nhận thông tin một sản phụ 32 tuổi sinh rớt tại phòng trọ ở khu vực phường An Lạc. Gia đình cho biết, sản phụ trước đó đã đau bụng chuyển dạ khoảng 30 phút rồi tự sinh và nằm tại nhà, với lý do "đau quá không đi bệnh viện được".

Khoảng 1 tiếng sau, phát hiện bé gái tím tái, không thở, gia đình mới hoảng hốt gọi tổng đài 115. Dù các y bác sĩ đã hướng dẫn người nhà sơ cứu qua màn hình điện thoại, cũng như làm mọi biện pháp có thể khi đã tiếp cận, nhưng bệnh nhi không qua khỏi.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi đã sinh rớt ngoài cơ sở y tế, cần ưu tiên da kề da, giữ ấm, theo dõi sát mẹ và bé, cũng như không nên vội cắt rốn khi không thật sự cần thiết. Ngay sau đó, phải chuyển bệnh nhân đến bệnh viện sớm.