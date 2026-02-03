Người bệnh háo hức với chợ Tết 0 đồng, bữa cơm tất niên ấm áp

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, mỗi dịp Tết đến, với hầu hết mọi người, đó là thời khắc sum họp, đoàn viên, là lúc trở về bên gia đình, bên những người thân yêu sau một năm nhiều lo toan, vất vả.

Tuy nhiên, tại Bệnh viện Bạch Mai - bệnh viện đa khoa tuyến cuối lớn nhất của cả nước - vẫn còn rất nhiều người bệnh đang phải ở lại điều trị trong những ngày Tết. Với họ, Tết không chỉ là nỗi nhớ nhà, mà còn là nỗi lo về sức khỏe, về chi phí điều trị và về tương lai phía trước.

Tại "Chợ Tết yêu thương", bệnh nhân được làm đẹp, cắt tóc miễn phí (Ảnh: Thế Anh).

Với triết lý xuyên suốt lấy người bệnh làm trung tâm, chương trình Chợ Tết yêu thương được bệnh viện tổ chức liên tục từ năm 2023 đến nay, trở thành một hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, mang đậm dấu ấn nhân văn của Bệnh viện Bạch Mai.

Năm nay, Chợ Tết yêu thương được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực như các gian hàng 0 đồng, các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ trực tiếp cho người bệnh và người nhà người bệnh đang điều trị nội trú, nhằm mang đến một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn về vật chất và trọn vẹn hơn về tinh thần.

Trong khi đó, chiều 2/2 tại Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp đã diễn ra hoạt động bữa cơm tất niên ấm áp cho những người bệnh đang điều trị nội trú.

Tại chương trình Tết yêu thương - Cơm sum vầy, hàng trăm người bệnh quây quần cùng nhau bên mâm cơm truyền thống, với bệnh nhân sức khỏe còn yếu thì được bếp ăn chuẩn bị đến từng phòng bệnh.

Bữa cơm tất niên ấm cúng tại Bệnh viện K (Ảnh: Thái Hà).

Nhiều bệnh nhân tham gia chương trình bày tỏ sự xúc động khi được quây quần bên mâm cơm đầm ấm cùng những người đồng bệnh. Nhiều giọt nước mắt đã rơi khi chứng kiến những cảm xúc chân thành của người bệnh được kết lại bằng hình ảnh sum vầy, với hương vị ngày Tết cổ truyền như bánh chưng, nem, giò và các món ăn quen thuộc khác.

Hơn cả một bữa cơm, đó là tấm lòng và sự chung tay của cả bệnh viện, của những nhà hảo tâm dành cho những bệnh nhân ung thư, để mỗi người có thêm nghị lực và ý chí chiến thắng bệnh tật, đón thêm thật nhiều mùa xuân.

Người bệnh xúc động tham dự bữa cơm tất niên ấm áp (Ảnh: Thái Hà).

PGS.TS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện K chia sẻ: “Chương trình Cơm tất niên đã trở thành một hoạt động thường niên của Bệnh viện K. Đây là sự đồng hành và sẻ chia giữa đội ngũ y bác sĩ, những nhà hảo tâm với người bệnh đang điều trị ung thư, để người bệnh cảm nhận họ không đơn độc trên con đường phía trước".

Bữa cơm tất niên là hoạt động ý nghĩa, nằm trong chuỗi các hoạt động mà Bệnh viện K thường tổ chức vào mỗi dịp Tết. Trước đó, bệnh viện tổ chức Hội chợ 0 đồng, Đường hoa Xuân. Sau chương trình cơm tất niên, bệnh viện tiếp tục tổ chức chuyến xe yêu thương đưa người bệnh về quê đón Tết.