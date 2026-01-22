Phẫu thuật thành công ca u xơ tử cung phức tạp nhờ dao siêu âm hiện đại

Bệnh nhân Lê Thị Phượng (50 tuổi, trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định vào ngày 22/1, sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Trước đó, bà Phượng nhập viện cấp cứu với các triệu chứng đau tức vùng bụng dưới kéo dài và mệt mỏi.

Bệnh nhân Lê Thị Phượng xuất viện sau ca phẫu thuật phức tạp (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Qua thăm khám lâm sàng, siêu âm và các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ chẩn đoán bà Phượng mắc đa u xơ tử cung kích thước lớn, kèm lạc nội mạc tử cung vùng chậu và thiếu máu, thiếu sắt mức độ trung bình. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy các khối u lớn chèn ép bàng quang, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng cao trong quá trình phẫu thuật.

Hội đồng chuyên môn đã đánh giá toàn diện, tư vấn kỹ lưỡng cho bệnh nhân. Sau khi cân nhắc lợi ích, rủi ro, hội đồng thống nhất chỉ định phẫu thuật nội soi cắt tử cung toàn phần, ứng dụng dao mổ siêu âm công nghệ cao để tăng cường độ an toàn và hiệu quả.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện nhiều vị trí dính phức tạp do lạc nội mạc tử cung. Đặc biệt, tại vùng eo tử cung có 2 khối nhân xơ lớn, làm tăng nguy cơ chảy máu và tổn thương các cơ quan lân cận.

Do mức độ phức tạp của tổn thương, ê-kíp phẫu thuật đã phối hợp với bác sĩ ngoại khoa tổng hợp để hỗ trợ trực tiếp, kiểm soát an toàn các cấu trúc vùng chậu, giảm thiểu nguy cơ biến chứng.

Bác sĩ Phạm Minh Vương, phụ trách Khoa Phụ sản, chia sẻ: “Dao siêu âm cho phép vừa cắt vừa cầm máu với độ chính xác cao, hạn chế tổn thương nhiệt lan tỏa, rất phù hợp trong các ca mổ khó. Nhờ đó, ê-kíp đã kiểm soát tốt chảy máu, phẫu tích an toàn và hoàn thành ca mổ nội soi mà không cần chuyển mổ hở”.