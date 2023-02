Phần thịt lợn, thịt bò nào tốt nhất cho sức khỏe?

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, thịt đỏ rất thông dụng trong bữa ăn của người Việt Nam, không chỉ do quan niệm về sự bổ dưỡng, sang trọng mà còn do sự tiện dụng trong tiếp cận, đa dạng trong chế biến và ngon miệng khi ăn.

2 loại thịt đỏ phổ biến nhất trong mâm cơm Việt chính là thịt lợn và thịt bò.

Theo Aboluowang, các chuyên gia về dinh dưỡng phân tích với đặc điểm chung của phần đa người hiện đại: thừa cân, mỡ máu cao, có 7 loại thịt được đánh giá rất cao về giá trị sức khỏe.

Cụ thể, có 6 loại thịt bò nằm trong danh sách này đó là: gân bò, bắp chân sau, gân chân sau, bắp chân trước, gân chân trước và thăn bò.

Theo lý giải của các chuyên gia dinh dưỡng đây là những loại thịt có chỉ số về năng lượng, lượng mỡ tốt nhất. Bên cạnh đó, những phần thịt bò này cũng có khả năng bổ sung vi lượng sắt cho cơ thể hàng đầu.

Trong khi đó, chỉ có một loại thịt lợn nằm trong danh sách này, đó là thịt lợn nạc. Đây là thuật ngữ dùng để chỉ thịt lợn có hàm lượng mỡ dưới 5% đến 10%, tức là thịt nhìn về cảm quan bên ngoài gần như không có mỡ, chẳng hạn như thịt thăn.

Chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh thịt lợn nạc sở hữu các giá trị dinh dưỡng rất lớn:

- Hàm lượng protein và sắt tương tự như 6 loại thịt bò nêu trên.

- Hàm lượng vitamin B1 gấp 9-18 lần 6 loại thịt bò nêu trên. Ăn 50g thịt lợn nạc mỗi ngày có thể đáp ứng 22,5% nhu cầu vitamin B1 hàng ngày của người trưởng thành. Do đó, việc thịt lợn nạc giàu vitamin B1 hơn thịt bò là một lợi thế về dinh dưỡng.

- Thịt lợn nạc cung cấp năng lượng và chất béo cao hơn một chút so với 6 loại thịt bò kể trên. Tuy nhiên nếu chúng ta ăn với chế độ theo khuyến cáo là khoảng 50g thịt mỗi ngày, lượng chênh lệch chất béo trong khẩu phần thịt lợn nạc và các loại thịt bò nêu trên là không đáng kể.

Ví dụ, so sánh giữa thịt lợn nạc với gân bò (loại thịt bò có năng lượng thấp nhất), ăn 50g thịt lợn nạc sẽ chỉ cung cấp nhiều hơn 22,5 kcal so với 50g gân bò. Khi so sánh giữa thịt lợn nạc và thăn bò (loại thịt bò có hàm lượng chất béo thấp nhất), nếu ăn 50g thịt lợn nạc, bạn sẽ chỉ hấp thụ nhiều hơn 2,65g chất béo so với 50g thịt thăn bò.

Nên tiêu thụ không quá 3 lần thịt đỏ mỗi tuần (Ảnh: M.N).

Thịt lợn, thịt bò hay thịt đỏ nói chung cung cấp nhiều calo và chất dinh dưỡng vượt trội. Tuy nhiên, nếu lạm dụng sẽ dẫn đến các nguy cơ cho sức khỏe như: dư đạm, tăng cholesterol…

Quỹ phòng chống ung thư quốc tế và Viện nghiên cứu ung thư Hoa kỳ đã đưa ra khuyến nghị như sau:

Nên tiêu thụ không quá 3 lần thịt đỏ mỗi tuần, tổng lượng thịt đỏ trong một tuần vào khoảng 350 - 500g sau chế biến (tương đương tối đa khoảng 700g thịt sống và không bao gồm trọng lượng của xương). Nếu tính theo ngày thì lượng thịt đỏ không nên vượt quá 70g/ngày (thịt đã chế biến chín), tương đương khoảng 100g/ngày thịt sống không bao gồm phần xương.

Như vậy khuyến cáo đưa ra một định lượng cụ thể để mọi người có thể điều chỉnh lượng thịt đỏ trong khẩu phần của mình.

Khuyến cáo cũng đưa ra, nên sử dụng thịt nạc, tăng cường sử dụng thịt gia cầm, cá, trứng, sữa là những thực phẩm để thay thế thịt đỏ trong bữa ăn hàng ngày nhằm đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu về protein và vi khoáng chất.