Nuốt phải hạt táo đỏ, bé trai bị thủng ruột, sốc nhiễm khuẩn

Ngày 7/11, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết, bé 22 tháng nhập viện trong tình trạng sốc, li bì sốt cao 40 độ kèm theo nôn liên tục sau ăn từ 2 ngày trước đó, dịch nôn đen bẩn, trẻ mệt mỏi, lờ đờ, bụng chướng, không uống được thuốc…

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy trẻ bị phù nề thành ruột non, nhu động ruột giảm, quai ruột non giãn nhẹ, thành dày 4mm, có dịch vùng hố chậu và giữa các quai ruột. Trong lòng quai ruột non đoạn hồi tràng nghi có cấu trúc dị vật dài khoảng 28mm…

Các bác sĩ đã khâu phục hồi tổn thương thủng, hút rửa làm sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu (Ảnhh: BV).

Các bác sĩ tiến hành hội chẩn, xác định trẻ bị sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, thủng ruột, viêm phúc mạc ổ bụng do dị vật gây ra. Bệnh nhi được hồi sức chống sốc và chỉ định mổ cấp cứu.

Quá trình phẫu thuật, bác sĩ thấy khắp ổ bụng bệnh nhi chứa đầy dịch mủ, kèm dịch thức ăn. Tại phần ruột non cách góc hồi manh tràng 30cm có đầu nhọn của hạt táo đỏ xuyên qua. Các bác sĩ đã khâu phục hồi tổn thương thủng, hút rửa làm sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu.

Sau phẫu thuật, trẻ được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực chống sốc, nuôi dưỡng qua tĩnh mạch, thở máy, an thần. Đến nay, sức khỏe trẻ đã ổn định, bình phục tốt, được cai máy, tự ăn, tự chơi, vừa được xuất viện.

BSCKII Trịnh Trương Tuyên, Trưởng khoa Ngoại - Chuyên khoa, cho biết, táo đỏ khô là một vị thuốc đông y phổ biến xưa nay của người Việt. Hơn một năm nay trên thị trường xuất hiện thêm táo đỏ tươi có vị ngọt và bổ dưỡng, được nhân dân rất ưa chuộng sử dụng trực tiếp.

Tuy nhiên, hạt của quả táo đỏ lại có đầu rất sắc nhọn, nếu nuốt phải khi qua đường tiêu hóa sẽ rất nguy hiểm vì dễ dàng làm thủng đường tiêu hóa, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Vì vậy, người dân cần đặc biệt lưu ý với loại thực phẩm đang phổ biến này. Chúng ta cần bỏ hạt trước khi cho trẻ ăn uống, để xa tầm với của trẻ nhỏ.

Khi thấy trẻ có hiện tượng đau bụng âm ỉ kéo dài không giảm, hay bất cứ trường hợp đau bụng, nôn, sốt, mệt mỏi bất thường nào, cha mẹ nên đưa con đến cơ sở y tế để được chẩn đoán, điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.