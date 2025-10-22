Nữ trưởng khoa tự ý lắp camera trong phòng khám bệnh viện

Ngày 22/10, Bác sĩ (BS) Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận đã yêu cầu bà Nguyễn Thị Anh Phương, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt của bệnh viện phải tháo dỡ những camera gắn tại khoa không đúng quy định.

Theo BS Thịnh, sau khi nắm bắt thông tin về việc có tình trạng tự gắn camera tại khoa Răng Hàm Mặt, ông đã trực tiếp xuống họp khoa, yêu cầu báo cáo chi tiết vụ việc.

Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã cho gắn camera trong phòng khám của bác sĩ (Ảnh: Trương Nguyễn).

Tại đây, bà Phương thừa nhận, việc lắp đặt camera có đưa ra trong cuộc họp khoa và hầu hết đều đồng ý trừ một bác sĩ và một điều dưỡng (điều dưỡng không dự họp, bác sĩ không nghe phổ biến).

Bà Phương cho rằng đã báo cáo "bằng miệng" với ông Nguyễn Đăng Giáp (cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) và được sự đồng ý của giám đốc thời điểm đó.

"Cơ sở pháp lý báo cáo "bằng miệng" nhưng chưa có văn bản đồng ý của lãnh đạo bệnh viện là không đúng quy định. Do đó, tôi chỉ đạo phải tháo ngay các camera để làm lại quy trình từ đầu.

Phía khoa phải họp, có tờ trình, xin chủ trương trình bày rõ mục đích gắn camera, ai chịu trách nhiệm trong việc bảo mật thông tin, hình ảnh. Sau đó, sẽ trình lãnh đạo bệnh viện xem xét, quyết định", ông Thịnh nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chỉ đạo tháo gỡ những mắt camera lắp đặt không đúng quy định (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cũng theo ông Thịnh, những khoa khác của bệnh viện có gắn camera ở hành lang, cùng một số vị trí nhưng có sự đồng ý của bệnh viện và không ai có ý kiến.

Camera do bà Phương quản lý và người này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu hình ảnh, dữ liệu của bệnh nhân bị tuồn ra ngoài.

"Tôi có tìm hiểu kỹ vụ việc và xác định do xích mích nội bộ dẫn đến việc gắn camera này. Một số người trong khoa không đồng thuận với nhau, sát phạt, soi mói nhau và tôi sẽ chấn chỉnh nghiêm việc không đoàn kết nội bộ này", ông Thịnh khẳng định.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông N.H.L. (67 tuổi, trú xã Quảng Tiến, tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa qua ông đến khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và rất bất ngờ khi thấy camera trong phòng khám bác sĩ chiếu thẳng vào mặt bệnh nhân.

"Tôi không thoải mái khi thấy camera chiếu vào người bệnh như vậy. Cá nhân tôi không muốn bị lộ lọt hình ảnh, tình trạng đi khám ra bên ngoài. Tôi từng có ý kiến với bác sĩ đang thăm khám nhưng bác sĩ chỉ nói khoa lắp mà không trả lời thêm", ông L. cho hay.

Một lãnh đạo bệnh viện công ở Đắk Lắk cho rằng, việc lắp đặt camera ngay trong phòng khám riêng của bác sĩ tại bệnh viện phải được sự đồng ý của cá nhân bác sĩ, của lãnh đạo bệnh viện và phải đảm bảo nguyên tắc bảo mật tình trạng bệnh của bệnh nhân.

Trưởng khoa Răng Hàm Mặt đã lắp đặt camera giám sát từ 2 tháng qua ở một vài vị trí trong khoa.