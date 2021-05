Nữ quản lý quán bar dương tính, hơn 200 nhân viên phải lấy mẫu xét nghiệm

Dân trí Ngành y tế Đà Nẵng đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm hơn 200 nhân viên tại quán bar New Phương Đông khi nữ quản lý ở đây có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều 5/5, ông Lê Tự Gia Thạnh - Chủ tịch UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, ngành y tế quận đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 217 nhân viên đang làm việc tại quán bar New Phương Đông (phường Thuận Phước, quận Hải Châu).

Quán bar này là nơi của bà B.T.T. (SN 1977, quê Đồng Nai) làm quản lý. Bà T. có kết quả dương tính SARS-CoV-2 tối 4/5.

Ông Thạnh cũng cho biết, ngoài việc lấy mẫu toàn bộ nhân viên quán bar New Phương Đông, quận này cũng đang rà soát, lập danh sách toàn bộ nhân viên làm việc tại khách sạn New Orient Đà Nẵng, nằm kế bên cạnh quán bar New Phương Đông và sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trong thời gian sớm nhất.

Dự kiến việc lấy mẫu 217 nhân viên này sẽ hoàn thành trong chiều ngày 5/5 và đến ngày mai, 6/5 sẽ có kết quả.

Quán bar New Phương Đông - nơi bà B.T.T. (SN 1977, quê Đồng Nai) làm quản lý.

Ông Thạnh cho biết thêm, cùng với việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, ngành y tế quận này còn tiến hành phun khử khuẩn 2 địa điểm nói trên để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Trước đó, theo báo cáo của ngành Y tế Đồng Nai, sáng 3/5, bà T. đi chuyến bay VN113 ngồi số ghế 18 từ sân bay Đà Nẵng, hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), sau đó đi xe khách về TP Long Khánh và được người thân đón về nhà ở phường Xuân Thanh.

Từ 13h30 đến 18h, bà T. ở nhà. Từ 18h - 19h, bà T. lái ô tô chở cháu là B.M.Q. (SN 2010) đến quán Hương Lan (số 50 đường Trần Phú, phường Xuân An, TP Long Khánh) ăn bánh cuốn. Tại đây, bà T. có gặp bà C. (cán bộ Chi cục thuế Long Khánh) cùng ăn bánh cuốn, ngồi đối diện.

Từ 19h - 20h30, bà T. đến trụ sở khu phố 2 (đường Phạm Lạc, phường Xuân Thanh, TP Long Khánh) làm căn cước công dân. Trong quá trình chờ làm căn cước công dân có đeo khẩu trang, không tiếp xúc với ai.

Vào lúc 20h30 - 21h khi đang làm thủ tục lấy dấu vân tay thì bà T. nhận được tin báo người bạn đi cùng với BN2982 (nam, sinh 1993, trú Hội An, Quảng Nam, làm nhân viên bán vé khu vực Spa tại khách sạn Phú An ở Đà Nẵng) bị cách ly tập trung nên liên hệ khai báo y tế với Trạm y tế phường Xuân Thanh và được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Đến 20h tối 4/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai thông báo bà B.T.T. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ngay trong đêm, bà T. được chuyển đến Bệnh viện Phổi Đồng Nai để được cách ly, điều trị.

Qua điều tra dịch tễ, người phụ nữ này có tiếp xúc với F1 của BN 2982 vào rạng sáng 28/4.

