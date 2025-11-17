Nữ điều dưỡng kịp thời sơ cứu, giúp cháu bé đuối nước qua cơn nguy kịch

Ngày 17/11, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết một nữ điều dưỡng của bệnh viện đã sơ cứu kịp thời cháu bé 19 tháng tuổi nguy kịch vì đuối nước.

Trước đó, chị Lê Thị Hà, trú tại xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị, nữ điều dưỡng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, nhận tin cháu bé cùng thôn bị đuối nước, nguy kịch.

Cháu bé hồi phục sức khỏe sau thời gian điều trị (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Chị Hà tức tốc đến hiện trường và thấy cơ thể cháu bé tím tái, ngừng thở, ngừng tim. Chị Hà cùng một người khác thực hiện các thao tác sơ cứu, khai thông đường thở, hút dịch hô hấp và hồi sinh tim phổi liên tục cho cháu bé.

Sau khoảng 10 phút, da cháu bé hồng trở lại và được người dân đưa đến bệnh viện. Tại đây, cháu bé được thở máy xâm nhập, dùng vận mạch, chống phù não, áp dụng các biện pháp hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn, sức khỏe dần ổn định.

"Hôm đó tôi nghỉ phép, đang ngủ trưa thì chồng gọi báo cháu bé trong thôn bị đuối nước, cần sơ cứu gấp nên tôi vội chạy qua. Khi đó cháu rơi vào tình trạng nguy kịch, ai cũng lo. Cũng may là cháu bé đuối nước được đưa lên bờ và sơ cứu kịp thời", chị Hà nhớ lại.

Anh Trần Ngọc Hòa (bố cháu bé) cho biết con anh không may rơi xuống kênh nước trước nhà, sau khoảng 7 phút, người lớn mới phát hiện và đưa cháu lên bờ sơ cứu.

“Gia đình tôi vô cùng biết ơn đội ngũ y, bác sĩ, đặc biệt là điều dưỡng Lê Thị Hà, người trực tiếp sơ cứu tại hiện trường, giúp con tôi qua cơn nguy kịch”, anh Hòa chia sẻ.