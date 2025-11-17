Sống khỏe hơn nhờ chủ động kiểm soát đường huyết mỗi ngày

Đái tháo đường tiếp tục là thách thức với sức khỏe cộng đồng. Theo Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới (IDF), có đến 589 triệu người trên thế giới - tức 1 trong 9 người trưởng thành đang sống chung với căn bệnh này. 430 triệu người trong số đó đang ở độ tuổi lao động, đối diện với những áp lực để giữ gìn sức khỏe, duy trì chất lượng cuộc sống và năng suất làm việc.

Tại Việt Nam ước tính có khoảng 7 triệu người mắc bệnh nhưng chưa đến 1/3 đang kiểm soát tốt đường huyết và hơn một nửa người bệnh đã có biến chứng.

Vừa qua, Khoa Nội tiết, Bệnh viện Bạch Mai, Hội Tiết chế dinh dưỡng Việt Nam và Abbott phối hợp tổ chức chương trình “Chủ động quản lý đường huyết toàn diện với giải pháp công nghệ và dinh dưỡng” nhân ngày Đái tháo đường Thế giới 14/11.

Chương trình phổ biến kiến thức khoa học thiết thực về quản lý đái tháo đường (Ảnh: Như Quỳnh).

Để quản lý tốt đường huyết tại nhà và nơi làm việc, BSCKII. Bùi Phương Thảo, Phó Trưởng Khoa Nội tiết & Đái Tháo Đường, Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh, người bệnh cần nắm được mục tiêu đường huyết của bản thân, có chế độ ăn uống và tập luyện phù hợp, dùng thuốc theo hướng dẫn, và đi khám bệnh định kỳ. Bên cạnh đó, người bệnh cần theo dõi đường huyết thường xuyên để xử lý kịp thời khi đường huyết hạ thấp, đồng thời chăm sóc bàn chân mỗi ngày để phòng ngừa biến chứng.

Dinh dưỡng khoa học để kiểm soát đường huyết

Dinh dưỡng là một thành tố quan trọng nhưng lại không dễ thực hiện đối với nhiều người bệnh. Các chuyên gia của Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ các nguyên tắc cần tuân thủ: Duy trì cân nặng khỏe mạnh, chia bữa ăn hợp lý và khung giờ ăn ổn định, cần ăn đủ chất bột đường, tăng cường bổ sung chất xơ và ăn đa dạng các loại thực phẩm.

Người tham dự thực hành đọc nhãn sản phẩm và nhận biết thực phẩm có lượng đường phù hợp (Ảnh: Như Quỳnh).

Chương trình giúp người tham dự mang kiến thức khoa học vào cuộc sống hàng ngày với việc thực hành chọn thực phẩm, đọc nhãn sản phẩm và nhận biết thực phẩm có lượng đường phù hợp dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia dinh dưỡng.

Để đảm bảo dinh dưỡng và hỗ trợ kiểm soát đường huyết, người sống chung với đái tháo đường có thể sử dụng sản phẩm dinh dưỡng đường uống chuyên biệt, có công thức đầy đủ, phù hợp với nhu cầu của người bệnh.

Các nghiên cứu cho thấy việc bổ sung dinh dưỡng chuyên biệt Glucerna có lợi cho người tiểu đường, nhưng phải dùng kết hợp với chế độ ăn điều chỉnh và tư vấn tạo động lực.

Dinh dưỡng là trụ cột quan trọng trong kiểm soát đường huyết (Ảnh: Abbott).

Theo dõi đường huyết nhờ công nghệ tiên tiến

Nhiều công nghệ y tế tiên tiến đã cung cấp các giải pháp theo dõi đường huyết thuận tiện, ít gây đau và giúp người bệnh đái tháo đường có thể nhìn rõ và chi tiết diễn biến đường huyết của họ. Hội thảo cập nhật về công nghệ theo dõi đường huyết liên tục (CGM), cho kết quả mỗi 1-5 phút/lần. Công nghệ này cung cấp bức tranh về đường huyết trong ngày.

Công nghệ này cũng giúp bác sĩ nắm bắt tình trạng của bệnh nhân để đưa ra quyết định điều trị phù hợp hơn, nâng cao hiệu quả điều trị.

Công nghệ CGM đã được Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA), Bộ Y tế và Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam khuyến cáo sử dụng cho người bệnh đái tháo đường, nhất là người bệnh đái tháo đường có điều trị insulin, người bệnh hay bị hạ đường huyết hoặc đang kiểm soát đường huyết kém. Hiện có hơn 7 triệu người trên thế giới đang sử dụng công nghệ này tại hơn 60 quốc gia.

CGM giúp theo dõi dao động đường huyết mà không cần trích máu ngón tay (Ảnh: Abbott).

Người tham dự tìm hiểu cách theo dõi đường huyết bằng thiết bị CGM FreeStyle Libre của Abbott, lắng nghe những chia sẻ về trải nghiệm khi vận dụng công nghệ để theo dõi đường huyết và chủ động điều chỉnh lối sống, thêm tự tin hơn trong sinh hoạt và làm việc hàng ngày.

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Quang Bảy, Trưởng Khoa Nội tiết & Đái Tháo Đường, Bệnh viện Bạch Mai kết luận: “Quản lý tốt đường huyết là yếu tố then chốt để người bệnh duy trì sức khỏe và năng suất làm việc.

Khi được trang bị kiến thức khoa học, thực hiện chế độ dinh dưỡng và vận động phù hợp kết hợp với dùng thuốc đầy đủ thì người bệnh có cơ hội đạt mục tiêu đường huyết tốt hơn. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ tiên tiến cho phép kiểm soát đường huyết trở nên toàn diện, hiệu quả và an toàn hơn, giúp người bệnh tránh được các biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Hoạt động do Khoa Nội tiết Bệnh viện Bạch Mai, Hội Tiết chế dinh dưỡng Việt Nam và Abbott tổ chức nhằm đóng góp giải quyết các thách thức sức khỏe tại Việt Nam và mang các giải pháp khoa học tiên tiến để cùng cộng đồng hướng đến cuộc sống khỏe mạnh, trọn vẹn hơn.

Ông Douglas Kuo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Abbott Việt Nam chia sẻ nhân kỷ niệm 30 năm hoạt động của Abbott tại Việt Nam: "Chúng tôi cam kết đóng góp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe thông qua công nghệ và sáng kiến nhằm tạo dựng một tương lai khỏe mạnh và bền vững hơn cho người dân Việt Nam".