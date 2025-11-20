Những thầy cô mặc áo blouse trắng: Người truyền lửa tri thức và y đức

Nhân kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, chiều 19/11, Bệnh viện Bạch Mai và Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Buổi lễ là dịp tôn vinh những người thầy thầm lặng của ngành y, những người đã dành trọn đời mình để truyền lửa tri thức, y đức và nhân văn cho các thế hệ điều dưỡng, kỹ thuật viên và cán bộ y tế tương lai.

PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, thầy cô không chỉ là người truyền lửa tri thức, mà còn truyền lửa y đức cho các sinh viên y khoa (Ảnh: Thế Dương).

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Vũ Văn Giáp nhấn mạnh: "Thầy cô không chỉ truyền thụ những kiến thức y khoa phức tạp, những kỹ thuật lâm sàng chuyên sâu, mà quan trọng hơn cả, thầy cô là người truyền lửa y đức. Các thầy cô đã dạy cho sinh viên của nhà trường biết rằng: dù kỹ thuật vững vàng đến đâu cũng không thể thay thế được tâm sáng của người thầy thuốc.

Mỗi bài giảng, mỗi buổi thực hành, thầy cô đã đặt vào đó sự tận tâm, sự cẩn trọng đến từng chi tiết bởi thành quả lao động của các em sinh viên sau này sẽ được đo đếm bằng niềm hy vọng và sự sống của người bệnh".

Theo PGS Giáp, Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai không chỉ là một đơn vị giáo dục, mà là “cánh tay nối dài” của Bệnh viện Bạch Mai.

Chính sự gắn bó đặc biệt này tạo nên một môi trường đào tạo lý tưởng: lý thuyết sát với thực tiễn, giảng đường gắn liền với buồng bệnh, và giáo trình chính là những ca bệnh phức tạp nhất đang diễn ra mỗi ngày.

Chính tại nơi đây, các thầy cô giáo của nhà trường là những giảng viên kiêm thầy thuốc, vừa là những chiến sĩ áo trắng trực tiếp cứu chữa người bệnh; vừa là người chèo đò tri thức, truyền dạy kinh nghiệm lâm sàng quý báu, hơi ấm và sự cảm thông từ chính buồng bệnh đến cho sinh viên.

Bệnh viện Bạch Mai vô cùng tự hào vì nhà trường chính là “cái nôi” cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững của Bệnh viện và sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân cả nước.

Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai thực hành tại Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).