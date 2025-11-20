Những thầy cô mặc áo blouse trắng: Người truyền lửa tri thức và y đức
(Dân trí) - Theo PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, thầy cô không chỉ truyền lửa tri thức, mà quan trọng hơn cả, thầy cô là người truyền lửa y đức.
Nhân kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, chiều 19/11, Bệnh viện Bạch Mai và Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Buổi lễ là dịp tôn vinh những người thầy thầm lặng của ngành y, những người đã dành trọn đời mình để truyền lửa tri thức, y đức và nhân văn cho các thế hệ điều dưỡng, kỹ thuật viên và cán bộ y tế tương lai.
Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Vũ Văn Giáp nhấn mạnh: "Thầy cô không chỉ truyền thụ những kiến thức y khoa phức tạp, những kỹ thuật lâm sàng chuyên sâu, mà quan trọng hơn cả, thầy cô là người truyền lửa y đức. Các thầy cô đã dạy cho sinh viên của nhà trường biết rằng: dù kỹ thuật vững vàng đến đâu cũng không thể thay thế được tâm sáng của người thầy thuốc.
Mỗi bài giảng, mỗi buổi thực hành, thầy cô đã đặt vào đó sự tận tâm, sự cẩn trọng đến từng chi tiết bởi thành quả lao động của các em sinh viên sau này sẽ được đo đếm bằng niềm hy vọng và sự sống của người bệnh".
Theo PGS Giáp, Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai không chỉ là một đơn vị giáo dục, mà là “cánh tay nối dài” của Bệnh viện Bạch Mai.
Chính sự gắn bó đặc biệt này tạo nên một môi trường đào tạo lý tưởng: lý thuyết sát với thực tiễn, giảng đường gắn liền với buồng bệnh, và giáo trình chính là những ca bệnh phức tạp nhất đang diễn ra mỗi ngày.
Chính tại nơi đây, các thầy cô giáo của nhà trường là những giảng viên kiêm thầy thuốc, vừa là những chiến sĩ áo trắng trực tiếp cứu chữa người bệnh; vừa là người chèo đò tri thức, truyền dạy kinh nghiệm lâm sàng quý báu, hơi ấm và sự cảm thông từ chính buồng bệnh đến cho sinh viên.
Bệnh viện Bạch Mai vô cùng tự hào vì nhà trường chính là “cái nôi” cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững của Bệnh viện và sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân cả nước.
Bộ trưởng Bộ Y tế tri ân những thầy thuốc vừa chữa bệnh vừa "trồng người"
Nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", Bộ trưởng Bộ Y tế gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý và người lao động làm việc trong các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trong cả nước - những người mang sứ mệnh "trồng người" - với tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Theo Bộ trưởng Y tế, trong năm qua, các cơ sở đào tạo và các thầy giáo, cô giáo đã tích cực thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo nhân lực y tế, tiếp cận với xu hướng giáo dục và đào tạo tiên tiến của các nước trong khu vực và trên thế giới.
Các thầy giáo, cô giáo là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới đào tạo nhân lực y tế, góp phần xây dựng nên những thế hệ cán bộ y tế vừa có tài, vừa có tâm.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, các thế hệ thầy giáo, thầy thuốc Việt Nam đã khắc phục mọi khó khăn, luôn giữ vững ngọn lửa đam mê với sự nghiệp đào tạo, không ngừng đổi mới, sáng tạo, thi đua dạy tốt; là tấm gương sáng về đạo đức, sự tận tụy, trách nhiệm và tâm huyết với nghề.