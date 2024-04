Những "siêu thực phẩm" tốt cho sức khỏe có trong bát phở

Giá đỗ

Giá đỗ là một thức ăn ngon, giàu chất dinh dưỡng. Ngoài giá trị ăn uống, nó còn là vị thuốc quý, nhất là giá đậu xanh.

Theo các sách thuốc cổ, dùng giá đỗ xanh an toàn hơn cả vì dễ tiêu hóa và chữa được nhiều bệnh hơn. Giá đỗ xanh có đủ các chất dinh dưỡng, nhiều vitamin C, lượng calo thấp nên có thể dùng cho người bị viêm thanh quản mất tiếng, người béo phì, đái tháo đường, bệnh tim mạch, cao huyết áp, cholesterol máu cao…

Giá đỗ còn có tác dụng khử gốc tự do, chống lão hóa, chống ung thư (đặc biệt là ung thư vú, ung thư trực tràng), thoái hóa khớp…

Không chỉ có giá trị dinh dưỡng, giá đỗ cũng là một vị thuốc quý (Ảnh: N.P).

Rau húng quế

Rau húng quế có vị cay, tính ấm nên mang đến những tác dụng như trị cảm sốt, trị ho, long đờm, chống oxy hóa và ngừa ung thư, giảm đau do viêm khớp… Nếu bạn để ý sẽ thấy húng quế là thành phần của một số thuốc ho và long đờm. Nó giúp làm giảm ho rõ rệt và tống đờm ra khỏi đường hô hấp.

Lá húng quế có chứa một lượng lớn các chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ các tế bào của cơ thể.

TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, cho biết, sử dụng các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ tăng cường sức khỏe và chống lại một số bệnh lý nhất định. Các chất chống oxy hóa có thể giúp cơ thể chống lại các gốc tự do và hạn chế các bệnh lý nghiêm trọng.

Ngoài ra, thành phần có tên là eugenol trong tinh dầu húng quế được đã được chứng minh tác dụng trong việc ngăn chặn hoạt động của enzym cyclooxygenase (COX) gây viêm, cơ chế tương tự các chất chống viêm NSAID.

Theo TS Sơn, húng quế đặc biệt tốt cho bệnh nhân tim mạch. Húng quế chứa các chất chống viêm, chống oxy hóa mạnh mẽ có thể hỗ trợ điều trị bệnh và các biến chứng khác nhau của bệnh tim mạch.

Mùi thơm của các loại thảo mộc như húng quế có thể giảm căng thẳng, làm dịu tâm trạng và ngăn ngừa các vấn đề nghiêm trọng. Húng quế cũng chứa nhiều canxi, có thể duy trì sức khỏe răng, xương và cột sống.

Phở là món ăn sáng được nhiều người dân Việt yêu thích (Ảnh: Toàn Vũ).

Rau mùi tàu

Theo Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM), ngò gai (hay còn gọi là mùi tàu) không chỉ là rau gia vị mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như kiểm soát bệnh tiểu đường, khử mùi hôi miệng và điều trị các chứng về rối loạn thận.

Ngò gai có đặc tính kháng khuẩn giúp cơ thể chống lại các chủng virus, vi khuẩn và nấm. Tinh dầu chiết xuất từ lá của ngò gai chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C giúp loại bỏ các gốc tự do. Nhờ đó, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường và các chứng rối loạn do căng thẳng oxy hóa hiệu quả.

Bên cạnh đó, ngò gai rất giàu các hợp chất như saponin, flavonoid, coumarin, steroid và axit caffeic. Các hợp chất này có công dụng giảm viêm trong giai đoạn cấp tính của bệnh tim và bệnh mạch máu. Đồng thời, làm giảm tình trạng viêm do chất dịch giàu protein chảy ra khỏi mạch máu.

Ngò gai cũng có công dụng kích thích tiêu hóa ở dạ dày và ruột non. Hàm lượng carotenoid, lutein và phenolic trong lá giúp tăng cường hệ tiêu hóa và giảm bớt các vấn đề như đau bụng, đầy hơi, khó tiêu...

Rau mùi

Rau mùi có nhiều công dụng cho sức khỏe (Ảnh: N.P).

Rau mùi có lợi cho sức khỏe theo nhiều cách và được coi là một phương thức tự nhiên để nâng cao sức khỏe và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh tật. Thuộc nhóm cây chứa dầu, nên rau mùi và tinh dầu hạt mùi được sử dụng như là một phương pháp thải độc tự nhiên, lợi tiểu, chống khuẩn và chống viêm từ hàng ngàn năm nay.

Rau mùi chứa những hoạt chất tuyệt vời như phenolic, chất chống oxy hóa, myristicin, apoil và rất nhiều vitamin A, K và C. Các hoạt chất này giúp chống lại các gốc tự do, bảo vệ tim, não, chống tiểu đường và chống vi khuẩn, chống nấm và thậm chí xoa dịu những vấn đề tiêu hóa như giúp điều hòa nhu động ruột và chướng bụng.