Những loại thức uống vàng bảo vệ thận từ trong ra ngoài

Các loại nước mang lại lợi ích cho thận

Nước luôn được xem là lựa chọn tốt nhất để bảo vệ thận, nhưng thực tế có nhiều loại đồ uống khác cũng góp phần duy trì chức năng thận khỏe mạnh.

Thận hoạt động như một bộ lọc tinh vi trong cơ thể, đảm nhận nhiệm vụ loại bỏ độc tố trong máu, cân bằng khoáng chất, giữ huyết áp ổn định và kiểm soát quá trình sản xuất hồng cầu.

Nếu uống không đủ nước hoặc lựa chọn sai loại thức uống, thận sẽ phải chịu áp lực lớn, dễ dẫn đến các vấn đề như nhiễm trùng, sỏi thận, thậm chí suy thận theo thời gian.

Nếu không muốn uống nước lọc thuần, bạn có thể đổi vị bằng cách thêm vài lát trái cây vào (Ảnh minh họa; Unsplash).

Giữ cơ thể đủ nước là yếu tố then chốt giúp thận hoạt động hiệu quả. Khi được cung cấp đủ nước, thận có thể lọc bỏ chất thải, duy trì cân bằng điện giải, giảm nguy cơ hình thành sỏi và phòng tránh nhiễm trùng đường tiết niệu. Ngược lại, tình trạng mất nước khiến thận phải làm việc quá sức, làm tăng nguy cơ tổn thương.

Ngoài nước lọc, có nhiều loại đồ uống lành mạnh mà bạn có thể cân nhắc bổ sung để hỗ trợ sức khỏe thận. Nếu muốn đổi vị cho nước lọc, bạn có thể thử thêm trái cây, rau củ hoặc thảo mộc như dưa chuột, bạc hà, dâu tây, việt quất vào nước.

Nước chanh và các loại nước từ cam quýt rất giàu axit citric, có khả năng ngăn canxi kết tủa trong nước tiểu, từ đó hạn chế hình thành sỏi thận. Một cốc nước lọc thêm vài lát chanh hoặc vắt chút nước cốt chanh cũng đủ tạo hương vị vừa dễ uống vừa tốt cho thận.

Tương tự, nước ép nam việt quất không đường cũng nổi tiếng với khả năng phòng ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu nhờ cơ chế ngăn vi khuẩn bám vào niêm mạc bàng quang, qua đó gián tiếp bảo vệ thận.

Trà thảo mộc và trà xanh là những lựa chọn khác giàu lợi ích. Các loại trà từ bạc hà, hoa cúc, gừng hay hibiscus cung cấp chất chống oxy hóa, đồng thời có tác dụng lợi tiểu nhẹ, giúp cơ thể thải độc tốt hơn.

Riêng trà xanh chứa hợp chất EGCG đã được chứng minh có khả năng giảm nguy cơ sỏi thận và hỗ trợ chức năng thận.

Trà xanh chứa chất có khả năng giảm nguy cơ sỏi thận và hỗ trợ chức năng thận (Ảnh: Unsplash).

Với những người cần hạn chế kali và phốt pho, sữa hạt như sữa hạnh nhân, sữa yến mạch hoặc sữa dừa không đường cũng là giải pháp thay thế sữa bò an toàn, vừa cung cấp nước vừa ít gây gánh nặng cho thận.

Sinh tố ít đường cũng là một lựa chọn khác, đặc biệt khi kết hợp các loại quả ít kali như dứa, táo, dâu, cà rốt. Tuy nhiên, cần hạn chế chuối, sữa chua nhiều đường hoặc các chất làm ngọt nhân tạo vì có thể gây áp lực lên thận.

Ngoài ra, nước dừa và nước ép dưa hấu đều là những loại đồ uống giải khát tự nhiên, giàu nước và có tác dụng lợi tiểu nhẹ, giúp cơ thể loại bỏ độc tố.

Dù vậy, nước dừa chứa nhiều kali nên chỉ phù hợp cho người có thận khỏe, còn nước ép dưa hấu nên dùng tươi, không thêm đường. Nước ép lựu cũng là lựa chọn sáng giá nhờ chứa nhiều polyphenol chống oxy hóa, giúp giảm viêm, cải thiện tuần hoàn máu và hạ huyết áp, từ đó giảm gánh nặng cho thận.

Chú ý thói quen xấu gây hại

Song song với việc bổ sung đồ uống tốt, bạn cũng cần lưu ý tránh một số thói quen gây hại cho thận.

Việc dùng quá liều vitamin, đặc biệt vitamin C và vitamin D, có thể làm tăng nguy cơ sỏi hoặc gây rối loạn chuyển hóa canxi. Một số thảo dược như cam thảo, hay các sản phẩm chứa aristolochic acid đã được ghi nhận gây tổn thương thận. Ngoài ra, thói quen bổ sung protein quá mức cũng dễ khiến thận làm việc quá tải.

Điều đáng lo ngại là các bệnh về thận thường tiến triển âm thầm, ít triệu chứng rõ rệt. Một số dấu hiệu cảnh báo có thể kể đến như mệt mỏi kéo dài, sưng phù ở mắt cá chân hoặc bàn tay, nước tiểu có bọt, cảm giác buồn nôn, chán ăn, vị kim loại trong miệng.

Huyết áp cao, ngứa da hoặc chuột rút về đêm cũng có thể là tín hiệu cảnh báo sớm cần được thăm khám.