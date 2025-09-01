Cách phòng cảm lạnh, ngất xỉu khi ở ngoài đường xuyên đêm chờ xem diễu hành

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh viện đã triển khai toàn diện phương án y tế phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ông cũng cho biết, khi tham gia các sự kiện đông người, đứng lâu trong thời tiết nắng mưa bất chợt, người dân có thể đối mặt với các nguy cơ sức khỏe và cần biết cách để phòng tránh, xử lý.

Ngất xỉu do đứng lâu, mệt mỏi

Dòng người đổ về các con phố ở Hà Nội để chờ xem sự kiện diễu binh, diễu hành sáng mai, 2/9 (Ảnh: Hà Nam).

Tình trạng này rất dễ xảy ra, do người dân ngồi lâu, đứng lâu, mệt mỏi khi ở ngoài trời vài chục tiếng đồng hồ. Lúc này, tuần hoàn máu kém đi, có nguy cơ hạ huyết áp tư thế dẫn đến ngất xỉu.

Để phòng tránh, người dân tránh đứng một chỗ quá lâu, thỉnh thoảng nên co duỗi chân, đi lại nhẹ nhàng (nếu không gian cho phép), hoặc đứng dậy đi bộ nhẹ nhàng tại chỗ.

Người có tiền sử huyết áp thấp nên ăn uống đầy đủ.

Khi thấy có người ngất xỉu, cần nhanh chóng đỡ người bị ngất nằm xuống chỗ thoáng, nâng cao hai chân để máu dồn về não. Nới lỏng quần áo. Gọi hỗ trợ từ lực lượng y tế hoặc an ninh tại chỗ.

Hạ đường huyết

Đây cũng là tình trạng thường gặp, nguyên nhân do người dân nhịn đói, bỏ bữa khi đi sớm.

Triệu chứng hạ đường huyết bao gồm: Vã mồ hôi, run chân tay, bủn rủn, choáng váng.

Cách phòng tránh: Ăn sáng đầy đủ. Mang theo một ít kẹo ngọt, bánh, nước ngọt để ăn uống nếu cảm thấy đói.

Nếu thấy người bên cạnh có dấu hiệu hạ đường huyết, cần cho người bệnh uống ngay một cốc nước đường, nước ngọt hoặc ngậm kẹo, nghỉ ngơi và gọi hỗ trợ y tế.

Dị ứng, khó thở

Khẩu trang không chỉ phòng nắng mà còn giúp hạn chế bụi mịn và các tác nhân gây dị ứng đường hô hấp. Người có cơ địa dị ứng, hen suyễn nên mang theo thuốc xịt cắt cơn bên người.

Chống lạnh, cảm do mưa và thời tiết thay đổi

Thời tiết Hà Nội ngày 1/9 lúc mưa rào, lúc lại hửng nắng. Bị ướt do mưa đột xuất, ngồi hoặc đứng lâu trong không gian ẩm ướt, gió lạnh rất dễ dẫn đến hạ thân nhiệt, cảm lạnh.

Có áo mưa, ô sẽ giúp mọi người không bị ướt, hạ thân nhiệt bởi những đợt mưa bất chợt (Ảnh: Hải Long).

Triệu chứng: Run rẩy, da tái xanh hoặc nổi da gà, môi tái, người mệt mỏi, hắt hơi, sổ mũi. Nặng hơn có thể lừ đừ, nói lắp, thở chậm, rối loạn ý thức (dấu hiệu của hạ thân nhiệt).

Cách phòng tránh:

Cần luôn mang theo ô, áo mưa, áo chống nước nhỏ gọn. Ưu tiên mặc quần áo thoáng khí nhưng nhanh khô, tránh mặc đồ cotton dày dễ thấm nước và lâu khô.

Mang theo một chiếc khăn nhỏ, khăn giấy để lau khô người kịp thời nếu chẳng may bị ướt.

Khi có người bị cảm lạnh, cần nhanh chóng di chuyển vào nơi trú ẩn khô ráo, tránh gió lùa. Cởi bỏ ngay quần áo ướt và thay bằng quần áo khô nếu có mang theo. Dùng khăn khô lau người thật kỹ.

Nếu run lạnh, hãy ủ ấm ngay lập tức bằng chăn, áo khoác dày hoặc nhiều lớp áo mỏng. Uống ngay một ly nước ấm, trà gừng ấm hoặc nước đường ấm để làm ấm cơ thể từ bên trong.

Theo dõi sát tình trạng, nếu người bệnh ngừng rùng mình nhưng có biểu hiện lờ đờ, mệt mỏi bất thường, cần gọi cấp cứu 115 ngay vì đó có thể là dấu hiệu hạ thân nhiệt nặng.

"Thời tiết Hà Nội có thể thay đổi bất chợt. Một cơn mưa rào có thể khiến nhiệt độ giảm nhanh. Việc chuẩn bị áo mưa và một bộ quần áo khô dự phòng trong balo là vô cùng cần thiết, đặc biệt đối với người cao tuổi và trẻ nhỏ, những đối tượng rất dễ bị nhiễm lạnh.

Bên cạnh đó cần mang đủ nước uống, trà gừng, trang phục phù hợp và một ít đồ ăn nhẹ.

Hãy lắng nghe cơ thể mình, nếu cảm thấy mệt, choáng váng thì cần tìm cách nghỉ ngơi ngay lập tức và nhờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh hoặc lực lượng an ninh, y tế tại điểm trực", PGS Cơ lưu ý.

Để sẵn sàng đảm bảo công tác y tế, Bệnh viện Bạch Mai đã thành lập các tổ y tế cơ động và bố trí các điểm trực chiến lược với đầy đủ nhân lực, trang thiết bị.