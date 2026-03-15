Những lá phiếu mang theo kỳ vọng của bệnh nhân hiểm nghèo

Trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tại nhiều bệnh viện ở Hà Nội, hòm phiếu lưu động đã được mang đến tận buồng bệnh để người bệnh đang điều trị nội trú vẫn có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, công tác chuẩn bị cho việc bỏ phiếu của người bệnh nội trú đã được triển khai từ trước ngày bầu cử.

Bệnh viện đã lập danh sách người bệnh nội trú từ đủ 18 tuổi trở lên có nhu cầu tham gia bỏ phiếu. Những trường hợp đủ điều kiện được hướng dẫn thực hiện thủ tục thay đổi khu vực bỏ phiếu trên ứng dụng VNeID theo đúng quy định.

Ngày 14/3, đại diện Ban Giám đốc bệnh viện cùng tổ bầu cử phường trực tiếp đến các buồng bệnh để trao thẻ cử tri cho người bệnh.

Chiều 15/3, tổ bầu cử phường Việt Hưng cùng cán bộ bệnh viện mang hòm phiếu lưu động đến từng khoa để người bệnh thực hiện bỏ phiếu ngay tại phòng điều trị.

Tổ bầu cử phường Việt Hưng trao đổi với BS Đoàn Văn Phúc - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang về công tác bỏ phiếu tại bệnh viện.

Hòm phiếu sẽ được mang tới tận phòng bệnh để bệnh nhân thực hiện quyền bỏ phiếu. Quy trình này được thực hiện dưới sự phối hợp của tổ bầu cử và nhân viên y tế, bảo đảm đúng quy định và phù hợp với điều kiện điều trị của người bệnh.

Tại khoa Thần kinh, cử tri Phạm Hùng Minh (SN1976, trú tại phường Việt Hưng) đang điều trị đột quỵ não. Đây là ngày điều trị thứ 10 của ông Minh tại bệnh viện.

Do sức khỏe hạn chế, ông Minh bỏ phiếu ngay tại giường bệnh. Nhận lá phiếu từ tổ bầu cử, ông Minh chăm chú đọc thông tin trước khi lựa chọn. Sau đó, ông tự tay bỏ lá phiếu vào hòm phiếu lưu động được mang đến tận giường.

“Tôi rất xúc động khi dù đang điều trị bệnh vẫn được tạo điều kiện để tham gia bầu cử. Đây là quyền của mỗi công dân nên tôi muốn trực tiếp thực hiện”, ông Minh chia sẻ.

Ông Minh cũng bày tỏ mong muốn những người trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực y tế, tiếp tục có các chính sách nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Theo ông, việc đầu tư cho hệ thống y tế sẽ giúp người bệnh được điều trị tốt hơn và giảm bớt khó khăn trong quá trình chữa bệnh.

Tại khoa Nội Cơ xương khớp, phòng điều trị 718 có 5 cử tri thực hiện bỏ phiếu ngay tại giường bệnh.

Bệnh nhân Hồ Sĩ Thức (SN1947) cho biết, ông đang điều trị bệnh khớp tại khoa được khoảng một tuần. Khi tổ bầu cử mang hòm phiếu lưu động đến phòng, ông không giấu được sự phấn khởi.

“Dù đang ốm đau nhưng vẫn được chính quyền mang hòm phiếu đến tận nơi để thực hiện quyền công dân. Tôi rất vui khi vẫn có thể tham gia bầu cử như mọi người”, ông Thức chia sẻ.

Theo ông Thức, mỗi lá phiếu đều thể hiện trách nhiệm của người dân đối với đất nước. Vì vậy dù đang điều trị bệnh, ông vẫn muốn trực tiếp tham gia bỏ phiếu.

“Tôi mong những người được bầu sẽ là những người có tài, có đức và làm việc vì người dân”, ông nói.

Nhiều cử tri đang điều trị cũng bày tỏ niềm vui khi được tham gia bầu cử ngay tại bệnh viện.

“Tôi rất xúc động khi vẫn được thực hiện quyền công dân dù đang nằm viện. Việc tổ chức hòm phiếu lưu động giúp những người bệnh như chúng tôi tham gia bỏ phiếu thuận tiện hơn”, một bệnh nhân chia sẻ.

Tại khoa Ung bướu, bà P.T.L. (SN1943, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) đang điều trị ung thư vú giai đoạn muộn. Dù sức khỏe yếu, khi tổ bầu cử mang hòm phiếu đến buồng bệnh, bà vẫn cố gắng tham gia bỏ phiếu.

Bác sĩ cho biết, bà đã điều trị bệnh nhiều năm tại bệnh viện. Đợt này bà nhập viện để chăm sóc giảm nhẹ.

"Dù đang trong giai đoạn bệnh nặng, bà vẫn mong muốn được tự tay bỏ lá phiếu của mình khi hòm phiếu được mang đến phòng bệnh. Với bà, việc tham gia bầu cử là quyền thiêng liêng của một công dân", bác sĩ điều trị chia sẻ.

Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, có 36 bệnh nhân nội trú đã tham gia bỏ phiếu ngay tại buồng bệnh thông qua hòm phiếu lưu động.

Nhiều cơ sở y tế khác của Thủ đô cũng rạo rực không khí Ngày hội lớn của dân tộc.

Thành viên Tổ bầu cử số 3 mang hòm phiếu lưu động tại khu vực bỏ phiếu số 3 (phường Hoàn Kiếm) đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, tạo điều kiện cho 18 cử tri đang điều trị nội trú (đã hoàn tất thủ tục thay đổi nơi bỏ phiếu trên VNeID) thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Tại điểm bỏ phiếu Bệnh viện E, khu vực bỏ phiếu số 32, phường Nghĩa Đô, những cử tri “đặc biệt” đang điều trị tại Bệnh viện E hồi hộp và xúc động được cầm trên tay lá phiếu cử tri để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân ngay tại giường bệnh.

ThS.BS Trịnh Việt Anh - Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện E cho biết: "Bệnh viện E là một điểm bỏ phiếu lưu động đặc biệt của phường Nghĩa Đô nhằm đảm bảo nghĩa vụ, quyền lợi chính đáng người bệnh đang điều trị tại bệnh viện và của một số cán bộ y tế trong tua trực tại bệnh viện.

Đồng thời, Bệnh viện E cũng phối hợp với UBND phường Nghĩa Đô hỗ trợ công tác cấp cứu phục vụ bầu cử tại địa phương như đảm bảo nguồn nhân lực, xe cấp cứu và trang thiết bị y tế cần thiết".

Khu vực bỏ phiếu số 08 phường Láng được đặt ngay trong khuôn viên Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Ngay từ sáng sớm, nhiều cử tri cũng đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Không khí bầu cử diễn ra phấn khởi, hào hứng.

Trước đó, để chuẩn bị cho công tác bầu cử, tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội và Bệnh viện Thanh Nhàn, cán bộ Công an phường Bạch Mai đã đến các khoa, phòng điều trị để trao thẻ cử tri và hướng dẫn thủ tục bầu cử cho những bệnh nhân đang điều trị dài ngày tại bệnh viện.

Những bệnh nhân có sức khỏe ổn định được hướng dẫn tham gia bầu cử theo quy định, còn với các trường hợp bệnh nặng, khó di chuyển, tổ bầu cử sẽ bố trí hòm phiếu phụ di động.

Trong không gian buồng bệnh vốn quen thuộc với việc điều trị và chăm sóc sức khỏe, hình ảnh những lá phiếu được cử tri cẩn thận bỏ vào hòm phiếu lưu động mang lại nhiều cảm xúc. Việc tổ chức bỏ phiếu ngay tại bệnh viện không chỉ giúp người bệnh thực hiện quyền công dân, mà còn là sự động viên tinh thần đối với những bệnh nhân đang điều trị.

Ảnh: Minh Nhật