Chiến binh ung thư, cha ôm con mới sinh ở TPHCM bầu cử ngay tại bệnh viện

Sáng 15/3, người dân TPHCM rộn ràng tham gia kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, có các điểm bỏ phiếu dành cho cử tri đặc biệt, là những người phải ngày đêm chống chọi với bệnh tật, hay vừa đón thiên thần nhỏ của mình chào đời.

Cựu chiến binh bỏ phiếu ngay tại giường bệnh

Tại khu vực bầu cử số 55, đặt ở Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), có tổng cộng 2.011 cử tri tham gia bầu cử. Trong đó, 108 cử tri là bệnh nhân đang điều trị tại các khoa, phòng.

Trước việc có 85 trường hợp không đủ sức khỏe để di chuyển đến khu vực bầu cử, tổ công tác của bệnh viện đã mang thùng phiếu lên tận giường điều trị, để tất cả bệnh nhân đều thực hiện được quyền công dân. Khi tổ công tác tiến vào phòng bệnh tại khoa A1 (tòa nhà 1.000 giường), có nhiều cụ già đang nằm chờ đợi.

Tổ bầu cử của Bệnh viện Quân y 175 bố trí thùng phiếu lưu động đến các khoa lâm sàng để bệnh nhân được thực hiện bầu cử (Ảnh: Hoàng Lê).

Nhìn thấy thùng phiếu từ cán bộ mặc quân phục bộ đội, mắt cụ Nguyễn Luân (84 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) ánh lên niềm vui như gặp lại đồng đội cũ.

Cụ Luân cho biết, mình là cựu chiến binh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đã nằm viện 1 tháng qua và có 2 lần phẫu thuật khối u trên mặt. Với tình trạng sức khỏe như vậy, cụ đã nghĩ mình không có cơ hội tham gia lần bầu cử này.

Nhưng mấy ngày trước, bệnh nhân được các y bác sĩ thông báo sẽ hỗ trợ để tham gia bỏ phiếu ngay tại giường bệnh.

"Được bầu cử ngay trên giường bệnh, tôi thấy rất vui. Những phiếu bầu này của tôi là lựa chọn cá nhân, còn quyết định cuối cùng thuộc về cả tập thể. Tôi tin tưởng chúng ta sẽ có những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND xứng đáng sau hôm nay", cụ ông nói.

Cụ Nguyễn Luân tự tay bỏ các phiếu bầu cử vào thùng (Ảnh: Hoàng Lê).

Sau khi cụ Luân hoàn tất việc bỏ phiếu, tổ công tác tiến đến giường bệnh của ông Mã Trường Sơn (76 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình), cũng là một cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1970-1975 ở khu vực miền Đông Nam Bộ.

Hơn nửa thế kỷ sau, đại úy Mã Trường Sơn ngày nào hiện nằm theo dõi khối u tuyến nước bọt mới phát hiện. Trước đó 4 năm, ông đã liên tục chiến đấu với căn bệnh ung thư tiền liệt tuyến, phải hóa xạ trị hàng chục lần.

Khi được trao những lá phiếu, ông Sơn đọc kỹ từng cái tên rồi cân nhắc khá lâu, trước khi cẩn thận đưa ra quyết định. Sau đó, ông chậm rãi gập đôi các phiếu bầu, bỏ vào thùng.

"Cuộc đời tôi đã vắt qua 2 thế kỷ rồi, đến khi bệnh nặng vẫn được bệnh viện hỗ trợ thực hiện nghĩa vụ công dân chu đáo, thấy phấn khởi và tin tưởng lắm. Tôi không mong gì hơn là sẽ tìm được những người giỏi, đưa đất nước tiến lên và cuộc sống người dân được hạnh phúc", bệnh nhân Trường Sơn bày tỏ.

Cụ Trường Sơn bỏ phiếu sau khi cẩn thận lựa chọn các ứng viên (Ảnh: Hoàng Lê).

Thiếu tướng Lê Quang Trí, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, công tác tổ chức bầu cử được đơn vị chuẩn bị chu đáo, bảo đảm dân chủ, khách quan, đồng thời vẫn duy trì tốt công tác khám, chữa bệnh.

Thông qua hoạt động này, cán bộ, nhân viên, người lao động và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần vào thành công chung của việc bầu cử trên địa bàn.

Ôm con đầu lòng mới sinh thực hiện bầu cử

10h, tổ bầu cử số 1, phường Bến Thành ôm thùng phiếu tiến vào khu vực khoa Sản B và N1 của Bệnh viện Từ Dũ, nơi có các sản phụ và thân nhân đang chờ nhận những tấm thẻ cử tri và phiếu bầu.

Bước ra từ giường bệnh, sản phụ Hàng Nhi (28 tuổi, ngụ TPHCM) cho biết, chị vừa hạ sinh con trai đầu lòng khỏe mạnh. Trước đó vài ngày, các nhân viên y tế của Bệnh viện Từ Dũ đã hỏi thăm nguyện vọng bầu cử của chị, cũng như lấy các thông tin để hỗ trợ người mẹ thực hiện quyền công dân ngay tại bệnh viện.

"Những lần trước tôi bầu cử ở phường, nay lại được đi bầu ngay nơi sinh em bé, tôi thấy rất lạ và vui. Bỏ phiếu lần này, tôi kỳ vọng đất nước sẽ tìm ra những người thật tốt, giúp dân phát triển cuộc sống, đặc biệt là phát triển y tế và vấn đề đường sá, giao thông", sản phụ Nhi mỉm cười chia sẻ.

Sản phụ bỏ phiếu bầu cử ngay bên cạnh giường bệnh (Ảnh: Hoàng Lê).

"Con gái mới sinh 3 ngày đã được cùng cha mẹ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đây sẽ là kỷ niệm không quên được với tôi", anh Bùi Hiền Nhơn (48 tuổi), chồng sản phụ Nguyễn Thị Nga (44 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) xúc động chia sẻ, khi ẵm con đến khu vực đặt thùng phiếu.

Sau khi chọn xong các ứng viên, anh cẩn thận gửi bé cho bác sĩ, rồi vui vẻ bỏ từng lá phiếu vào thùng. Bên cạnh, một cặp vợ chồng khác cũng ôm con, chờ đến lượt thực hiện quyền công dân.

"Vợ tôi đang nằm trong phòng chăm sóc, cô ấy đã ủy quyền cho tôi bỏ phiếu. Tôi rất cảm kích khi được bệnh viện tạo điều kiện để bầu cử tại đây, và tin tưởng ai được chọn cũng là người đủ đức, tài", anh Nhơn nhận định.

Anh Bùi Hiền Nhơn ôm con đến khu vực nhận phiếu cử tri trong Bệnh viện Từ Dũ (Ảnh: Hoàng Lê).

Bác sĩ Bùi Đặng Lan Hương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của Bệnh viện Từ Dũ chia sẻ, với phương châm không để ai bỏ lại phía sau trong việc thực hiện quyền công dân, căn cứ nhu cầu của bệnh nhân và công tác chuẩn bị của địa phương, đơn vị đã phối hợp với phường Bến Thành tổ chức cho bệnh nhân bỏ phiếu tận nơi.

Ngoài các sản phụ và gia đình, còn có 12 trường hợp trẻ mang hoàn cảnh đặc biệt tại làng Hòa Bình bên trong bệnh viện tham gia bầu cử từ sáng sớm.

Thùng phiếu được tổ bầu cử số 1, phường Bến Thành mang đến tận giường của Bệnh viện Từ Dũ (Ảnh: Hoàng Lê).

"Các sản phụ đã tự giác đăng ký, theo dõi thông tin tiểu sử ứng cử viên qua nhiều phương tiện thông tin đại chúng trước đó. Xin cảm ơn lãnh đạo TPHCM và địa phương đã quan tâm, hỗ trợ công tác bầu cử cho Bệnh viện Từ Dũ. Đây là sự khích lệ tinh thần rất lớn cho chúng tôi", bác sĩ Hương nói.

Tại TPHCM, 38 đại biểu Quốc hội sẽ được chọn từ 64 ứng viên tại 13 đơn vị. Cử tri thành phố cũng bầu 125 đại biểu HĐND TPHCM từ 208 người ứng cử tại 42 đơn vị.