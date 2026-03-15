Những cử tri đặc biệt "cưỡi ngựa sắt" đi bầu cử

Từ tinh mơ sáng 15/3, không khí tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh) đã trở nên rộn ràng.

Cựu chiến binh Đinh Văn Bách (SN1954) bị liệt hoàn toàn nửa thân dưới sau khi trúng đạn trong một trận đánh của Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Dù sức khỏe hạn chế, ông vẫn thức dậy từ 5h để chuẩn bị cho ngày hội lớn của dân tộc.

Ngồi trên chiếc xe lăn quen thuộc, ông Bách cẩn thận chỉnh lại bộ quần áo chỉnh tề trước khi đến điểm bỏ phiếu. Trên tay cầm lá phiếu cử tri, người cựu chiến binh không giấu được niềm vui và tự hào khi được thực hiện quyền công dân của mình.

“Tôi đã tham gia nhiều kỳ bầu cử, nhưng mỗi lần cầm lá phiếu vẫn thấy rất xúc động. Đây là quyền và cũng là trách nhiệm của mỗi công dân”, ông Bách chia sẻ.

Cũng giống như ông Bách, nhiều thương binh tại trung tâm đã chuẩn bị từ sớm cho ngày đặc biệt này. Dù việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, ai nấy đều mong muốn trực tiếp đến điểm bỏ phiếu để tự tay lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Cựu chiến binh Vũ Văn Thắng (SN1954, quê Thanh Hóa) là một trong những thương binh nặng của trung tâm. Ông nhập ngũ năm 1972, từng là lính đặc công nước chiến đấu tại chiến trường miền Nam.

Trong một trận đánh năm 1975 khi đơn vị vượt sông Hậu tiến công vào chi khu Măng Thít, ông bị đạn AR15 bắn trúng cột sống. Vết thương khiến ông bị liệt nửa người với tỷ lệ thương tật 91%. Mảnh đạn vẫn còn nằm trong cơ thể do không thể phẫu thuật.

Những ngày trước bầu cử, ông thường xuyên tự đi xe lăn ra khu vực niêm yết danh sách ứng cử viên để đọc kỹ tiểu sử từng người.

“Tôi muốn tìm hiểu thật kỹ về các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu. Lá phiếu của mình phải được cân nhắc cẩn thận, chọn đúng người có tâm, có năng lực để đại diện cho nhân dân”, ông Thắng nói.

6h30, hơn 40 thương binh nặng còn đủ sức khỏe của trung tâm cùng di chuyển đến điểm bỏ phiếu bằng xe lăn và xe ba bánh. Những chiếc xe ấy đã trở thành phương tiện di chuyển quen thuộc của họ gần nửa thế kỷ.

Theo ông Trương Đăng Bình, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, trung tâm hiện đang điều dưỡng cho hơn 80 thương binh nặng.

“Đặc thù của trung tâm là hơn 80% thương binh bị tổn thương cột sống. Có người mất chi, có người mang nhiều mảnh đạn trong người từ thời chiến tranh”, ông Bình cho biết.

Dù mang trong mình những vết thương chiến tranh, các thương binh vẫn giữ tinh thần lạc quan và luôn quan tâm đến các sự kiện lớn của đất nước.

Điểm bỏ phiếu thuộc Tổ bầu cử số 10, Ban bầu cử số 3 tỉnh Bắc Ninh cách Trung tâm khoảng 300m. Từ sáng sớm nhiều cán bộ Trung tâm và lực lượng chính quyền địa phương đã có mặt để hỗ trợ các cử tri, các bác thương bệnh binh thực hiện quyền công dân.

Ở khu vực niêm yết danh sách người ứng cử, nhiều thương binh dừng xe lăn khá lâu để đọc thông tin. Tấm bảng niêm yết tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được đặt ở vị trí thuận tiện để các bác có thể theo dõi.

Sau lễ khai mạc, cán bộ tổ bầu cử phổ biến quy định và hướng dẫn quy trình bỏ phiếu cho các cử tri.

Đúng 7h15, ông Lê Đức Luân đại diện các thương bệnh binh của trung tâm là người đầu tiên bỏ phiếu.

Dọc lối đi vào khu vực bỏ phiếu, lực lượng hỗ trợ giúp các bác thương bệnh binh điều chỉnh xe lăn, hướng dẫn vị trí di chuyển và thứ tự vào bỏ phiếu. Người hỗ trợ đẩy xe, người hướng dẫn thủ tục, việc tổ chức được chuẩn bị chu đáo để các thương binh có thể bỏ phiếu thuận lợi.

Các thương bệnh binh ngồi trên xe lăn, trên tay cầm thẻ cử tri đã được chuẩn bị từ sớm. Các bác chăm chú lắng nghe cán bộ tổ bầu cử hướng dẫn lại quy trình trước khi nhận phiếu.

Hoàn tất việc ghi phiếu, các thương binh cẩn thận cầm lá phiếu trên tay rồi di chuyển đến khu vực đặt thùng phiếu ở trung tâm phòng bỏ phiếu.

Những chiếc xe lăn chậm rãi tiến về phía trước, trên tay các bác là lá phiếu đã được lựa chọn sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.

Từng người lần lượt bỏ lá phiếu vào hòm phiếu, hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Nhiều thương bệnh binh chia sẻ rằng dù sức khỏe hạn chế, việc được trực tiếp tham gia bầu cử vẫn mang lại cảm giác tự hào. Với họ, mỗi lá phiếu không chỉ là lựa chọn người đại diện cho nhân dân, mà còn là cách để những người lính năm xưa tiếp tục góp sức vào công việc chung của đất nước.

Theo ông Bình, tất cả thương binh đang điều dưỡng tại trung tâm đều được hỗ trợ hết sức để tham gia bỏ phiếu. Đối với những thương binh quá nặng phải nằm tại phòng, tổ bầu cử cũng chuẩn bị hòm phiếu lưu động để mang đến tận nơi.

Tại phòng số 8, dãy A6 của Trung tâm, ông Nguyễn Văn Soa (SN1958) đang nằm trên giường cẩn thận mở ví lấy thẻ cử tri ra xem lại.

Ông Soa nhập ngũ năm 1977 và tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Trong một trận đánh ban đêm, ông bị đạn bắn trúng cột sống, đồng thời một mảnh đạn găm vào vùng cổ khiến tay phải bị liệt.

Do sức khỏe hạn chế, ông Soa chờ tổ bầu cử mang hòm phiếu lưu động đến phòng vào buổi chiều. “Bầu cử là việc quan trọng của đất nước. Tôi mong những đại biểu được bầu sẽ làm tốt nhiệm vụ, đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của người dân”, ông chia sẻ.

Ngày 15/3, cử tri cả nước chính thức đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, cũng là dịp để cử tri cả nước phát huy quyền làm chủ, trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong các cơ quan quyền lực Nhà nước. Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai. Cập nhật đến ngày 10/3, cả nước có 78.928.647 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bỏ phiếu.

