TPHCM đảm bảo công tác y tế tại các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội thế nào?

Ngày 15/3, cả nước diễn ra kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại TPHCM, 38 đại biểu Quốc hội sẽ được chọn từ 64 ứng viên tại 13 đơn vị. Cử tri thành phố cũng bầu 125 đại biểu HĐND TPHCM từ 208 người ứng cử tại 42 đơn vị.

Để phục vụ ngày hội lớn của đất nước, Sở Y tế TPHCM đã lên kế hoạch kỹ lưỡng nhằm bảo đảm công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cử tri, người ứng cử, cán bộ, lực lượng tham gia phục vụ bầu cử.

Công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Diên Hồng, TPHCM (Ảnh: HT).

Theo đó, về công tác thường trực cấp cứu, các đơn vị y tế được yêu cầu bố trí nhân sự, trang thiết bị, cơ số thuốc thường trực tại các địa điểm bầu cử trên địa bàn, đảm bảo sẵn sàng làm nhiệm vụ sơ cấp cứu trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.

Các bệnh viện đa khoa hạng 1, chuyên khoa trên địa bàn thành phố bố trí nguồn lực sẵn sàng tiếp nhận đại biểu, nhân dân tham gia bầu cử nhập viện nếu có vấn đề sức khỏe cần theo dõi và điều trị tại bệnh viện trong thời gian diễn ra bầu cử.

Nếu có trường hợp khẩn cấp (cháy nổ, ngộ độc thực phẩm với số lượng lớn...), lực lượng y tế tại chỗ sẽ báo động, huy động các đội cấp cứu ngoại viện trên địa bàn tăng cường hỗ trợ. Trong đó, Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM làm đầu mối triển khai, điều hành, đảm bảo công tác y tế trong suốt thời gian tổ chức bầu cử.

Quy trình xử trí sự cố y tế tại điểm bầu cử (Ảnh: SYT).

Ngành y tế TPHCM cũng xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh đúng quy định trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) tổ chức theo dõi, đánh giá nguy cơ dịch bệnh theo từng khu vực; kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch tại các điểm bầu cử, nơi tập trung đông người.

HCDC cũng được yêu cầu phối hợp với trạm y tế xã, phường, đặc khu thực hiện giám sát sức khỏe cộng đồng và tại các địa điểm tổ chức bầu cử, nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm để xử lý kịp thời, không để lây lan.

Hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra việc thực hiện vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các địa điểm bầu cử; chuẩn bị sẵn sàng phương án, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế dự phòng để kịp thời xử lý khi có tình huống dịch bệnh phát sinh.

Sở Y tế TPHCM cũng đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu chỉ đạo trạm y tế địa phương phối hợp với các bệnh viện đóng trú trên địa bàn chuẩn bị ê-kíp nhân sự với đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế thiết yếu thường trực tại các địa điểm tổ chức bầu cử; tổ chức sơ cứu ban đầu các trường hợp tai nạn, sự cố sức khỏe thông thường.

Các trạm y tế xã, phường, đặc khu và các đơn vị có liên quan cần lập danh sách, theo dõi cử tri có vấn đề sức khỏe đặc biệt, người già yếu, khuyết tật; xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp để bảo đảm quyền tham gia bầu cử.

“Vấn đề phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng luôn được đặt lên hàng đầu. Đến thời điểm này, chúng tôi đã chuẩn bị rất chu đáo cho công tác đảm bảo y tế tại các điểm bầu cử”, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM thông tin với phóng viên Dân trí.