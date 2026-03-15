Những cử tri bỏ phiếu trên giường bệnh trong Ngày hội non sông

6h30 ngày 15/3, các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai nô nức có mặt tại điểm bỏ phiếu trong bệnh viện, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần tạo nên không khí sôi nổi của “Ngày hội non sông”.

Nhiều bệnh nhân và người nhà cầm trên tay thẻ cử tri, tập trung theo dõi, cẩn thận đọc từng thông tin về các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trước khi thực hiện quyền bầu cử.

Đồng thời, nhiều học viên đang học tập, thực tập tại Bệnh viện Bạch Mai cũng có mặt tại điểm bầu cử.

Ngay sau lễ khai mạc, một số thành viên Ủy ban bầu cử phường Kim Liên đã mang hòm phiếu lưu động tới Bệnh viện Bạch Mai, tạo điều kiện để người bệnh, người nhà người bệnh, học viên và cán bộ y tế đang làm việc, học tập tại đây thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Phường Kim Liên là địa bàn tập trung nhiều cơ sở y tế tuyến Trung ương và thành phố, trong đó có Bệnh viện Bạch Mai. Địa phương đã chủ động phối hợp với các bệnh viện rà soát, thống kê số lượng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có mặt trước thời điểm bầu cử.

Từ kết quả rà soát, phường chỉ đạo các tổ bầu cử chuẩn bị hòm phiếu lưu động và xây dựng kế hoạch đưa hòm phiếu đến từng khoa, phòng điều trị.

Nằm điều trị tại Khoa Nội tiết, Bệnh viện Bạch Mai với các bệnh lý xẹp phổi phải, đái tháo đường và vỡ động mạch dưới sườn, anh Nguyễn Văn Tuyên (xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) cho biết bản thân rất xúc động khi vẫn có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Theo anh, nhờ các tổ bầu cử chuẩn bị hòm phiếu lưu động, những bệnh nhân đang điều trị như anh đã có cơ hội tham gia "Ngày hội non sông" ngay tại bệnh viện.

"Chúng tôi rất xúc động khi thấy nhiều người bệnh và người nhà bệnh nhân dù đang điều trị, không thể trở về địa phương để bầu cử nhưng vẫn được tạo điều kiện tham gia thực hiện quyền công dân ngay tại bệnh viện.

Việc bệnh viện phối hợp với Hội đồng bầu cử phường Kim Liên tổ chức điểm bỏ phiếu lưu động là hoạt động rất ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm đối với quyền lợi của công dân", ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thay mặt lãnh đạo thành phố phát biểu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bày tỏ sự trân trọng khi Ủy ban nhân dân phường Kim Liên đã tạo điều kiện để Bệnh viện Bạch Mai tổ chức tổ bầu cử lưu động ngay tại bệnh viện, giúp bà con thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Sau lễ khai mạc, các cử tri là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, học viên và cán bộ y tế lần lượt nhận phiếu, nghiên cứu danh sách ứng cử viên và tiến hành bỏ phiếu theo đúng quy định.

5 bàn bầu cử được bố trí tại điểm bỏ phiếu, giúp quá trình phát phiếu và hướng dẫn cử tri diễn ra nhanh chóng, tạo điều kiện để các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, học viên và cán bộ y tế thực hiện quyền bầu cử thuận lợi.

Ông Phạm Mạnh Chuân (71 tuổi, quê Hưng Yên) đang điều trị bệnh tim mạch tại Bệnh viện Bạch Mai từng là bộ đội chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị năm 1971, ông là thương binh hạng 1/4 và cũng là nạn nhân chất độc da cam.

Những kỳ bầu cử trước tại địa phương, ông Chuân giữ vai trò Hội trưởng Hội nạn nhân chất độc da cam tại quê hương, đồng thời tham gia vào tổ bầu cử của xã, hỗ trợ phát phiếu cho cử tri trong ngày hội lớn của đất nước.

Lần này, do đang điều trị tại bệnh viện nên ông không thể trực tiếp tham gia công tác bầu cử tại địa phương như mọi năm. Tuy vậy, khi được tạo điều kiện thực hiện quyền bầu cử ngay tại nơi điều trị, người cựu chiến binh không giấu được niềm xúc động.

"Được bầu cử tại bệnh viện, tôi rất vinh dự và tự hào. Dù đang ốm nằm viện nhưng vẫn được chính quyền và bệnh viện quan tâm, tạo điều kiện để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân của mình", ông Chuân chia sẻ.

Sau đó, thành viên Ủy ban bầu cử phường Kim Liên đã mang hòm phiếu lưu động đến từng khoa, từng buồng bệnh để phục vụ những cử tri điều trị nội trú.

Tại mỗi giường bệnh, cán bộ bầu cử hướng dẫn cử tri nhận phiếu, nghiên cứu danh sách ứng cử viên và thực hiện quyền bầu cử theo đúng quy định.

Ông Hoàng Văn Tinh (49 tuổi, tỉnh Tuyên Quang), đang điều trị bệnh tắc ống mật chủ tại Trung tâm Phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai, đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình ngay tại giường bệnh.

Chia sẻ sau khi bỏ phiếu, ông Tinh cho biết đây là lần đầu tiên ông tham gia bầu cử không phải tại địa phương nơi cư trú mà tại bệnh viện, nơi ông đang điều trị suốt 2 tháng qua.

"Được bỏ lá phiếu trong ngày hội lớn của đất nước khiến tôi rất vinh dự và tự hào. Việc được bỏ phiếu ngay tại buồng bệnh cũng là nguồn động viên tinh thần lớn lao đối với bản thân tôi cũng như nhiều bệnh nhân trong quá trình điều trị", ông xúc động nói.

Bệnh nhân này cũng bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn chính quyền phường, bệnh viện đã triển khai, tổ chức bầu cử linh hoạt, tạo điều kiện để những cử tri tại bệnh viện vẫn có thể tự tay bỏ lá phiếu của mình.

Ông Nguyễn Văn Hồng (SN 1959, tỉnh Phú Thọ) cho biết đã phải điều trị bệnh suốt hơn 10 năm qua. Phần lớn chi phí chữa bệnh do con cháu trong gia đình hỗ trợ, tổng số tiền đã lên tới gần 300 triệu đồng.

Theo ông Hồng, đây là lần thứ hai ông thực hiện quyền bầu cử ngay tại bệnh viện. Dù đã có trải nghiệm tương tự trước đó, nhưng mỗi lần cầm trên tay lá phiếu, ông vẫn không giấu được niềm xúc động, hạnh phúc và tự hào khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Ông Hồng đang điều trị tại phòng Cấp cứu, Trung tâm Cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai.

Được các thành viên tổ bầu cử mang hòm phiếu lưu động đến tận giường bệnh, ông Hồng không giấu được sự xúc động. “Tôi là người bệnh đã hơn chục năm nay, rất trân trọng khi được tạo điều kiện thực hiện quyền bầu cử ngay tại nơi điều trị”, ông chia sẻ.

Ảnh: Vũ Thanh Bình