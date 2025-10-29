Kỹ thuật đặc biệt ý nghĩa với người trẻ mắc căn bệnh ung thư nguy hiểm

Mới đây, Hội nghị khoa học Hậu môn - Trực tràng toàn quốc lần thứ 13 đã diễn ra ở Thanh Hóa, quy tụ hàng trăm chuyên gia, bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực Ngoại tiêu hóa tại Việt Nam.

Với chủ đề “Những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý Hậu môn - Trực tràng, kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền”, Hội nghị đã mở ra diễn đàn trao đổi học thuật, cập nhật hướng tiếp cận mới trong chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng hậu môn - trực tràng theo hướng an toàn, thẩm mỹ và bền vững.

Toàn cảnh Hội nghị khoa học Hậu môn - Trực tràng toàn quốc lần thứ 13 (Ảnh: BTC).

Bệnh viện ở TPHCM góp giải pháp trên hành trình “vì người bệnh”

ThS.BS.CKI Nguyễn Vũ Quang, khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã trình bày đề tài “Kết quả sớm phẫu thuật điều trị rò hậu môn phức tạp”.

Bài báo cáo đánh giá hiệu quả của các kỹ thuật phẫu thuật tối ưu hóa đường rò, giúp bảo tồn cơ thắt, giảm biến chứng và cải thiện tính thẩm mỹ vùng hậu môn.

Phương pháp này không chỉ nâng cao kết quả điều trị, mà còn giúp người bệnh phục hồi chất lượng sống và sự tự tin sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi bệnh lý.

ThS.BS.CKI Nguyễn Vũ Quang trình bày hiệu quả bước đầu trong phẫu thuật điều trị rò hậu môn phức tạp (Ảnh: BTC).

Kết quả bước đầu ghi nhận tỷ lệ lành bệnh cao, biến chứng thấp, cho thấy tính an toàn và hiệu quả của phương pháp trong thực hành lâm sàng.

Tiếp nối tại Hội nghị, ThS.BS.CKI Nguyễn Huy Hoàng, khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã chia sẻ về phương pháp phẫu thuật nội soi cắt trực tràng thấp kiểu Pull-through hai thì.

Đây được xem là một bước tiến trong điều trị ung thư trực tràng thấp, khi giúp bảo tồn tối đa chức năng hậu môn, đồng thời giảm nguy cơ phải mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn. Kỹ thuật này đặc biệt có ý nghĩa với bệnh nhân trẻ tuổi.

Theo bác sĩ Hoàng, phương pháp nội soi cắt trực tràng thấp kiểu Pull-through hai thì được thực hiện qua hai giai đoạn, gồm cắt bỏ khối u và kéo đại tràng ra khỏi hậu môn, sau đó nối đại tràng với ống hậu môn, nhằm đảm bảo yêu cầu ung thư học và hạn chế biến chứng sau mổ.

ThS.BS.CKI Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ về phương pháp phẫu thuật nội soi cắt trực tràng thấp kiểu Pull-through hai thì (Ảnh: BTC).

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn thực hiện thành công phương pháp trên đã mở ra thêm lựa chọn phẫu thuật giúp người bệnh được điều trị triệt để mà vẫn duy trì chất lượng cuộc sống.

Khi nghiên cứu chạm đến thực tiễn chăm sóc và điều trị

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, mỗi ca phẫu thuật là sự kết hợp giữa tri thức và sự thấu hiểu con người.

“Có những người đến bệnh viện sau nhiều năm sống chung với nỗi mặc cảm, tự ti vì bệnh lý hậu môn - trực tràng. Mỗi lần khám, tôi không chỉ thấy tổn thương về thể chất, mà là cả nỗi sợ, nỗi ngại mà họ phải chịu đựng.

Khi ca phẫu thuật thành công, nhìn họ cười và nói cảm ơn, đó là cảm giác không gì so sánh được”, ThS.BS.CKI Nguyễn Vũ Quang chia sẻ.

Tận tâm, vững trí, vì sự an toàn của người bệnh là điều Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn hướng đến (Ảnh: BVCC).

Còn với ThS.BS.CKI Nguyễn Huy Hoàng, điều anh trăn trở nhất là những người bệnh chỉ ngoài 30-40 tuổi, đang ở độ tuổi sung sức mà phải đối diện với nguy cơ mang hậu môn nhân tạo suốt đời.

Sự hiện diện của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Nam Sài Gòn tại Hội nghị lần này là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững của đơn vị. Đó là “Không ngừng học hỏi - Cập nhật - Hội nhập” để mang đến giải pháp điều trị hiệu quả, nhân văn và cá thể hoá cho từng người bệnh.

Các bác sĩ Bệnh viện Nam Sài Gòn tham dự Hội nghị để tiếp tục hành trình không ngừng học hỏi và phát triển (Ảnh: BVCC).

“Chúng tôi tham gia hội nghị không chỉ để báo cáo mà để học và để mang những tri thức ấy về ứng dụng cho người bệnh. Mỗi lần trao đổi với đồng nghiệp đều mở ra cánh cửa mới, giúp mình làm tốt hơn công việc quen thuộc hàng ngày”, đại diện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn khẳng định.