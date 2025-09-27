Nhịn tiểu lâu, người đàn ông vỡ bàng quang sau khi té ngã

Ngày 27/9, BSCKII Trần Hải Phong, khoa Thận ngoại - Ghép thận, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) chia sẻ, đơn vị này vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho một trường hợp vỡ bàng quang hiếm gặp.

Điều tra bệnh sử, người đàn ông (46 tuổi) nhịn tiểu lâu sau khi uống rượu bia. Trong lúc vào nhà vệ sinh, ông bị trượt ngã, va đập vùng hạ vị vào thành bồn cầu.

Khoảng 4 giờ sau tai nạn, bệnh nhân được người nhà đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng đau tức hạ vị, bí tiểu. Qua thăm khám lâm sàng và chụp X-quang ghi nhận, các bác sĩ phát hiện ông bị vỡ bàng quang trong phúc mạc kèm chấn thương gan độ I.

Chụp CT bụng và X-quang bàng quang cho thấy tình trạng dịch tự do trong phúc mạc và vỡ bàng quang (Ảnh: BV).

Ngay lập tức, ê-kíp phẫu thuật khoa Ngoại niệu - Ghép thận - Nam khoa của Bệnh viện Nhân dân 115 đã khẩn trương mổ khâu phục hồi bàng quang hai lớp, đặt dẫn lưu ổ bụng và đặt sonde tiểu lưu. Bệnh nhân tiếp tục được các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp điều trị bảo tồn tình trạng chấn thương gan độ I.

Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân cải thiện tốt và được xuất viện sau 7 ngày. Sau 14 ngày rút ống, bệnh nhân đã có thể tiểu tiện bình thường trở lại.

Theo bác sĩ Phong, vỡ bàng quang là một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, nếu chậm trễ sẽ gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng nặng, đe dọa tính mạng người bệnh.

Nghiên cứu tại Bệnh viện Việt Đức hồi 2021 cho thấy nguyên nhân thường gặp gây ra vỡ bàng quang bao gồm tai nạn giao thông (chiếm 86,6%, đa số do uống rượu bia, bàng quang căng đầy); tai nạn lao động (chiếm 13,4%). Tai nạn sinh hoạt (té ngã trong nhà vệ sinh, bị húc bụng khi bàng quang căng) là rất hiếm gặp.

Chia sẻ về trường hợp trên, bác sĩ Phong cho rằng bệnh nhân may mắn được đưa vào bệnh viện và xử trí đúng cách nên đã phục hồi tốt

Qua trường hợp này, người dân cần lưu ý không nên nhịn tiểu sau khi uống rượu bia, đặc biệt phải cẩn thận khi di chuyển trong nhà vệ sinh để tránh té ngã.

"Sau chấn thương bụng, nếu có tình trạng đau bụng, bí tiểu, tiểu máu…, người bệnh cần đến ngay bệnh viện để được cấp cứu kịp thời", bác sĩ khuyến cáo.