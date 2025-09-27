Thai phụ và 13 người nhập viện sau khi ăn bánh mì mua trong thôn

Ngày 26/9, ông Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế, cho biết đơn vị đang phối hợp với UBND xã Phú Vang làm rõ nguyên nhân vụ việc nhiều người phải vào viện cấp cứu, nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo ông Hảo, sự việc xảy ra từ ngày 23/9, khiến 14 người, trong đó có một phụ nữ mang thai ở tuần thứ 8, phải nhập viện tại Trung tâm Y tế Phú Vang. Riêng thai phụ sau đó được chuyển đến theo dõi tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.

Nơi tiếp nhận, theo dõi các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn sáng bằng bánh mì (Ảnh: Cao Tiến).

Đến nay, thai phụ cùng 8 người khác đã xuất viện. Các trường hợp còn lại tiếp tục được theo dõi tại Trung tâm Y tế Phú Vang.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Viết Trung, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Vang, cho biết ngày xảy ra sự việc, các trường hợp nêu trên mua bánh mì tại tiệm bánh C.N. (thôn Thanh Lam Bồ, Xã Phú Vang) để ăn sáng.

Trong khoảng thời gian 11-15h cùng ngày, nhiều người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy.

Tại cơ sở y tế, những người này được chẩn đoán bị viêm dạ dày ruột cấp tính.

Sau khi xảy ra sự việc, Sở Y tế thành phố Huế đã phối hợp với UBND xã Phú Vang đến tiệm bánh mì C.N. để điều tra, lấy mẫu gửi đi xét nghiệm tìm hiểu nguyên nhân.

Theo ông Trung, cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở nói trên; yêu cầu chủ tiệm bánh cung cấp hồ sơ kinh doanh, làm rõ nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm.

“Nếu phát hiện sai phạm, chúng tôi sẽ đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý cơ sở kinh doanh theo quy định của pháp luật”, ông Trung nói.

Cùng ngày, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo Trung tâm Y tế Phú Vang để nắm tình hình sức khỏe các bệnh nhân còn lại nhưng không có kết quả.