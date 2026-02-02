Nhiều trung tâm y tế ở Cà Mau nợ lương, phụ cấp

Sở Y tế tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo về tình hình nợ lương, phụ cấp và chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các đơn vị trực thuộc.

Theo báo cáo, ngành y tế tỉnh Cà Mau có 36 đơn vị sự nghiệp tự chủ, gồm 7 đơn vị nhóm 2, 22 đơn vị nhóm 3 và 7 đơn vị nhóm 4. Trong số này, có 4 trung tâm y tế khu vực thu không đủ chi, dẫn đến nợ lương, phụ cấp và các khoản khác của viên chức với tổng số tiền gần 29 tỷ đồng.

Đơn vị nợ nhiều nhất là Trung tâm Y tế khu vực Phước Long, với số tiền hơn 16 tỷ đồng. Các khoản nợ gồm lương hệ điều trị, chênh lệch lương cơ sở, tiền trực, làm thêm giờ, thủ thuật, phẫu thuật và các khoản chi theo lương.

Tiếp đó, Trung tâm Y tế khu vực Phú Tân nợ lương, phụ cấp và các khoản phải trả theo lương hơn 4,8 tỷ đồng.

Trung tâm Y tế khu vực Giá Rai nợ lương và các khoản theo lương của hệ điều trị khoảng 4 tỷ đồng, trong khi Trung tâm Y tế khu vực Ngọc Hiển nợ hơn 3,8 tỷ đồng.

Trung tâm y tế Phước Long là một trong những đơn vị có tình trạng nợ lương (Ảnh: CTV).

Về chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết tổng chi phí chưa được cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán trong giai đoạn 2018-2024 là hơn 214,7 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa được tạm ứng, thanh toán tiếp tục phát sinh hơn 259,7 tỷ đồng.

Nêu nguyên nhân khó khăn, Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho rằng tình trạng chậm thanh toán các vướng mắc liên quan đến chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế là nguyên nhân chủ yếu. Bên cạnh đó, tình trạng mất cân đối thu chi kéo dài nhiều năm, mức độ tự chủ tài chính thấp, cơ chế phân bổ ngân sách và giá dịch vụ y tế chưa tính đủ chi phí cũng gây áp lực lớn cho các đơn vị.

Ngoài ra, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế tại nhiều đơn vị đã xuống cấp, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và khả năng tạo nguồn thu.

Để giải quyết tình trạng này, Sở Y tế đề xuất UBND tỉnh Cà Mau tiếp tục kiến nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam sớm thanh toán, quyết toán các khoản chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế còn tồn đọng. Trong đó, ưu tiên tạm ứng trước cho 4 trung tâm y tế khu vực đang gặp khó khăn để có nguồn chi trả nợ lương và các khoản phụ cấp theo lương.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng đề xuất UBND tỉnh cho phép tạm mượn ngân sách để chi trả nợ lương, các khoản theo lương và phụ cấp cho một số đơn vị y tế.