Em bé đầu tiên chào đời tại Trung tâm y tế đặc khu Côn Đảo

Đêm 10/9, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho hay, một em bé đã được sinh ra an toàn ngay tại phòng sinh của Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo. Theo Sở Y tế, đây là ca sinh ra đầu tiên tại đặc khu Côn Đảo diễn ra an toàn, mẹ tròn con vuông.

Ca sinh nở được bác sĩ chuyên khoa Sản, Bệnh viện Hùng Vương và bác sĩ chuyên khoa Nhi, Bệnh viện Nhi đồng 1 trực tiếp hỗ trợ (Ảnh: SYT).

Được biết, trước đó khoảng 3 tuần, gia đình của sản phụ đã có kế hoạch bay vào đất liền để đến sinh nở tại bệnh viện. Nhưng khi nghe tin có các bác sĩ chuyên khoa Sản của Bệnh viện Hùng Vương luân phiên công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, gia đình đã thay đổi quyết định, cho sản phụ ở lại quê nhà chờ sinh.

Ngày 10/9, người mẹ chuyển dạ, được TS.BS Huỳnh Giang Châu, Bệnh viện Hùng Vương, trực tiếp khám và phát hiện bị thiếu máu mức độ trung bình thuộc nhóm nguy cơ cao. Hiện, Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo đã được trang bị ngân hàng máu nên bác sĩ an tâm chỉ định cho thai phụ sinh nở tại đây, không cần phải chuyển vào đất liền sinh con tại bệnh viện.

Tại Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo, người mẹ đã được TS.BS Huỳnh Giang Châu trực tiếp đỡ sinh. Em bé chào đời lúc 20h10 nặng 2,9kg, được bác sĩ Nhi khoa Trần Thị Mai Liên, Bệnh viện Nhi đồng 1, trực tiếp chăm sóc.

Theo Sở Y tế TPHCM, từ sau khi nhóm bác sĩ luân phiên tới đây làm việc, báo cáo làm việc hàng ngày cho thấy lượt người dân đến khám và điều trị tại trung tâm ngày một tăng cao, gấp 2 đến 3 lần so với trước đây, đặc biệt đã có những trường hợp phẫu thuật cấp cứu phức tạp cứu sống người bệnh, phẫu thuật nội soi viêm ruột thừa...

Trước đó, trong ngày 10/9, PGS.TS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân và BSCKII Lương Thanh Tùng, Phó giám đốc và ê-kíp bác sĩ các chuyên khoa ngoại tổng quát, ngoại lồng ngực - mạch máu, tiết niệu, gây mê hồi sức của bệnh viện đã bay ra Côn Đảo để trực tiếp hội chẩn, phẫu thuật cho một nam thanh niên nguy kịch sau tai nạn giao thông.

Thông tin từ Bệnh viện Bình Dân cho biết, nam sinh 17 tuổi N.P.H., nhập viện ngày 9/9 trong tình trạng đa chấn thương. Dù được truyền 350ml hồng cầu lắng nhưng tình trạng bệnh nhân tiếp tục xấu, mạch nhanh, chỉ số huyết sắc tố giảm, chẩn đoán xuất huyết nội tạng, nguy cơ sốc mất máu nếu không được phẫu thuật kịp thời.

Người bệnh được chuyển mổ mở để khâu vết rách cơ thành bụng, đặt dẫn lưu màng phổi trái và cắt bỏ thận trái để cầm máu.

Ê-kíp từ Bệnh viện Bình Dân phẫu thuật cho người bệnh N.P.H. ngay tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo (Ảnh: Bệnh viện Bình Dân).

Theo PGS Trần Vĩnh Hưng, đây là trường hợp chấn thương bụng kín phức tạp gây xuất huyết nội. Người bệnh được cứu sống kịp thời nhờ phối hợp bác sĩ đa chuyên khoa, phòng mổ trang bị đầy đủ, ngân hàng máu.

Bên cạnh đó, ê-kíp từ Bệnh viện Bình Dân còn hỗ trợ phát triển kiểm soát nhiễm khuẩn và thiết lập các quy trình phẫu thuật, từng bước xây dựng nguồn lực y tế bền vững cho địa phương.

"Ca mổ này cho thấy sự cần thiết phải nâng cao năng lực phẫu thuật cấp cứu tại những địa bàn xa đất liền, đặc biệt là trong những ngày thời tiết xấu, phương án vận chuyển bằng máy bay tiềm ẩn các rủi ro", ông Hưng nhận định.

Việc tăng cường, phối hợp bác sĩ đa chuyên khoa từ các bệnh viện trung tâm thành phố mở ra hướng phát triển hệ thống cấp cứu ngoại khoa ngay tại Côn Đảo. Những trường hợp tương tự có thể thực hiện tại chỗ để tận dụng thời gian vàng cấp cứu, giảm thiểu các nguy cơ cho người bệnh khi phải vận chuyển xa.