Vì sao nhiều người có thể uống 10 cốc bia nhưng "chào thua" 2 lít nước?

Không thể uống nhiều nước một lúc: Thận kém?

Theo BS Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, việc khó uống hết 2l nước lọc trong thời gian ngắn thực chất cho thấy hệ thống điều hòa nước của cơ thể đang hoạt động bình thường và hiệu quả.

BS Hoàng cho biết, cơ thể con người có nhiều cơ chế sinh học để ngăn việc hấp thu quá nhiều nước trong thời gian ngắn. Những cơ chế này bao gồm giảm cảm giác khát, tăng bài tiết nước tiểu và tạo cảm giác đầy bụng.

“Nói cách khác, nếu việc uống nhiều nước nhanh chóng bị cơ thể ngăn lại, thì việc uống được nhiều bia lại thường là kết quả của các cơ chế sinh học và xã hội tạm thời ‘đánh lạc hướng’ hệ thống phòng vệ tự nhiên của con người”, BS Huy Hoàng cho biết.

Theo BS Hoàng, nước là nhu cầu sinh tồn nên cơ thể kiểm soát rất chặt chẽ lượng nước nạp vào. Chỉ cần nồng độ muối trong máu tăng nhẹ, não bộ sẽ lập tức phát tín hiệu khát để thúc đẩy việc uống nước. Ngược lại, khi cơ thể đã nhận đủ nước, các tín hiệu tắt khát sẽ được kích hoạt rất nhanh.

Chỉ cần vài tín hiệu từ miệng, họng và dạ dày khi nước vừa được uống vào, não đã nhận biết rằng cơ thể sắp được bù nước. Khi đó, cảm giác khát sẽ giảm ngay cả trước khi nước được hấp thu hoàn toàn. Đồng thời, thận bắt đầu tăng thải nước tiểu để duy trì cân bằng dịch trong cơ thể.

Các nghiên cứu thần kinh học cũng cho thấy khi cơ thể đã đủ nước, việc nuốt thêm trở nên khó khăn hơn rõ rệt. Điều này khiến nhiều người cảm thấy rất khó uống tiếp khi đã uống nhiều nước.

Một yếu tố quan trọng khác là cảm giác căng dạ dày. Khi uống nước liên tục, dạ dày nhanh chóng bị giãn ra và tạo cảm giác đầy bụng. Trong các thử nghiệm sinh lý, nhiều người bắt đầu cảm thấy no nước sau khoảng 400-700ml. Vì vậy, việc uống liền một mạch tới 2l nước thường gây khó chịu rõ rệt.

BS Hoàng cũng lưu ý rằng uống quá nhiều nước trong thời gian rất ngắn có thể gây nguy hiểm. Nếu lượng nước nạp vào vượt quá khả năng thải nước của thận, khoảng 0,8 đến 1l mỗi giờ, cơ thể có nguy cơ bị hạ natri máu, một rối loạn điện giải có thể dẫn đến phù não và co giật trong trường hợp nặng.

Vì sao có thể uống nhiều bia trong thời gian ngắn?

Trong khi đó, bia lại tác động lên cơ thể theo nhiều cơ chế khác nhau khiến người uống dễ tiêu thụ nhiều hơn.

Theo BS Hoàng, bia thường được uống lạnh, có ga và có hương vị đặc trưng. Những yếu tố này tạo cảm giác sảng khoái và khiến việc uống trở nên dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, ethanol trong bia là một chất hướng thần có khả năng kích hoạt hệ thống thưởng của não, đặc biệt là hệ dopamine. Chỉ riêng mùi hoặc vị bia cũng có thể khiến cảm giác muốn uống tăng lên, ngay cả khi lượng cồn chưa đủ để gây say.

Không chỉ vậy, rượu bia còn làm suy giảm khả năng kiểm soát hành vi. Khi nồng độ cồn trong máu tăng, não bộ trở nên kém nhạy với các tín hiệu nội cảm như đầy bụng hoặc cảm giác “đủ rồi”. Điều này khiến người uống dễ tiếp tục uống dù cơ thể đã bắt đầu quá tải.

Ngoài ra, ethanol trong bia còn có thể ức chế hormone chống bài niệu, còn gọi là vasopressin. Khi hormone này giảm, thận sẽ thải ra nhiều nước tiểu loãng hơn, đặc biệt trong 1-2 giờ đầu sau khi uống.

Chính vì vậy, người uống bia thường có cảm giác “uống vào rồi lại đi tiểu”, từ đó nghĩ rằng dạ dày có thêm “chỗ trống” để uống tiếp. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cơ thể không bị ảnh hưởng.

Chuyên gia này cảnh báo nếu uống nhiều bia trong thời gian dài, tổng lượng cồn lớn vẫn có thể dẫn đến mất nước, rối loạn điện giải và nhiều nguy cơ sức khỏe khác.