Nhiều sai phạm trong lĩnh vực dược và khám chữa bệnh bị xử phạt ở TPHCM

Sở Y tế TPHCM vừa công bố danh sách nhiều cơ sở vi phạm lĩnh vực dược phẩm trong tháng 1.

Giả mạo giấy khám sức khỏe để xin chứng chỉ hành nghề dược

Theo quyết định ban hành ngày 19/1, cơ quan chức năng phát hiện hộ kinh doanh Cửa hàng thuốc Dược liệu, thuốc cổ truyền Thuận Hưng có 2 hành vi sai phạm.

Thứ nhất, chưa hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ hành nghề dược.

Thứ hai, không mở sổ hoặc không sử dụng máy tính để quản lý nhập, xuất, tồn trữ, theo dõi số lô, hạn dùng, nguồn gốc của thuốc và thông tin liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài bị xử phạt hành chính, Cửa hàng thuốc Dược liệu, thuốc cổ truyền Thuận Hưng còn bị buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề dược của người có liên quan.

TPHCM xử phạt cơ sở kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).

Hộ kinh doanh Nhà thuốc 252 (547A Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì) bị xác định hành vi bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc, nên bị xử phạt 17,5 triệu đồng. Cũng có hành vi tương tự, địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Med Service (283 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Mỹ) bị xử phạt 35 triệu đồng.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng phát hiện có 2 cá nhân giả mạo giấy khám sức khỏe trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược.

Đó là các trường hợp của bà L.N.H. (517 Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hưng) và bà N.T.L.T. (284/7/31 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng). Hai cá nhân trên giả mạo giấy khám sức khỏe tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, dù không thực tế đi khám ở cơ sở này.

Nhiều cơ sở bị phạt số tiền lớn

Trong danh sách vi phạm lĩnh vực y tế, có nhiều cơ sở bị xử phạt với số tiền lớn.

Cụ thể, hộ kinh doanh Sonia Trần Lợi (59 Ngô Thời Nhiệm, phường Xuân Hòa) bị xử phạt 80 triệu đồng, đình chỉ hoạt động của cơ sở thời hạn 18 tháng, buộc tháo dỡ các quảng cáo sai phạm.

Hộ kinh doanh Sonia Trần Lợi bị phát hiện các hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động liên quan.

Ngoài ra, bà Trần Thị Huỳnh Như, nhân viên hộ kinh doanh Sonia Trần Lợi bị phạt 35 triệu đồng, vì khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Hộ kinh doanh Sonia Trần Lợi (Ảnh: XT).

Chi nhánh Công ty cổ phần Nha khoa Thế giới Nụ cười (92 Trần Phú, phường Thủ Dầu Một) bị xử phạt 183 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thời hạn 3 tháng, vì 4 hành vi.

Thứ nhất, người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Thứ hai, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.

Thứ ba, sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Thứ tư, quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động.

Tại địa chỉ 407, phường Diên Hồng, Sở Y tế TPHCM ban hành 3 quyết định xử phạt. Cụ thể, Công ty cổ phần Bệnh viện Kingdom bị phạt 125 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh 3 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn 2 tháng;

Ông Cao Hữu Minh bị phạt 9,5 triệu đồng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh thời hạn 2 tháng; Ông Trần Quốc Dũng bị phạt 11 triệu đồng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh thời hạn 2 tháng. Cả 2 người này đều có hành vi chỉ định khám chữa bệnh vì vụ lợi.