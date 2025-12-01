Phát hiện cơ sở y tế khám sức khoẻ "siêu tốc", chữa bệnh vượt chuyên môn

Ngày 1/12, lãnh đạo Sở Y tế thành phố Huế thông tin, đơn vị đã có các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đình chỉ hoạt động một số cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn.

Các quyết định được đưa ra sau khi cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện những sai phạm liên quan hoạt động khám sức khỏe, cung cấp dịch vụ chữa bệnh vượt chuyên môn cho phép.

Phòng khám đa khoa trên đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Huế bị xử phạt vì cung cấp giấy khám sức khỏe khi không thực hiện đầy đủ nội dung chuyên môn (Ảnh: Cao Tiến).

Tại Công ty TNHH phòng khám đa khoa A.T. (phường Vỹ Dạ) và Công ty Cổ phần dịch vụ y tế 24/7 T.Đ. (phường An Cựu), cơ quan chức năng phát hiện lỗi không bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất và cung cấp giấy khám sức khỏe khi chưa thực hiện đầy đủ các nội dung chuyên môn.

Mỗi cơ sở y tế vi phạm bị phạt hành chính số tiền 23 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khám sức khỏe (bao gồm khám để đủ điều kiện điều khiển xe) trong thời hạn 2 tháng.

Bên cạnh đó, Sở Y tế thành phố Huế đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 45 triệu đồng và thu hồi, hủy giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh đối với Phòng khám chuyên khoa ngoại của bác sĩ L.T.H. (phường Vỹ Dạ).

Theo Sở Y tế thành phố Huế, cơ sở này đã cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn trong giấy phép hoạt động. Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở tự làm đơn xin dừng hoạt động.

Trước đó, các cơ sở y tế tư nhân nêu trên bị báo chí phản ánh tổ chức khám sức khỏe “siêu tốc” cho những người có nhu cầu làm hồ sơ học và thi giấy phép lái xe, gian dối kết quả.

Theo phản ánh, người dân có nhu cầu, không cần trải qua kiểm tra tai, mũi, họng, chụp phim X-quang, xét nghiệm nước tiểu, đường huyết… hoặc chỉ khám qua loa, vẫn được cung cấp giấy khám sức khỏe ổn định, đủ điều kiện.

Trong khi đó, phòng khám của bác sĩ L.T.H. được nhiều bệnh nhân đồn đoán là nơi "chữa bệnh giảm đau thần tốc". Người bệnh đến cơ sở này để điều trị đau khớp, loãng xương,… chỉ mất một khoảng thời gian ngắn là “hết bệnh”.

Sau khi báo chí phản ánh, cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra và phát hiện phòng khám này thực hiện kỹ thuật lấy huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) tiêm vào khớp cho người bệnh. Đây là dịch vụ khám, chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn của cơ sở.