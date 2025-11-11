Cách đào thải axit uric bằng húng quế ít người biết

Khi nói đến bệnh gout hay tình trạng tăng axit uric, phần lớn mọi người sẽ nghĩ ngay đến việc kiêng thịt đỏ, rượu bia hoặc nội tạng động vật. Ít ai biết rằng, ngay trong căn bếp quen thuộc, một nắm rau húng quế cũng có thể giúp cơ thể hỗ trợ đào thải axit uric, yếu tố gốc rễ gây ra các cơn đau khớp dữ dội.

Húng quế là "thuốc quý" trong căn bếp

Húng quế không chỉ làm dậy hương trong những món ăn mà còn được xem là một vị thuốc trong y học cổ truyền.

Húng quế có nhiều giá trị sức khỏe (Ảnh minh họa: Getty)/

Theo Đông y, húng quế (còn gọi là húng chó) có vị cay, tính ấm, mùi thơm, vào hai kinh phế và tỳ. Loại rau này giúp phát tán phong hàn, lợi tiểu, tiêu độc, kích thích tiêu hóa và giảm viêm. Vì có tính ấm nên húng quế giúp lưu thông khí huyết, tán hàn, giảm đau nhức xương khớp, đặc biệt trong những trường hợp bị phong thấp hoặc đau khớp do lạnh.

Các nghiên cứu hiện đại cũng chứng minh rằng húng quế chứa nhiều hợp chất quý như flavonoid, eugenol, luteolin và axit rosmarinic. Đây là những chất chống oxy hóa mạnh có khả năng trung hòa gốc tự do và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương trong quá trình chuyển hóa purin, vốn là nguyên nhân hình thành axit uric.

Một nghiên cứu của Trường Đại học Burdwan (Ấn Độ) cho thấy, hợp chất eugenol trong lá húng quế có thể ức chế hoạt động của enzym xanthine oxidase, loại enzym chịu trách nhiệm chuyển hóa purin thành axit uric.

Khi enzym này bị kìm hãm, lượng axit uric sinh ra giảm đáng kể, từ đó giúp hạn chế nguy cơ tăng axit uric trong máu, đặc biệt ở những người có nguy cơ mắc gout.

Ngoài ra, nghiên cứu của Viện Khoa học Dược liệu Indonesia cũng ghi nhận chiết xuất từ lá húng quế giúp tăng khả năng lọc của thận và hỗ trợ bài tiết axit uric qua đường nước tiểu.

Nhờ đặc tính lợi tiểu nhẹ, húng quế giúp cơ thể “dọn dẹp” độc tố, làm sạch máu và giảm gánh nặng cho gan, thận, những cơ quan chịu trách nhiệm chuyển hóa và đào thải chất cặn.

Hiệu quả đến từ những thói quen nhỏ

Húng quế không thể thay thế thuốc điều trị gout nhưng là mảnh ghép hữu ích trong một lối sống lành mạnh. Người có nguy cơ tăng axit uric nên duy trì chế độ ăn ít purin, hạn chế rượu bia, uống đủ nước và kết hợp sử dụng các loại thực vật có tính kháng viêm tự nhiên như húng quế.

Cách dùng rất đơn giản:

- Uống nước húng quế: Đun 5 đến 7 lá húng quế với 300ml nước trong 5 phút, để nguội và uống 1 đến 2 lần mỗi ngày.

- Ăn tươi: Thêm húng quế vào các món salad, phở, bún hoặc canh để bổ sung hợp chất chống oxy hóa tự nhiên.

- Hấp thụ tinh dầu: Hương thơm từ húng quế còn giúp thư giãn thần kinh và hỗ trợ hô hấp nhẹ.

Lời khuyên của chuyên gia

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, điều quan trọng nhất với người bị gout không chỉ nằm ở việc dùng thực phẩm nào mà là sự cân bằng.

Một chế độ ăn nhiều rau xanh, uống đủ 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày và duy trì vận động nhẹ nhàng sẽ giúp quá trình đào thải axit uric diễn ra thuận lợi hơn.

Cơ thể giống như một nhà máy tinh vi, mọi quá trình chuyển hóa đều cần sự phối hợp. Việc dùng húng quế hay các loại rau thơm khác chỉ thực sự hiệu quả khi ta duy trì lối sống điều độ và cung cấp đủ nước để thận hoạt động tốt.