Nhiều người nhập viện cấp cứu nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa trưa

Theo Sở Y tế thành phố Huế, đoàn công tác của đơn vị phối hợp với Trung tâm Y tế Hương Trà và chính quyền địa phương đã lấy mẫu phân tích, điều tra nguyên nhân vụ việc nhiều người phải nhập viện cấp cứu sau bữa ăn.

Trước đó, vào chiều 11/11, Trung tâm Y tế Hương Trà đã tiếp nhận 13 bệnh nhân nhập viện cấp cứu với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Một trường hợp khác được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Một trường hợp bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế Hương Trà cấp cứu, điều trị (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Tất cả các ca bệnh được xác định là công nhân của một công ty đóng tại khu công nghiệp trên địa bàn phường Hương Trà, thành phố Huế.

Sau bữa trưa tại nhà ăn của công ty, số công nhân nêu trên xuất hiện triệu chứng buồn nôn, dị ứng, mệt mỏi, sau đó được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, theo dõi.

Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Huế cho biết, 11 bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Hương Trà đã ổn định, 2 trường hợp tiếp tục được theo dõi. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 có dấu hiệu cải thiện và đang được chăm sóc tại Khoa Nội tiết - Thần kinh - Hô hấp.