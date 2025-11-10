"Món quà để lại dương thế" của người quân nhân hồi sinh 6 cuộc đời

6 cuộc đời hồi sinh, 2 người mù sẽ có cơ hội thấy ánh sáng

Bệnh viện TWQĐ 108 nối dài hành trình nhân ái qua ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não

Ngày 9/11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não, cứu sống 6 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và 2 bệnh nhân chờ ghép. Đây là ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não thứ 4 của Bệnh viện trong năm 2025.

Ngày 9/11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não, cứu sống 6 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Người hiến chết não là nam quân nhân, 55 tuổi. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đột quỵ nhồi máu não cũ 2 lần, rối loạn lipid máu.

Ngày 4/11, bệnh nhân vào viện vì rối loạn ý thức, khó nói, được chẩn đoán nhồi máu não cấp hố sọ sau do tắc đỉnh động mạch thân nền, hẹp khít V4 động mạch đốt sống hai bên giờ thứ 2, can thiệp cấp cứu lấy huyết khối.

Sau can thiệp, tình trạng không cải thiện. Các bác sĩ đã điều trị tích cực cho bệnh nhân, song điều kỳ diệu đã không đến với người bệnh.

Sau khi nhận được thông tin về tình trạng của bệnh nhân và với tấm lòng thiện nguyện, nhân đạo, gia đình bệnh nhân đã đồng ý hiến tặng tạng để cứu những người bệnh khác đang chờ đợi cơ hội sống.

Ngay lập tức, sáng ngày 9/11, Bệnh viện TWQĐ 108 khẩn trương tổ chức hội chẩn liên viện, các chuyên khoa trong Bệnh viện thống nhất phương án lấy và ghép các tạng.

Cuộc hội chẩn kéo dài 2 giờ đồng hồ, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng, GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108. Toàn bộ các kíp, phòng, khoa trong Bệnh viện được huy động tối đa, dốc toàn tâm, toàn lực, “tất cả vì người bệnh”.

Với ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não này, Bệnh viện TWQĐ 108 tiến hành: ghép tim cho 1 bệnh nhân; chia gan để ghép cho 2 bệnh nhân (một bệnh nhân tại Bệnh viện TWQĐ 108; vận chuyển thùy gan trái cho Bệnh viện Vinmec).

2 thận được ghép cho 2 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối; lấy và vận chuyển phổi cho Bệnh viện Phổi Trung ương; hai giác mạc được lấy để bảo quản, chờ ghép cho hai bệnh nhân phù hợp.

"Các kíp, bộ phận cần phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, nhịp nhàng, vì tất cả người bệnh trông chờ vào chúng ta”, Thiếu tướng, GS.TS Lê Hữu Song chỉ đạo tại cuộc hội chẩn.

Dùng kỹ thuật đặc biệt khó để 1 lá gan cứu 2 cuộc đời

Từ một lá gan của người hiến chết não, kíp phẫu thuật đã thực hiện chia thành hai mảnh ghép gan hoàn chỉnh, đủ chức năng để ghép cho hai bệnh nhân cùng lúc: một người lớn (ghép tại Bệnh viện TWQĐ 108) và một trẻ em (được vận chuyển cho Bệnh viện Vinmec).

Các bác sĩ thực hiện chia gan (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Kỹ thuật chia gan trong bụng để ghép (In-Situ Split Liver Transplantation) là kỹ thuật phức tạp bậc nhất trong lĩnh vực ghép gan, đòi hỏi phẫu thuật viên phải đánh giá chính xác giải phẫu gan và các biến thể mạch máu - đường mật; tính toán thể tích mảnh ghép bảo đảm đủ chức năng sau ghép; phối hợp đồng bộ giữa kíp lấy tạng, kíp chia gan và hai kíp ghép gan.

“Chia gan trong ổ bụng để ghép có ưu điểm: Bảo tồn tưới máu gan trong quá trình chia; hạn chế thời gian thiếu máu lạnh; kiểm soát tốt giải phẫu mạch máu và đường mật; giảm nguy cơ tổn thương mảnh ghép do thao tác ngoài cơ thể”, PGS.TS Vũ Văn Quang - Phó Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy cho biết về lựa chọn kỹ thuật chia gan trong bụng để thực hiện.

Bệnh viện TWQĐ 108 là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thành công kỹ thuật chia gan trong bụng vào tháng 4/2024. Tính đến nay, Bệnh viện đã thực hiện thành công 7 ca chia gan để ghép, cứu sống đồng thời bệnh nhân người lớn và trẻ em từ một lá gan của người hiến chết não.

Đối với ca ghép tim, bệnh nhân được chẩn đoán suy tim giai đoạn D do bệnh cơ tim thể giãn và đã cấy thiết bị thất trái nhằm kéo dài thời gian chờ ghép.

“Bệnh nhân từng được đặt dụng cụ hỗ trợ thất trái, vì vậy cuộc mổ sẽ khó khăn vì rất dính, cần phải bảo đảm, tính toán về mặt chiến thuật, kỹ thuật rất kỹ càng.

Do đã có kinh nghiệm, cùng sự phối hợp giữa các khâu phù hợp, chúng tôi đã rút ngắn thời gian thiếu máu của quả tim chỉ còn 80 phút (từ lúc kẹp động mạch chủ ở người hiến đến khi tim được tái tưới máu ở người nhận)”, TS Ngô Vi Hải - Chủ nhiệm khoa Ngoại lồng ngực cho biết.

Cùng thời điểm, tại hai phòng mổ khác, các kíp ghép thận khẩn trương tiến hành ghép thận cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Đối với 2 ca ghép thận, cả hai thận ghép đều hoạt động tốt, tốc độ dòng tiểu mỗi thận khoảng 300ml/giờ đầu, nước tiểu trong. Các bệnh nhân đều trong tình trạng tốt.

Sau ghép, các bệnh nhân được chăm sóc, điều trị tích cực, 24/24h. Hiện nay, sức khỏe của các bệnh nhân ghép gan, ghép thận diễn biến thuận lợi, chức năng gan và thận đang cải thiện tốt. Ca ghép tim tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tích cực.

Theo TS.BS Lê Trung Hiếu - Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện TWQĐ 108, việc tăng cường năng lực phát hiện và quản lý nguồn hiến tạng chết não tiềm năng giữ vai trò then chốt trong chiến lược phát triển ghép tạng của Bệnh viện.

Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là nền tảng giúp mở rộng cơ hội cứu sống những bệnh nhân nặng đang chờ đợi nguồn tạng phù hợp.

Mỗi trường hợp chết não được phát hiện kịp thời và quản lý đúng quy trình là thêm nhiều cơ hội hồi sinh, thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc của thông điệp “Cho đi là còn mãi”.