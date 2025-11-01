Nhà thuốc Long Châu tiếp sức y tế tới người dân vùng lũ miền Trung

Long Châu phối hợp cùng Sở y tế thành phố Huế trao tặng thuốc và vật tư y tế, hỗ trợ người dân Huế bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ (Ảnh: Long Châu).

Sáng 31/10, Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu đã khẩn cấp điều động 4 tấn thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và vật tư y tế thiết yếu để hỗ trợ người dân vùng lũ tại Huế, Đà Nẵng, Hội An và Quảng Ngãi.

Hoạt động được Long Châu phối hợp cùng Sở Y tế các địa phương triển khai, nhằm kịp thời san sẻ khó khăn với người dân miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ kéo dài.

Theo đó, Long Châu đã chuyển 1 tấn thuốc và vật tư y tế tới Huế, 2 tấn đến Đà Nẵng và Hội An, cùng 1 tấn tới Quảng Ngãi, nhằm bổ sung nguồn thuốc men và vật tư thiết yếu phục vụ chăm sóc sức khỏe tại chỗ cho người dân.

Đồng hành cùng báo Dân trí, Long Châu trao 1.000 cơ số thuốc cho người dân miền Trung (Ảnh: Long Châu).

Đồng thời, Long Châu cũng đồng hành cùng báo Dân trí trao tặng 1.000 cơ số thuốc cho người dân miền Trung, góp phần chung tay khắc phục hậu quả thiên tai và chăm lo sức khỏe cộng đồng.

Mỗi gói hỗ trợ y tế bao gồm thuốc cảm cúm, thuốc ho, thuốc tiêu chảy, thuốc bôi ngoài da, Cloramin B, thuốc nhỏ mắt, vitamin C, cồn điều trị nấm – lang ben, cùng bông băng, viên khử trùng nước và nhiều vật tư thiết yếu khác.

Các vật phẩm này giúp người dân chủ động phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe trong điều kiện ngập sâu, mất điện và giao thông bị chia cắt. Đội ngũ nhân viên Long Châu đã nỗ lực vận chuyển thuốc ngay trong đêm, vượt qua nhiều điểm sạt lở để kịp thời đưa hàng cứu trợ đến vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế, ông Trần Kiêm Hảo, trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu đã kịp thời hỗ trợ ngành Y tế và người dân Huế trong giai đoạn khó khăn. Ông nhấn mạnh, đây là nguồn động viên to lớn, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và nghĩa cử cao đẹp của doanh nghiệp đối với cộng đồng, góp phần cùng chính quyền và ngành y tế khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Hoạt động cứu trợ của Long Châu cũng là một phần trong nỗ lực thực thi trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 282/NQ-CP của Chính phủ, hướng tới mục tiêu chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và xây dựng cộng đồng khỏe mạnh.

Đại diện các Sở Y tế địa phương bày tỏ sự cảm ơn và đánh giá cao tinh thần chủ động, hành động thiết thực của Long Châu trong việc đồng hành cùng người dân miền Trung sớm ổn định sức khỏe và cuộc sống sau bão lũ.