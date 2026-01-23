Sebamed - Hơn 55 năm tiên phong bảo vệ làn da khỏe mạnh với pH 5,5

Trong bối cảnh làn da ngày càng chịu nhiều tác động từ môi trường ô nhiễm, thói quen làm sạch chưa phù hợp và việc sử dụng các sản phẩm tẩy rửa mạnh, việc duy trì hàng rào bảo vệ sinh học tự nhiên của da đang trở thành mối quan tâm lớn trong chăm sóc da hiện đại.

Trong lĩnh vực dược mỹ phẩm, Sebamed được biết đến là một trong số ít thương hiệu kiên định theo đuổi triết lý chăm sóc da dựa trên nền tảng khoa học pH 5,5 - độ pH sinh lý tự nhiên của làn da khỏe mạnh.

Câu chuyện thương hiệu Sebamed: Khi khoa học dẫn lối cho chăm sóc da

Cuối những năm 1950, trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân mắc chàm da và viêm da cơ địa, Tiến sĩ Heinz Maurer - bác sĩ da liễu người Đức - nhận thấy nhiều làn da khó phục hồi bền vững không phải vì thiếu điều trị, mà do tiếp tục bị tổn thương bởi các sản phẩm làm sạch có tính kiềm cao (pH 8-10). Những sản phẩm này phá vỡ lớp màng acid bảo vệ tự nhiên của da, gây khô, ngứa và ảnh hưởng đến hiệu quả chăm sóc lâu dài.

Tiến sĩ, bác sĩ Heinz Maurer cùng thanh kháng khuẩn Sebamed trong phòng nghiên cứu (Ảnh: Sebamed).

Với khát vọng thay đổi quan niệm chăm sóc da truyền thống, ông cùng các cộng sự đã dành hơn một thập kỷ nghiên cứu để phát triển thanh làm sạch không chứa xà phòng đầu tiên với độ pH 5,5. Năm 1967, Tiến sĩ Heinz Maurer thành lập Sebapharma, đặt nền móng cho Sebamed - thương hiệu ra đời từ khoa học và sự thấu hiểu làn da nhạy cảm.

Quy trình sản xuất và kiểm nghiệm lâm sàng theo tiêu chuẩn Đức

Sebamed phát triển sản phẩm theo định hướng dược mỹ phẩm (medical skincare). Các sản phẩm được sản xuất tại Đức, tuân thủ tiêu chuẩn GMP nghiêm ngặt, không chứa xà phòng và không có tính kiềm. Trước khi thương mại hóa, sản phẩm trải qua thử nghiệm lâm sàng dưới sự giám sát của bác sĩ da liễu, đặc biệt trên da nhạy cảm, nhằm đánh giá độ dung nạp và mức độ an toàn khi sử dụng lâu dài.

Nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP của Sebapharma tại Pfalzfeld - Đức (Ảnh: Sebamed).

Hiện nay, Sebamed đã có mặt tại hơn 85 quốc gia và được khuyên dùng tại nhiều bệnh viện, phòng khám da liễu, với hệ sinh thái sản phẩm xoay quanh pH 5,5 cho da mặt, cơ thể, tóc, da em bé và làn da đang phục hồi.

Tại các chương trình khoa học chuyên ngành, BS.CKII Trần Quốc Cường - Trưởng khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn sản phẩm làm sạch phù hợp pH trong chăm sóc da nhạy cảm, da mụn và da viêm cơ.

BS.CKII Trần Quốc Cường báo cáo chuyên đề về pH da tại Diễn đàn khoa học lần thứ 11 (Ảnh: Sebamed).

Các báo cáo cũng cho thấy, làn da người Việt dễ bị rối loạn hàng rào bảo vệ khi sử dụng sản phẩm tẩy rửa có tính kiềm, trong khi việc duy trì pH 5,5 giúp da phục hồi nhanh hơn, giảm kích ứng và hỗ trợ quá trình chăm sóc da bệnh lý.

Hệ sinh thái sản phẩm Sebamed - Chăm sóc toàn diện dựa trên pH sinh lý

Tại Việt Nam, Sebamed hiện diện với ba nhóm sản phẩm chính, được phát triển dựa trên nền tảng khoa học pH sinh lý, đáp ứng những nhu cầu chăm sóc da khác nhau nhưng vẫn đảm bảo độ an toàn khi sử dụng lâu dài.

Sebamed Baby tập trung bảo vệ làn da non nớt của trẻ nhỏ ngay từ những năm tháng đầu đời, hỗ trợ duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên và hạn chế tối đa nguy cơ kích ứng.

Sản phẩm sữa tắm gội dịu nhẹ toàn thân cho bé - nhóm Sebamed baby (Ảnh: Sebamed).

Sebamed Clear Face hướng đến làn da dầu và da mụn, với các sản phẩm làm sạch và chăm sóc nhẹ nhàng, giúp hạn chế bít tắc lỗ chân lông và hỗ trợ cân bằng da mụn trên nền tảng tôn trọng sinh lý da.

Sebamed Sensitive hướng đến chăm sóc làn da nhạy cảm và dễ kích ứng thông qua các sản phẩm làm sạch và chăm sóc tôn trọng sinh lý tự nhiên của da. Đây cũng là nhóm sản phẩm nền tảng, làm nên uy tín của Sebamed trong hơn 55 năm, với định hướng làm sạch hiệu quả nhưng vẫn bảo vệ lớp màng acid tự nhiên, phù hợp cho làn da nhạy cảm, da yếu và làn da cần được chăm sóc cẩn trọng lâu dài.

Sự nhất quán trong triết lý phát triển - từ công thức, độ pH đến kiểm nghiệm lâm sàng đã giúp Sebamed xây dựng niềm tin với người tiêu dùng và giới chuyên môn trên toàn thế giới.

Các sản phẩm trong nhóm Sebamed Clear Face & Sebamed Sentitive (Ảnh: Sebamed).

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Kỳ Phong

Địa chỉ: 45 Cửu Long, phường Tân Sơn Hòa, TPHCM

Công ty phân phối độc quyền tại Việt Nam: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á

Trụ sở: Lô A2 - CN3 cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Xuân Phương, Hà Nội

Website: www.sebamed.com.vn

Hotline: 0905 223 817