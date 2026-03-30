Người phụ nữ vào viện với con dao Thái Lan cắm sâu giữa lưng

Chị B. (40 tuổi, tỉnh Tây Ninh), được đưa đến bệnh viện cấp cứu vào tối 23/3 trong tình trạng nguy kịch, với một con dao Thái Lan cắm sâu vào lưng. Vị trí tổn thương nằm cận kề cột sống - nơi chỉ cần sai lệch vài milimet có thể đánh đổi bằng việc không thể vận động suốt đời.

Camera ghi lại thời điểm người phụ nữ được đưa vào viện cấp cứu (Ảnh: BV).

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ nhận thấy việc xử trí tình trạng của bệnh nhân giống như "con dao 2 lưỡi". Nếu rút dị vật ra sai cách, tổn thương thần kinh hoặc mạch máu có thể bùng phát tức thì.

Lúc này, báo động đỏ được bệnh viện kích hoạt. Các bước cận lâm sàng được thực hiện nhanh chóng. Kết quả hình ảnh học cho thấy tổn thương của người phụ nữ phức tạp hơn so với biểu hiện bên ngoài, khi lưỡi dao nhỏ, sắc bén đâm xuyên đến đốt sống D11 và D12, tiến sát tủy sống.

BSCKI Hồ Hoài Hưng, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh cho biết, áp lực của ê-kíp điều trị không nằm ở việc phải nhanh hơn, mà là không được phép sai. Các bác sĩ lựa chọn phương án nội soi cột sống để bộc lộ kiểm soát tối ưu ống tuỷ và lưỡi dao, trước khi tiến hành thao tác rút dị vật.

Con dao Thái Lan cắm sâu giữa lưng người phụ nữ, đặt ê-kíp cấp cứu vào tình huống khó khăn (Ảnh: BV).

“Con dao chỉ được lấy ra khi toàn bộ điều kiện an toàn đã được thiết lập. Trong những ca chấn thương kiểu này, một thao tác vội vàng có thể để lại hậu quả không thể đảo ngược”, bác sĩ Hưng nói.

Khi dị vật được lấy ra ngoài thuận lợi, những lo ngại lớn nhất của cả ê-kíp tạm thời được gỡ bỏ. Bệnh nhân được theo dõi chặt chẽ sau phẫu thuật và chưa ghi nhận tổn thương thần kinh. Năm ngày sau mổ, người phụ nữ đã có thể tự đứng dậy và đi lại ngoạn mục.

Theo bác sĩ Hưng, những trường hợp dị vật đâm xuyên vùng lưng đều tiềm ẩn rủi ro cao. Việc tự ý rút dị vật trước khi đến bệnh viện có thể khiến tổn thương trở nên nặng hơn, đặc biệt khi liên quan đến cột sống.

Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo khi gặp các tình huống tương tự, cần giữ nguyên hiện trạng dị vật, hạn chế di chuyển nạn nhân và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu, phẫu thuật chuyên sâu.