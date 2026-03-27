Bối cảnh phát triển ngành y tế đã khác

Tại hội thảo góp ý Bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện nâng cao, diễn ra ngày 27/3 ở TPHCM, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, những năm qua công tác quản lý chất lượng bệnh viện ở nước ta có bước tiến quan trọng, góp phần hình thành tư duy chất lượng trong toàn ngành.

Điều này thúc đẩy nhiều bệnh viện chuyển từ cách làm nặng về hành chính sang cách tiếp cận bài bản hơn, biết chuẩn hóa quy trình, chú trọng an toàn người bệnh và từng bước nuôi dưỡng văn hóa cải tiến liên tục.

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào thực tế rằng bối cảnh phát triển của y tế hôm nay đã khác. Cụ thể, kỳ vọng của người dân ngày càng cao; yêu cầu về minh bạch, trách nhiệm giải trình, an toàn người bệnh, quản trị rủi ro, chuyển đổi số, liên thông dữ liệu và hiệu quả sử dụng nguồn lực ngày càng rõ nét.

Nếu hệ thống tiêu chuẩn không được nâng lên một tầm mới, công tác quản lý chất lượng sẽ khó theo kịp đòi hỏi của thực tiễn.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế (Ảnh: BTC).

Chính vì vậy, việc xây dựng Bộ tiêu chuẩn chất lượng nâng cao đối với bệnh viện là hết sức cần thiết. Trong quá trình đó, Việt Nam hoàn toàn có thể tham khảo chọn lọc những mô hình tiên tiến của thế giới (như JCI, ACHS...), không sao chép cơ học mà phải mang hơi thở thực tiễn nước nhà.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, giá trị cốt lõi của bộ tiêu chuẩn không nằm ở số lượng tiêu chí mà ở triết lý phát triển, giúp bệnh viện tiến gần hơn tới những giá trị bền vững của y học hiện đại: lấy người bệnh làm trung tâm, an toàn làm nguyên tắc, lấy dữ liệu làm nền tảng quản trị và lấy cải tiến liên tục làm động lực phát triển.

Vì vậy, Thứ trưởng nhấn mạnh 4 định hướng lớn trong quá trình hoàn thiện bộ tiêu chuẩn này.

Thứ nhất, an toàn người bệnh phải là "linh hồn" của toàn bộ hệ thống tiêu chuẩn. Một bệnh viện hiện đại trước hết phải là một bệnh viện an toàn. Từ cấp cứu, phẫu thuật, sử dụng thuốc, kiểm soát nhiễm khuẩn đến phòng ngừa sự cố y khoa, phải được chuẩn hóa, lượng hóa và giám sát bằng những chỉ số đủ tin cậy.

Thứ hai, chất lượng phải được đặt ở vị trí trung tâm của quản trị bệnh viện, đi vào tư duy điều hành của ban giám đốc, trách nhiệm của từng khoa, từng bộ phận, từng nhân viên y tế.

Thứ ba, phải thúc đẩy mạnh mẽ quản trị bằng dữ liệu.

Thứ tư, bộ tiêu chuẩn phải thực sự trở thành công cụ dẫn dắt đổi mới, chứ không phải gánh nặng hình thức hay chỉ nằm trên giấy. Đích đến cuối cùng là sự chuyển biến thật sự trong tư duy quản trị, hành vi nghề nghiệp, an toàn người bệnh và chất lượng điều trị hằng ngày.

Một ca chụp PET/CT tại Khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: BS).

Nhiều thách thức nhưng cũng là cơ hội bứt phá

Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), hơn 10 năm qua, hệ thống y tế nước ta đã đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho trên 17 triệu lượt người bệnh nội trú và 170 triệu lượt khám ngoại trú mỗi năm. Nhiều bệnh viện đã triển khai thành công các kỹ thuật y học tiên tiến, chuyên sâu, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Tuy nhiên, vẫn còn xuất hiện tình trạng quá tải ở các bệnh viện lớn; thủ tục khám chữa bệnh dù đã cải thiện nhưng vẫn còn gây phiền hà; chất lượng chuyên môn chưa đồng đều giữa các cấp; nhân lực chất lượng cao còn thiếu; cơ chế tài chính chưa tạo động lực cho chất lượng bệnh viện phát triển…

Những thách thức này cũng là cơ hội để hệ thống khám, chữa bệnh bứt phá, đặc biệt khi ngành y tế bước vào giai đoạn triển khai các nghị quyết chiến lược, trong đó Nghị quyết số 72/NQ-TW đặt ra yêu cầu hoàn thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Do đó, việc xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng nâng cao, tiệm cận chuẩn mực quốc tế hướng tới đánh giá chất lượng minh bạch, liên tục và gắn với cải tiến thực chất hiệu quả là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y.

TS.BS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trình bày dự thảo khung Bộ tiêu chuẩn chất lượng nâng cao (Ảnh: BTC).

TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết, năm nay ngành y tế sẽ tiếp tục tăng cường bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người bệnh; cung cấp dịch vụ y tế công bằng - kịp thời - chất lượng - nhân văn và phát triển hệ thống khám, chữa bệnh hiện đại, bền vững, hội nhập quốc tế.

Song song đó, hệ thống khám, chữa bệnh sẽ chuyển từ quản lý hành chính sang quản lý chất lượng; tiêu chuẩn hóa, hoàn thiện các quy trình kỹ thuật, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị.