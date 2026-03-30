Hà Nội thông tin 17 ca Covid-19 mới, khuyến cáo về biến thể "ve sầu"

17 ca Covid-19 trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 20/3 đến ngày 27/3), thành phố ghi nhận 17 trường hợp mắc Covid-19 tại 12 phường, xã.

Cộng dồn năm 2026 ghi nhận 29 trường hợp tại 22 phường, xã, 0 ca tử vong, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2025 (5 ca mắc/0 ca tử vong).

CDC Hà Nội cũng khuyến cáo, người dân không hoang mang, cũng không chủ quan với biến thể Covid-19 mới BA.3.2. Biến thể BA.3.2 còn có biệt danh là "ve sầu" (cicada) là một nhánh phụ của dòng Omicron

Hà Nội khuyến cáo người dân không nên hoang mang cũng không chủ quan trước biến thể mới (Ảnh: Getty).

Các nghiên cứu ban đầu cho thấy BA.3.2 mang nhiều đột biến trên protein gai (spike protein), cấu trúc giúp virus bám và xâm nhập vào tế bào người.

Một số chuyên gia nhận định các đột biến này có thể ảnh hưởng đến khả năng lây lan hoặc làm giảm phần nào hiệu quả miễn dịch. Dù vậy, vaccine phòng Covid-19 hiện nay vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ bệnh nặng, nhập viện và tử vong.

Đáng chú ý, đến thời điểm hiện tại, chưa có bằng chứng cho thấy biến thể BA.3.2 gây bệnh nặng hơn so với các biến thể trước đây. Các cơ quan y tế trên thế giới vẫn đang tiếp tục theo dõi, đánh giá để có những khuyến cáo phù hợp.

Mặc dù vậy, virus SARS-CoV-2 vẫn đang lưu hành và có khả năng xuất hiện thêm các biến thể mới. Do đó, việc duy trì các biện pháp phòng, chống dịch trong cộng đồng là cần thiết, đặc biệt tại những nơi đông người, môi trường kín như trường học, cơ sở y tế.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, ngành y tế Hà Nội khuyến cáo người dân không nên hoang mang trước thông tin về biến thể mới BA.3.2, nhưng cũng tuyệt đối không chủ quan.

Cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, nơi đông người hoặc không gian kín; đặc biệt, những người có biểu hiện ho, sốt, viêm đường hô hấp cần chủ động đeo khẩu trang để hạn chế lây nhiễm cho người xung quanh.

Bên cạnh đó, việc khử khuẩn cần được thực hiện thường xuyên thông qua rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn nhanh, vệ sinh các bề mặt tiếp xúc như tay nắm cửa, bàn làm việc, điện thoại và các thiết bị cá nhân.

Bệnh tay chân miệng tăng nóng

Trong tuần, toàn thành phố ghi nhận 233 trường hợp mắc tay chân miệng tại 91 phường, xã; trong đó có Đoài Phương, Phù Đổng, Phú Diễn, Tiến Thắng, Mỹ Đức, Đông Anh..., tăng 46 trường hợp so với tuần trước (187 trường hợp).

Từ đầu năm 2026 đến nay ghi nhận 1.320 trường hợp, 0 ca tử vong, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2025 (582 trường hợp, 0 tử vong).

Dấu hiệu điển hình của trẻ mắc tay chân miệng (Ảnh: Bảo Quyên).

Bệnh nhân ghi nhận tại 126 phường, xã. Trong tuần ghi nhận 2 ổ dịch trường học tại Đoài Phương, Chuyên Mỹ. Cộng dồn năm 2026 ghi nhận 24 ổ dịch, còn 5 ổ dịch đang hoạt động. Số mắc tay chân miệng trong tuần tăng, dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong các tuần tới.

Trong tuần ghi nhận 7 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 7 phường, xã, giảm 3 trường hợp so với tuần trước (10 trường hợp).

Cộng dồn năm 2026 ghi nhận 181 trường hợp, 0 ca tử vong, số mắc giảm so với cùng kỳ năm 2025 (199/0), bệnh nhân ghi nhận tại 72 phường, xã. Trong tuần không ghi nhận ổ dịch, cộng dồn năm 2026 ghi nhận 1 ổ dịch hiện tại đã kết thúc hoạt động.

CDC Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố để phát hiện sớm, tổ chức khoanh vùng điều tra, xử lý triệt để khu vực có ca bệnh, ổ dịch. Tổ chức giám sát công tác phòng chống dịch, bệnh tay chân miệng tại Trung Giã, Phù Đổng, Mỹ Đức, Đoài Phương, Yên Bài.

Trong tuần tới, CDC Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức giám sát công tác phòng chống dịch, bệnh tay chân miệng tại các khu vực có ca bệnh và ổ dịch.

Các Trạm Y tế phường, xã tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm trực tuyến và tại cộng đồng.

Tập trung giám sát phát hiện và xử lý các trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, đặc biệt tại các nhà trẻ, mẫu giáo trên địa bàn. Triển khai vệ sinh khử khuẩn lớp học, đồ chơi... tại các trường học để phòng, chống dịch.